26%: indecisos (pero no tanto)

Sí, ya sé que este miércoles se ha conocido un nuevo barómetro del CIS sobre elecciones generales (ver aquí). Pero sabemos que ese sondeo, sea más o menos acertado, tiene fecha de caducidad: el 28 de mayo. Los resultados tendrán un efecto psicológico que condicionará las encuestas siguientes. Por eso hemos preferido fijarnos hoy en otro dato, reflejado en el macrosondeo preelectoral del CIS sobre el 28M (ver aquí). Venimos escuchando cada día en mítines y tertulias que al menos uno de cada cinco votantes aún no ha decidido a qué partido apoyará en las municipales. Un 26% es el porcentaje medio de indecisos que el propio CIS calcula. Pero no es exactamente así, y vamos a intentar explicar por qué en realidad los verdaderos indecisos son bastantes menos.

Como apunta algún sabio del análisis demoscópico en cuyo rigor uno confía por experiencia contrastada, calcular con la máxima aproximación lo que decidirá quien ahora dice que no ha decidido es una de las cualidades obligadas de la mal llamada “cocina” de las encuestas. Sirva de ejemplo el caso de Madrid capital. El total de quienes no revelan a quién van a votar (no saben o no contestan) suma el 23,1%. Sin embargo, de ellos hay un 4,5% que tampoco dicen a quién votaron en 2019, luego estos últimos no son exactamente indecisos, sino más bien “no informantes”. Por lo tanto el porcentaje real de indecisos se queda en el 16,6% (ver aquí pág. 11).

Si nos centramos en quienes sí reconocen su recuerdo de voto, entonces se observa que entre los que dudan sólo hay un 15,3% que votó al PP, mientras un 22,6% votó en 2019 al PSOE, un 21,5% a Más Madrid y hasta un 37,1% a Izquierda Unida. Hay más indecisos (siempre) en la izquierda que en la derecha.

De modo que cada vez que escuchemos a alguien decir “yo aún no sé a quién votaré”, mejor no fiarse mucho. Si se digna a contarnos a quién votó hace cuatro años y algún otro detalle de su currículum como elector, podremos deducir en muchísimos casos lo que realmente hará. Baste un último ejemplo: el 25,2% de exvotantes de Ciudadanos que se declaran indecisos… adivinen a quién es más probable que voten el 28 de mayo.

P.D. Mientras concluyo el comentario sobre el dato del día escucho algo que me provoca arcadas. Se aprobaba en el Senado en la tarde de este miércoles la ley de vivienda, con el apoyo, entre otros grupos, de Bildu. Y el senador del PP Pedro Rollán ha afirmado lo siguiente: "Los cimientos de esta ley se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor, con 21 muertos, cuatro de ellos niños..." (ver aquí). ¿Existe algún límite en la manipulación electoralista del dolor causado por un terrorismo que fue derrotado hace doce años? En las filas de Feijóo aún creen que por esta vía pueden captar a indecisos de la izquierda moderada. Bastaría con ser demócratas para no caer en la trampa.

_______________________

