Rozalén se rodea de las 'Mujeres' de Galeano

Publicada el 01/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 31/07/2018 a las 20:40

“Soy fresca, coplera, sensible / Hippie, pija, cultureta, chica lista / No me pierdan de vista”. Así se define María de los ÁngelesOrtuño (Albacete, 1986) de la mejor manera que conoce: con la letra de una de sus canciones . Pero esta vez no sonlas que la acompañan, sino las del escritor y periodista Eduardo Galeano y sus Mujeres (Siglo XXI), que siguen a la artista entre las páginas de un libro “maravilloso, con relatos cortos para ir leyendo”.La compositora y cantante manchega, en plena gira con su disco Cuando el río suena... (2017), se une así a la sección en la que distintos creadores recomiendan a los lectores deuncon el que sobrevivir al calor veraniego. Porque Mujeres, aunque ha sido(en 2015, poco después del fallecimiento del escritor), es ya un clásico con todas las letras: “ Tu clásico es aquel te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él”, que diría el escritor Italo en esta recopilación de relatos. De la mano de Galeano, uno de los autores más populares de la literatura latinoamericana y un referente de la izquierda, el breve tomo reflexiona sobre las diferentes caras que el uruguayo pudo percibir en las, siendo la heroicidad, la desigualdad o la dignidad solo algunas de estas facetas. “Hay historias de mujeres–señala la música y escritora –, te ayuda a darte cuenta de laen la historia”.Porque la cantautora ha hecho del feminismo una de sus banderas y señas de identidad, y este libro la ayudó a “afianzar” sus creencias. “Todas las lecturas que tienen que ver con mujeres. Cuando lees este tipo de libros es cuando más afianzas lo que crees y cuando de verdad eres consciente de que es posicionarse ”, indica la reciente ganadora de los Premios “Claramente ha sido uno de los libros quey más me han emocionado”, subraya la artista, rodeada ya de todas las mujeres de Galeano. Otros muchos clásicos, confiesa, le quedan todavía por visitar. Es el caso de Las Latina –obra magna del uruguayo– o de 1984 , la distopía imaginada pora mediados del siglo XX. Pero si tiene que hablar de obras recientes, Rozalén lo tiene claro: “El último libro de Almudena Grandes, Los García , y Morder manzana , de Leticia Dolera”.