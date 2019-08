Publicada el 14/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 13/08/2019 a las 19:12

, de Charlotte Brontë., de Jean Rhys. Resulta muy fácil reconocer ese primer título colmado dey considerado como uno de los grandes clásicos de la literatura inglesa. La que no resulta tan reconocible es la segunda obra, libro que le da nombre a una—y, a su vez, crítica— de Jane Eyre. Sin embargo, la escritora Aixa de la Cruz (Bilbao, 1988) confiesa, en la revista de Verano Libre , que le hubiera encantado escribir este segundo título.Ancho mar de los Sargazos reescribe en 1966 la obra dede 1847 —otro libro que también resulta muy importante para el “canon personal” de de la Cruz, según reseña ella misma— desde el punto de vista de, la mujerabandonada y abocada a la locura que se suicida desde el ático del señor Rochester en Jane Eyre."Envidio la inteligencia de la propuesta, que combina, la ficción y el activismo político, al querer contar la historia de un personaje que Charlotte Brontë y su mundo: la mujer mestiza, vendida en matrimonio como una esclava, encerrada y animalizada", señala Aixa de la Cruz, finalista en dos ocasiones delpor dos de sus obras —Cuando fuimos los mejores y De música ligera—., de raíces escocesas y también caribeñas, es el nombre de la autora que, al igual que el de Bertha en Jane Eyre, permanece. La autora nació en la isla de Dominica cuando era una, pero vivió en varios países europeos. Entre 1927 y 1940 escribió sus primeras novelas, pero no fue hasta 1966 cuando Rhys, después de décadas de silencio, publicó la precuela que le haría ganar el“Leí este libro, cuando apenas comenzaba a aproximarme a las teorías feministas y poscoloniales, y me impactó por el modo en que era capaz de articular undesde la ficción imaginativa más pura”, apunta de la Cruz, que estudió Filología Inglesa y escribió su primera novela —— en 2007, a susLa escritora, que desde entonces ha participado en varias antologías y es autora de otras tres novelas, además del compendio de relatos, hace poco que publicó una obra que ha roto con todo lo que ha hecho hasta ahora: Cambiar de idea . En este título la filóloga recogea través de las cuales pretende vehicular profundas reflexiones sobre diferentes temas decomo el“No sé si Jane Rhys me ha influido directamente como escritora, pero sí lo han hecho los temas que trata magistralmente en esta novela [Ancho mar de los Sargazos]: la, las posibilidades de las reescrituras y los préstamos, etc.”, concluye la autora.