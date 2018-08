Almudena Grandes y la profecía tras 'Los Buddenbrook'

Publicada el 10/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 09/08/2018 a las 20:48

1901, Múnich. Un joven baja la pequeña escalinata del número 34 de Torre Argentina, justo debajo del apartamento Heinrich. Bajo el brazo lleva el manuscrito de la que, aunque solo cuenta 25 años, será. Se trata, por supuesto, de Thomas Mann y la historia de Los Buddenbrook , la familia que le llevaría a conseguir ely que, en lo más hondo de entre sus páginas, esconde una naturaleza profética.Así lo asegura la novelista Almudena Grandes (Madrid, 1960), quien descubrió por primera vez la decadencia de la familia alemana siendo muy joven. “Me deslumbró, su ambición, y sus, ricos, complejos, tan protagonistas o más que los masculinos”, señala la escritora sobre Los Buddenbrook, su elección para esta serie veraniega deen la que distintos escritores y artistas recomiendan un clásico al que (re)visitar durante las largas tardes estivales.Fiel al estilo de esta sección, la también columnista del diario El País volvió a encontrarse con los Buddenbrook otras dos veces a lo largo de su vida, cada vez con mayor satisfacción: “La segunda vez me volvió a gustar mucho, pero hasta el verano pasado no me sobrecogiósobre el destino de lo que Alemania sería en el siglo XX”. Porque la historia del auge y la caída de la familia, que abarca un espacio de más de cuarenta años (1835-1876) y cuatro generaciones, es al mismo tiempo un adelanto de la suerte que correría el país durante el siglo siguiente.Pero no solo eso. “La historia de la familia, de su ascensión y su decadencia, tiene mucho que ver con”, puntualiza Grandes. La escritora, embarcada desde 2010 en la serie Episodios de una guerra interminable , a la que pertenecen títulos como Inés y la alegría, sabe bien de lo que habla cuando se trata de retratar una época, y asegura que facetas como “la, la insatisfacción de quienes lo tienen todo o el presentimiento de grandes cambios (que no terminan de concretarse)” fueron clave para esta familia de finales del siglo XIX, pero también “tienen mucho que ver con la época en la que estamos viviendo”.Grandes, que publicó hace menos de un año Los pacientes del doctor García (Tusquets), también piensa en dedicar tiempo del verano a otros Episodios, concretamente los de las cinco series de, con las que está reencontrándose. En sus planes se encuentra también seguir con las Novelas contemporáneas del mismo autor: “Aunque algunas, como Tristana , me las leo”, admite la novelista.