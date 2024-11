El álbum de la semana

Soy completamente sincera. No sabía si hablar hoy aquí de las fotos de los reyes, de la foto de Aldama o de la guerra que se ha abierto entre Broncano y Motos. Es todo tan sumamente distópico que me dan ganas de no comentar ninguna de las tres y decirle que nos dediquemos a la contemplación de las flores, o de las luces de Navidad ahora que ya, oficialmente, están encendidas y podemos hablar de las felices fiestas que tenemos a la vuelta de la esquina.

Menudo congreso tan divertido que se han montado los socialistas para este fin de semana. Lo intentan programar así y no les sale. Desde luego, son especialistas en complicarse la vida, sobre todo los socialistas madrileños. Ayuso, con su viaje a Seúl, no ha necesitado abrir la boca en toda la semana para lograr el escenario perfecto: su novio imputado, su novio confesando varios delitos fiscales pero todo pasa por el Fiscal General, por la dimisión del líder de los socialistas madrileños, con el que se partía la cara cada semana en la Asamblea de Madrid y con un montón de sombras sobre cómo y de dónde salió el email de su novio. Nadie habla de González Amador porque a nadie le interesa ya que haya defraudado a Hacienda. ¿Para qué? Si con la que está cayendo todo es mucho más interesante. Mensajes que se registran ante un notario, vete tú a saber por qué, móviles y despachos registrados…

Van camino de lograr que defraudar a Hacienda sea casi lo de menos. Aunque lo confieses, aunque lo admitas.

La foto de Aldama. Sigue siendo la misma, hemos podido ver unos pocos frames más (unas décimas de segundos) de cómo se gestó esa foto. Esos frames no nos dan mucha más información sobre quién pidió la foto o por qué. Aldama insiste en que fue casi obligado a ese mitin, que él no quería “tragárselo” entero, pero que le insistieron en que el presidente quería darle las gracias. Sánchez insiste en que todo es una “inventada” y que esa foto es una más de las muchas que se hace en cada mitin.

Y LAS FOTOS. Las de los reyes, las que les ha hecho Annie Leivobitz. Como lea un análisis más de las sombras, luces, ejes, horizontalidades o lo que sea de esas dos instantáneas voy a colapsar. Lo prometo. Para algunos es un troleo de la fotógrafa al rey, para otros un derroche haber pagado ese dinero por esos dos retratos; para otros, una oda a Velázquez y, los más naifs, todo un alegato a favor de las princesas de Disney. Yo, de verdad, no tengo ni idea si detrás de esa composición había tanta intención por parte de la fotógrafa. Si realmente quiso decir mucho más a través de su objetivo. Hay guiños a nuestra historia, desde luego, es innegable, pero se me escapa si hay más intencionalidad.

Terminaremos la semana seguramente con otra foto más. La de Pedro Sánchez proclamado de nuevo como secretario general del partido y refrendado por todos en ese Congreso. Seguramente una foto que unos verán como una victoria después de una semana horribilis y otros como la foto de la supervivencia de alguien que tiene muy estudiado su manual.

Vaya álbum que nos ha quedado. Impecable.