Veinte años de Wikipedia, la enciclopedia escrita por todo el mundo para todo el mundo

Publicada el 01/09/2021 a las 06:00

Tiene casi sesenta millones de artículos traducidos a 321 idiomas diferentes, tal y como queda reflejado en el portal de estadística Wikiscan. El cebuano, un idioma hablado por casi 17 millones de personas en Filipinas, es el segundo con mayor número de textos escritos después del inglés y seguido del sueco. Pero también tiene versiones en catalán (Viquipèdia), en gallego (Galipedia) y en euskera (Euskarazko Wikipedia). Entre 2005 y 2015 multiplicó por diez su número de artículos: pasó de 500.000 a 5.000.000. Se encuentra entre los 15 sitios webs más populares del mundo y en un principio iba a llamarse Nupedia. La primera entrada fue un saludo a los lectores con un “Hello, world” (“Hola, Mundo”), algo muy típico entre programadores. Se calcula que solo su versión en alemán ocuparía 1.471 volúmenes en forma impresa y sin fotos, ocho estantes para libros, con 200 libros en cada uno y la última estantería quedaría medio llena. Mientras que para leer toda su versión en inglés se necesitarían 21 años o un total de 181.440 horas a un ritmo de lectura normal. El artículo más editado tiene 20.894 cambios y es la página sobre el expresidente estadounidense George W. Bush. Es la principal fuente de información para asistentes de voz como Siri de Apple o Alexa de Amazon, pero también para Google con su Gráfico de Conocimiento —ese recuadro que aparece a la derecha en determinadas búsquedas y en el que si, por ejemplo, buscas “Primo de Rivera”, te aparecen de un vistazo sus primeros datos biográficos—. Nació bajo los algoritmos de Jimmy Wales y Larry Sanger y el 15 de enero se cumplieron veinte años de su llegada al mundo: hablamos de la Wikipedia, la enciclopedia virtual más famosa del planeta.

Aunque alrededor de estas obras se generó un movimiento conocido como enciclopedismo —comprometido en dejar atrás la ignorancia y superstición heredada de la cultura religiosa medieval—, el estallido de la Revolución Industrial y el capitalismo en pleno siglo XX trajo consigo la irrupción de nuevos ejemplares que respondían a la mirada colonial con que la Europa imperial se relacionaba con el resto del mundo. Eso fue el caso, por ejemplo de algunas de las ediciones más célebres de la Enciclopedia Británica, que siglos más tarde sería desbancada por el portal web que crearon Wales y Sanger —en 2012 anunció que solo se publicaría en formato digital—, con una visión mucho más abierta y colaborativa.

El origen de Wikipedia

Cuando Jimmy Walles se mudó a San Diego para empezar una nueva vida, llamó a Larry Sanger, un doctorando en Filosofía que conoció en un foro de Internet, y con sus ahorros lo contrató para lanzar una enciclopedia online que se llamaría Nupedia. Tras un año de trabajo el balance no era especialmente alentador: había 21 artículos publicados y 150 en el borrador. El método de trabajo tenía que cambiar. Había que buscar un nuevo formato que se alejara de las primeras enciclopedias en discos compactos (CD y luego DVD), como la Enciclopedia Encarta de Microsoft, publicada entre 1993 y 2009, o la Enciclopedia Universal Micronet, de origen hispano. Sanger se enteró por un amigo que existía una herramienta de software llamada wiki que permitía escribir y editar de forma colaborativa. Aquello cambiaría para siempre la idea original del proyecto, que se basaba en pedir artículos a expertos y rentabilizar la web con ingresos publicitarios.

Wikipedia veía la luz el 15 de enero de 2001 y en el primer mes ya había superado los 1.000 artículos. Pronto no tardarían a adherirse nuevos idiomas más allá del inglés. Al poco tiempo empezó a contar con versiones en francés, español, italiano, alemán o ruso. El proyecto siempre se sostuvo gracias a los editores activos —más de 75.000 en la actualidad, aunque menos del 20% son mujeres— y la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro que se financia con las donaciones de los lectores y que funciona como soporte técnico. Desde 2015 la enciclopedia ha organizado 33 jornadas de edición colectiva para mermar la brecha de género y mejorar la información sobre el papel de las mujeres a lo largo de la historia, especialmente en ámbitos como la ciencia, la literatura o la informática.

La censura

En los últimos años ha sido cerrada en varios países. En 2019 el régimen chino bloqueó el acceso al portal web en todos los idiomas disponibles —ya en 2015 el Ministerio de Seguridad Pública había boicoteado su versión en chino—. En Turquía también estuvo restringido su acceso durante casi tres años, después de que la autoridad de telecomunicaciones turca, bajo el Gobierno del islamonacionalista Recep Tayyip Erdogan, interpusiera en abril de 2017 el veto al portal, cuando intentó, sin éxito, que la enciclopedia eliminase unas entradas que especulaban sobre un supuesto apoyo del Gobierno turco a la milicia yihadista del Estado Islámico en Siria. El Tribunal Constitucional turco lo tumbó en 2020 porque atentaba contra la libertad de expresión. En algunos países la censura sigue afectando de manera parcial, sobre todo en artículos de contenido “sexual y políticamente sensibles”, como en Arabia Saudí o en otros como Irán, donde se ha impedido acceder a las versiones kurda y uzbeka durante un tiempo.

El futuro de Wikipedia: ¿los bots?

La versión de Wikipedia en cebuano (Filipinas) ha logrado convertirse en la segunda edición con más artículos (5.872.707) gracias al uso de un bot —un programa informático que efectúa automáticamente tareas reiterativas como traducciones automatizadas—, ya que solo cuenta con 6 administradores y 35 editores activos. Una cifra que dista de la edición en inglés, que con más de seis millones de artículos dispone de 1.143 administradores y más de 30.000 editores que realizan más de 5 ediciones por mes, según los datos facilitados por la propia página. Se calcula que en total existen aproximadamente 1.601 de estos bots en las ediciones de Wikipedia, como apunta un artículo publicado en la revista Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction. Este software informático ya no solo se utiliza para realizar tareas repetitivas como traducir textos, sino que en algunas ediciones se está llevando a cabo para escribir contenido. El bot en particular que escribe la edición en cebuano se llama Lsjbot y fue creado por el físico sueco Sverker Johansson.

Una investigación impulsada por varios administradores globales de la web, entre ellos Motherboard, sostiene que este programa informático ha generado 5.331.028 de los 5.378.570 artículos de la edición cebuana, o el 99,12% de sus creaciones. Un síntoma que empieza a ser patente en la versión en inglés, donde el número de editores ha disminuido. En 2007 alcanzó su punto máximo con 50.000 usuarios activos, pero se redujo a 30.000 a principios de 2014. En tan solo siete años se han perdido 20.000 escritores. A principios de 2021 se calcula que habría solo 10.000 editores activos en la Wikipedia inglesa. Su política de bots incluyó desde 2010 una sección que restringe la creación automatizada a gran escala de textos. No obstante, la falta de editores humanos ha llevado a la organización a repensar el modelo y a poner el foco en el papel que puedan tener en el futuro estos programadores. ¿Serán los robots los próximos protagonistas en escribir la historia de la humanidad?