"Luna Reyes con 20 años dando una lección al mundo con un gesto de humanidad": las redes se vuelcan con #GraciasLuna

Pero no hay cara A sin cara B, las redes también han tenido espacio para llenar un gesto tan noble de odio, y la propia protagonista del abrazo ha tenido que cerrar sus redes sociales por culpa del acoso y los insultos recibidos.

Siempre he pensado que hay más gente buena que mala, pero los segundos hacen más ruido. Necesitan hacerse notar, acaparar las miradas y los focos. De nosotros depende dar voz a unos o a otros. #GraciasLuna Gracias a todas las Lunas que, cada día, hacen de este un lugar mejor. pic.twitter.com/AvZbYT2ygk

Son mala gente. No os esforcéis en explicarles nada. Disfrutan y viven del odio. Saben bien lo que hacen. Como lo sabían sus maestros los nazis. Con esta gente no se puede debatir porque no tienen ni la talla para ser rivales políticos. Son basura nazi. #GraciasLuna pic.twitter.com/isJ2QnSCqu