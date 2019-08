Publicada el 16/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 15/08/2019 a las 17:37

Gran oradora y líder de la CNT

Una ministra interesada en la infancia y en los derechos de las mujeres

El franquismo ordenó su muerte

Hasta el 7 de noviembre de 1936 ninguna mujer había ocupado un cargo ministerial en ningún gobierno de la Europa Occidental. La primera en hacerlo fue(Madrid, 1905 - Toulouse, 1994), que ocupó la cartera de. Todo ello a pesar de ser una reconocida militante y líder anarquista y, por estas razones, es una de las imprescindibles en esta sección de la revista Verano libre, dedicada a recordar a algunas de las mujeres que han marcado la historia española del siglo XX en la política, la cultura, la ciencia o el deporte.Sus padres, Federico Urales y Soledad Gustavo, le infundieron su ideario político, ya que eran un matrimonio conocido por susÉl era un periodista combativo contra la forma de Estado que se desarrollaba en la España de los primeros años del siglo XX, y ella era una maestra que estaba en contra de que la Iglesia tuviese cabida en la educación. Por eso mismo Federica nunca pisó un colegio. "Mi madre creía que podría darme la enseñanza que no encontraría en la escuela", aseguró la ya exministra en 1991 durante una entrevista en RTVE En definitiva, sus padres le inculcaron queCon este pensamiento en la cabeza, Federica desarrolló toda su vida política y personal.En 1922, con 17 años, Federica Montseny comenzó a ser colaboradora de La Revista Blanca, una publicación fundada por sus padres y que era el órgano teórico del anarquismo español, bajo el seudónimo de Blanca MontsanAsimismo, también aceptó ser colaboradora del periódico Solidaridad Obrera. Además de ser una gran escritora,Nadie estaba acostumbrado a que una mujer tomase la palabra y se enfrentase a cientos de miles de personas para dar discursos, mucho menos con tanta vehemencia.Su capacidad para la oratoria la practicó sobre todo en la, en donde ingresó con tan sólo 18 años. Aquí fue una de las caras más visibles, ya que empezó muy pronto a dar mítines para divulgar el ideario sindicalista de la mencionada organización de trabajadores.La implicación de Montseny con el movimiento obrero no cesó ni un segundo de su vida. Cuando tuvo a su primera hija, Vida, en 1933, con el también militante anarquista Germinal Esgleas, siguió desarrollando su labor como conferenciante. De hecho,El 7 de noviembre de 1936, Francisco Largo Caballero, jefe de Gobierno de la II República en esos momentos, propone a Federica Montseny ser la ministra de Sanidad y Asistencia Pública, una cartera que aceptó después de debatirse entre sus ideales y las necesidades que ese momento presentaba un país en guerra. Pudo más la conciencia de su labor social, ya que tanto ella como tres compañeros de la CNT, Juan García Oliver, Juan López Sánchez y Juan Peiró, consideraron imprescindible su presencia en el Gobierno para defender la República frente aSólo ocuparon cargos de Gobierno durante seis meses, hasta mayo de 1937., médica y activista feminista, fue su consejera de Sanidad, y juntas llevaron a cabo varias medidas que tenían como fin modernizar la asistencia social. Entre ellas destacó la fundación desólo pudieron establecer uno cerca de València–,–pusieron en marcha uno– y comités técnicos de investigación psiquiátrica contra el cáncer.Federica Montseny también, pero los demás ministros no estaban de acuerdo y finalmente no se concretó ninguna medida. Otra iniciativa que llamó la atención fue la creación de los llamados. Eran casas de acogida en las que podían vivir las mujeres que querían apartarse de la prostitución. "Todas las mujeres que pasaron por aquellos centros aprendieron un oficio y ninguna volvió a ser prostituida", afirmó Federica Montseny en el programa Mujeres de RTVE, en 1991.Como les pasó a miles de españoles tras el final de la Guerra Civil, en abril de 1939 Federica tuvo que exiliarse junto con su familia. Su elección fue Francia. Allí continuó con su labor social y política, ya que se integró en el Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles y"De esa experiencia tengo un fuerte remordimiento porque separamos a las familias y condenamos a muchos niños a la orfandad", solía recordar Montseny.En 1941 Federica es encarcelada en la prisión de Limoges y allí se encuentra con Largo Caballero. Ambos fueron detenidos por orden del general Pétain, jefe de Estado de la Francia títere de los nazis. Franco exigió la extradición de Montseny y Largo Caballero, pero no se concedió ninguna de las dos órdenes. A la exministra la salvó su embarazo, pero continuó en la cárcel hasta 1945, cuando los aliados liberaron Francia. A partir de ese año y hasta su muerte, en 1994, su residencia habitual fue Toulouse (Francia). A pesar de ello, en 1977, un año después de la muerte del dictador Franco,Entre los mítines que dio, el más conocido es el de Montjuïc en julio de 1977, ya que congregó a 100.000 personas y fue el primero de la CNT en España desde 1939.