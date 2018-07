Publicada el 26/07/2018 a las 19:21 Actualizada el 26/07/2018 a las 19:46

2016 "Quien no debe, no teme"



Hoy: Hacienda da el visto bueno al pacto con Cristiano Ronaldo:



19 millones de euros y dos años de cárcel. pic.twitter.com/OKDbBzX0Ph — MALDITO DEPORTE (@MalditoDeporte) 26 de julio de 2018

Hacienda da el visto bueno a un acuerdo entre Cristiano Ronaldo, Fiscalía y Abogacía del Estado, según informa @EFEnoticias. CR paga multa de casi 19 M€ y condena de 2 años de cárcel. No pisará la prisión a cambio de declararse culpable de 4 delitos fiscales. #QuienNoDebeNoTeme — Rubén Uría (@rubenuria) 26 de julio de 2018

#QuienNoDebeNoTeme pero Cristiano se declara culpable de 4 delitos fiscales...menos mal que no tenia intención de pactar... pic.twitter.com/ZKFrPFlaik — #Barçafilia™ (@piquefilia) 26 de julio de 2018

Lo peor de todo esto es que se le dejaron prescribir 12 Mill. € por parte de hacienda por 3 años anteriores. Hasta que no aparecieron los papeles en FootballLeaks no se fue contra él, si no aparecen esos papeles, se hubiese ido de rositas. #QuienNoDebeNoTeme pic.twitter.com/4potaosh2G — J.G.B. (@jjgberlana) 26 de julio de 2018

Pues parece que si debía , y todo el madridismo excusando o justificando el fraude..... a pagar a pagar #QuienNoDebeNoTeme — miguel owono (@miguelowono) 26 de julio de 2018

#QuienNoDebeNoTeme eh truhán? Y James? Más de 50 (¡!) millones estafados por jugadores en su etapa en el Real Madrid pero hay que ver qué malo es Messi. Tienes (tenéis) muy poca vergüenza y te retratas a diario. — Gambitero (@hector358) 26 de julio de 2018

Vamos a recuperar algunas portadas de estos ultimos años para comparar:

21 meses por un fraude de extrema gravedad.

Si 4,1 millones es extrema gravedad cuanto son 14,7, 19 de multa 2 años de carcel y reconocerse culpable de 4 delitos fiscales Bleito Rubido? #QuienNoDebeNoTeme — #CuleXsiempre (@Bl4ugrana2003) 26 de julio de 2018

Cristiano Ronaldo ha alcanzado un acuerdo, que cuenta con el visto bueno de la Agencia Tributaria, para saldar sus deudas con el fisco. El futbolista portugués ha aceptado pagar 19 millones de euros y una condena de dos años de cárcel a cambio de declararse culpable de cometer fraude tributario durante cuatro ejercicios fiscales.No hace tanto tiempo, el que fuera jugador del Real Madrid decía no sentirse preocupado porque "quien no debe no teme", palabras éstas que hoy le recuerdan los tuiteros.