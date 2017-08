Darío Adanti: "Me es imposible no escribir o dibujar en vacaciones"

Darío Adanti (Buenos Aires, 1971) llevabuscándonos las cosquillas, o al menos aquello a lo que Darwin se refería como "cosquilla cerebral": el humor. Ely cofundador de la revista satírica Mongolia (2012) ronda una y otra vez las barreras del humor para hacer llegar a sus lectores las viñetas y chistes más agudos. Precisamente, este 2017 ha publicado Disparen al humorista (Astiberri), unsobre los límites del humor. Pese a todo, la labor de Darío Adanti no es para tomársela a broma: de hecho, el humor es un tema tan serio que los grandes pensadores de la historia han teorizado sobre él.Sus viñetas tienden a deambular entre lo grotesco y el sinsentido, aunque él se inclina más por calificar su. Algo que llama la atención del estilo de Adanti es su habilidad para tratar la comedia como unsin límites, de ahí que sea considerado uno de los renovadores de la historieta cómica en España. Diez libros después, el humorista confiesa que le encanta lo que hace: "Hay un momento de las vacaciones en queal ritmo infernal del resto del año".El viñestista y su socio Edu Galán continuarán lo que queda de año con Mongolia, el musical 2.0 , que ya lleva dos temporadas en cartel y más de La próxima cita será en Aranjuez (Madrid) el 9 de septiembre. De momento, Adanti echa el cierre, aunque advierte: "Todos mis proyectos nuevos, tebeos, guiones del show, etc. se me ocurren siempre".No, aún no pero un poco sí… Es decir, en Mongolia paramos hasta el número de septiembre pero como somos cuatro gatos y hay mucho que hacer, siempre tenemos algo que que resolver, sea la revista, el show, próximos proyectos, etc. Además, colaboramos con otros medios y los que somos autónomos tenemos que dejar entregado todo el mes para poder irnos tranquilos. Pero estoy a dos escalones de la puerta de mis vacaciones.Fue hace tanto tiempo que ni lo recuerdo… Creo que fue de adolescente mientras vivía en casa de mi madre. Con un par de amigos nos fuimos de campamento a Villa Gesell, que es una ciudad costera del este de la provincia de Buenos Aires. Aunque las vacaciones que más recuerdo son de pequeño, con mis primos, en el campo en la Pampa argentina. Andábamos a caballo, corríamos a las vacas, nos contábamos historias de fantasmas e intentábamos cazar loros con arcos y flechas que nos hacíamos nosotros y que solo servían para hacerte daño en los dedos y agujerearte la propia zapatilla. Era muy Tom Sawyer, aunque la memoria siempre vuelve épicas cosas que en realidad fueron de lo más mundanas.¡Muchos y de todo! Me llevaré Sobre la revolución de Hannah Arendt porque lo estoy leyendo ahora mismo, El final de la guerra de Paul Preston, Los abuelos de Martín Caparros y La risa caníbal de Andrés Barba. Y de cómics me llevaré Snake’n’bacon’s Cartoon Cabaret de Michael Kupperman y una recopilación de autores de cómics rosarinos que se llama: Informe. H istorieta argentina del siglo XXI Para la siesta, Morir de pie, y para después de la cena, la última temporada de Juego de tronos.Como mi trabajo es algo que me obsesiona y casi no lo considero trabajo, me es imposible no escribir o dibujar en vacaciones. Entre otras cosas porque como no tengo fecha de entrega y estoy leyendo todo el día, me es inevitable que se me ocurran cosas y que quiera hacerlas. Todos mis proyectos nuevos, tebeos, guiones del show, etc, se me ocurren siempre en vacaciones...Que el Gobierno de España ha cumplido su compromiso de acoger a los 17.387 refugiados de los cuales solo ha acogido a 1.212.No, soy un enfermo, me encanta lo que hago y hay un momento de las vacaciones en que ya quiero volver al ritmo infernal del resto del año.