Un conselleiro del PP vendió un astillero al narco Dorado para construir narcolanchas

Marcial Dorado pretendía aparentar ser un hombre honrado, un hombre de negocios. Su pantalla eran sus empresas, las cuales, para dar una apariencia de legalidad, contrataban, entre otros, con la Xunta de Galicia.

El narco Dorado comenzó con la construcción de narcolanchas allá por el año 1994. Compró los Astilleros Hércules y Gallega Off Shore, ambas con base en Ferrol. Allí preparó el Nautilus, La Pinta y el Hércules. El Hércules es un nombre que le dio a varios barcos, hasta que uno de ellos fue intervenido en el puerto de Benalmádena, en Málaga, cuando ya había sido rebautizado con otro famoso nombre. ¿Les suena el Oratus? Era una de las embarcaciones donde paseaba Feijóo con el narco.

La Menkalina era la otra embarcación de "recreo" para pasear amistades por la ría de Vigo. El patrón de ambos barcos era José Antonio Devesa, condenado a 11 años de prisión por un alijo de 4.000 kilos de cocaína que transportaba en 2003.

Volvamos al Nautilus. En el año 2003, el narco Marcial Dorado fue detenido en relación con la captura de más de 6.500 kilos de cocaína a bordo del pesquero South Sea, el segundo mayor alijo en Galicia. Según la sentencia condenatoria, Dorado “participó en la introducción de ese alijo aportando cuarenta millones de pesetas y proporcionando a la organización una embarcación de alta velocidad, la Nautilus, construida en Astilleros Hércules, una compañía de su propiedad”.

Astilleros Hércules, SL, era una filial de Astafersa. ¿Y quién estaba detrás de Astafersa? Juan Fernández García, conselleiro de Industria con Manuel Fraga. Pero, además, tenía chófer, como corresponde a un alto cargo de la Xunta. El chófer era Manolo Cruz, ¿lo recuerdan? el testaferro de Dorado y quien presentó a Feijóo y al narco, y murió en extrañas circunstancias todavía hoy sin resolver. Alternaba el trabajo de chófer para Fernández y Romay Beccaría con los negocios del narco.

Juan Fernández comenzó como diputado en el Parlamento de Galicia en 1989 y fue Conselleiro de Industria con Manuel Fraga entre 1990 y 1994. Dimitió a regañadientes tras la polémica en la que se vio envuelto por deudas con Hacienda y porque cobraba dos sueldos públicos. No había presentado la declaración de la Renta durante cinco años.

Felipe González llegó a echarle en cara a Aznar en un debate sobre el estado de la nación este polémico caso de evasión fiscal. Por eso Aznar pidió a Fraga la cabeza de Juan Fernández. La Xunta de Fraga protegía al conselleiro y decía que eso no era un delito ya que no alcanzaba los 5 millones de pesetas. Se quedaba en 4.940.000 pesetas para que no constara como evasión fiscal... Tampoco se dio cuenta este “pobre” hombre, de que era incompatible cobrar dos sueldos públicos como estaba haciendo, el de conselleiro y el de capitán de fragata en la reserva.

Distanciado entonces del PP, al año siguiente fundó el partido Independientes por Ferrol y desde entonces no dejó la corporación ferrolana, en la que llegó a tener cinco concejales. Pese a un desencuentro abierto con la dirección local del PP, accedió a formar gobierno con el alcalde Juan Juncal tras la firma de un acuerdo con la cúpula del Partido Popular de Galicia. No obstante, y pese a meter en danza a todo el PP gallego para permitir el gobierno popular en Ferrol, Fernández se votó a sí mismo en la investidura de Juncal.

Juan Juncal es el hombre que ejerció de apoderado en una de las ventas al narco Marcial Dorado de una empresa para blanquear dinero. Es también, curiosamente, el mentor del señor Miguel Tellado, que actualmente es el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso. Fue el hombre que lo introdujo en el PP desde el Ayuntamiento de Ferrol como jefe de prensa. Todos están conectados en esta maravillosa historia del PP de Galicia.

En el astillero que vendió el conselleiro Fernández al narco Dorado, se construían narcolanchas, pero ¡ojo!, también la Xunta de Galicia otorgó subvenciones a las empresas pantalla de Marcial, una de ellas para construir una embarcación.

En 1994, la Xunta de Galicia, a través de Pesca, concede un pago de 46.528,63 euros a la sociedad Mitulo, propiedad de Marcial Dorado, para la construcción de un barco auxiliar de bateas. ¡Qué casualidad! justamente el año que Dorado había comprado el astillero donde construyó sus famosas narcolanchas o "yates de recreo" que servían para descargas de cocaína o hachís, o para pasear con amigos, como Feijóo.

Posteriormente tuvo alguna subvención más para ayudas a la contratación. Feijóo en esa época estaba dentro del organigrama de la Xunta. Primero en la Consellería de Agricultura, que, si no me equivoco, Pesca dependía entonces de Agricultura y después en la de Sanidad. Siempre al lado de su mentor, Romay Beccaría.

El tribunal que condenó a Dorado por narcotráfico explica que su pena “se debe a que posibilitó la utilización de la lancha Nautilus, esencial durante gran parte de los acontecimientos enjuiciados”. Precisa el tribunal que “mediante su relevante y consciente aportación se solucionó el problema de la búsqueda de la embarcación que recogería del buque nodriza la cocaína para transportarla a continuación a las costas gallegas”. El buque nodriza era el South Sea.

Dorado utilizó la Menkalina, de 12 metros de eslora, para pasear a sus amistades, entre ellos al que entonces era invitado en su casa de vacaciones de Baiona, donde pasó muchos días, Alberto Núñez Feijóo, que aparece a bordo de ese barco en varias fotos que publicó El País en abril de 2013. En el Oratus, de 21,40 metros de eslora, Dorado y Feijóo navegaron juntos durante un viaje a Ibiza. Esta embarcación llegó a estar balizada con un localizador por sospechas de narcotráfico, y fue seguida por Aduanas en un viaje que realizó a Baleares. Las embarcaciones fueron decomisadas por la Audiencia Nacional y puestas a la venta por el Fondo de Bienes Decomisados del Plan Nacional sobre Drogas.

Astafersa acabó en la ruina. El Juzgado de lo Social aprobó el remate de la subasta del astillero al único postor, la sociedad Áridos Pantín, S. L. en 500 euros. El comprador debía además asumir una deuda superior a los tres millones de euros y otros importantes compromisos con la plantilla de 30 trabajadores, cuya mayoría fue la que ejecutó la hipoteca por la deuda salarial. Si estos empleados no fuesen recolocados, el comprador quedaba obligado a abonar a cada uno de ellos la cantidad de 3.000 euros.

Desde Miguel Tellado, Feijóo, Fraga, Juan Juncal, Evaristo Juncal, Manolo Cruz… La historia del PP de Galicia, y ahora en el PP nacional actual, pasa entera por las manos del narco Marcial Dorado. Por mucho que insistan en que es un tema antiguo, créanme, no lo es.

Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.