Vaya semana

Me manda una amiga una foto mía, en mitad del plató, con las imágenes de Elon Musk, Zuckerberg, Bezos y los magnates que estuvieron el lunes en el Capitoliolio. Su pie de foto es “eres Luz en mitad de tanta oscuridad”. Ojalá, pienso yo (los amigos no suelen ser muy objetivos).

Siendo sinceros, la verdad es que la semana es para echarse a llorar. Lo de blue monday podríamos haberlo trasladado a la dark week. Y no sólo por la llegada de Trump y todo su séquito sino por la distopía que hemos vivido también aquí. Que en Davos nos pongan como ejemplo del crecimiento económico, que hablen de España como “motor económico de Europa” mientras en el Congreso todo saltaba por los aires por un cálculo meramente electoral es para volverse locos. Pero en esto está la política española ahora mismo: en moverse según los intereses electorales de cada uno antes de pensar en los intereses de los españoles, de los que me eligieron para hacerles la vida mejor. A ésos a los que desde ayer he obligado a pagar más por el transporte público, a ésos a los que el mes que viene les quitaré euros de su pensión…

Cada uno ha movido ficha pensando en qué pasará en las próximas elecciones. La oposición lo tenía claro: debilitar a Sánchez. El Gobierno también: meter todo en un decreto para forzar a sus socios y a la derecha a retratarse.

A Sánchez todo esto le pilló en Davos dándose un baño de felicitaciones por la marcha de la economía. Pero de eso no se habló en el Congreso el miércoles.

No quieren hacer América grande de nuevo, no. Quieren hacer sus negocios más grandes aún. Y todo lo demás se la trae al pairo

La semana puede llevarnos a la frustración. Ver a Trump arrasar con todo y verle jaleado y aplaudido por algunos políticos puede dar miedo. O tristeza. Desde el miércoles no habrá sitio seguro para los migrantes. Para los que ya están allí y para los que quieren entrar. Para los que ya están y consiguieron su nacionalidad por haber nacido en USA, la amenaza es la expulsión. Habrá redadas en cualquier sitio y cualquier sitio incluye colegios, hospitales o centros de atención a víctimas de violencia machista. Lo de los niños encerrados en jaulas (la imagen que nos dejó el primer mandato de Trump) se nos va a quedar en anécdota a este paso. La imagen de agentes irrumpiendo en un aula y llevándose a niños o adolescentes a la fuerza va a ser durísima. Y va a retratar lo que la política de Trump y de todos los que le aplauden va a generar. Imágenes que recuerdan demasiado a épocas pasadas y que creíamos olvidadas.

Muchos dudan de que el gesto nazi de Elon Musk haya sido casual. Muchos creen que esto es lo que quieren hacer en los próximos años: generar miedo. Porque con el miedo de los demás tienes muchas más posibilidades de ganar. Y en eso están, no se equivoquen. No quieren hacer América grande de nuevo, no. Quieren hacer sus negocios más grandes aún. Y todo lo demás se la trae al pairo. Tal cual. Como aquí les trae al pairo si a usted le mengua la pensión o le sale más caro el bono del metro. Aquí lo que importa es lo mío. Y nada más.

Tocará poner luz entre tanta oscuridad. Aunque escueza.