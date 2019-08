'Lost', la mítica serie que atrapó "noches enteras" a Andrea Ropero

Publicada el 26/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 25/08/2019 a las 14:02

Andrea Ropero (Huesca, 1984) es periodista y copresentadora de laSexta Noche desde 2013. Después de que se anunciara a Gonzo como relevo de Jordi Évole en Salvados, se dio a conocer que sería Ropero quien se integraría como nuevo fichaje en El Intermedio. La periodista de laSexta participa en De series , dentro de la revista Verano libre , en la que a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las producciones que más y que menos les han gustado., “serie de culto” para la periodista, Lost , conocida en España como, es una serie emitida por la cadena estadounidense ABC entre los años 2004 y 2010. Con seis temporadas y más de 120 capítulos, narra las aventuras de los, desierta en apariencia. Lost ha pasado a la historia de la televisión por motivos de distinto calado: por su—su primera entrega llegó a tenersólo en Estados Unidos—, pero también por su complejidad argumental, su baile entre la ficción y la realidad y la responsabilidad de cargar con un elenco tan amplio, que la coloca comotelevisivas de la década.Hablar sobre Lost es hablar también sobre su mítico final. A Andrea Ropero, por ejemplo, como a otros tantos espectadores,, pero le parece injusto medir una serie de cientos de episodios por tan sólo uno: “Aunque el final no me gustó, me quedo con Lost”. La producción de J. J. Abrams, por la que el guionista recibió dos premios Emmy, es la ficción televisiva preferida de la periodista, y así lo explica: “No sé si será la mejor serie de la historia, pero sí es la primera que me atrapó a esos niveles y, por eso, es sin lugar a dudas mi favorita.… Era imposible no empatizar con sus protagonistas”.Esta temporada, la ciencia ficción ha atrapado la atención de la periodista y sus pantallas de televisión. “A la espera de acabar la tercera temporada de Stranger things , que a buen seguro ocupará la pole,”, explica Andrea Ropero. Aunque no suelen gustarle las producciones de zombis, la presentadora reconoce que esta serie la “ha sorprendido mucho”: “Los personajes, la trama y la localización me parecen todo un acierto”. Esta serie, de producción estadounidense y canadiense y distribuida por Netflix, trata de dar un giro al ya muy masticado apocalipsis zombi paraPor último, Ropero se ha dejado a medio ver Mindhunter , otra producción de Netflix. Aunque a la periodista al principio sí le sorprendió, con una trama “atractiva” y con visos de enganchar, “luego todos los capítulos sonaban igual”, por lo que la apartó. La serie, basada en el libro Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit de Mark Olshaker y John E. Douglas, está dirigida por David Fincher y, ambientada en 1977, sigue el trabajo de dos agentes del FBI que entrevistan a distintospara trazar esquemas de comportamiento y así poder facilitar la resolución de futuros casos.