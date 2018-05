"Pregunten a Pío, pío, pío..."

No fue Pio García Escudero el que confesó que le había dado Barcenas, dinero en sobresueldos? Pues sí, en premio le dan un nuevo puesto!! pic.twitter.com/5hQf3yWWPF

Pio Garcia Escudero, starring in los papeles de barcenas, presidira el PP de Madrid. Ciudadanos pidio alguien limpio para la comunidad (me da igual gobierno que presidencia) Que queriais que Ciudadanos fuese coherente? Seguid esperando. No va a llegar.