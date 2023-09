Feijóo y el narco (Segunda parte)

“Feijóo protegió a un alto cargo de la Xunta que vendió varias empresas a narcos”.

El impactante titular de El Plural del 3 de abril de 2013 se refiere a un hombre de confianza de Alberto Núñez Feijoo. Ese hombre era Evaristo Juncal.

La persona que vendió a Manolo Cruz, testaferro del narco Marcial Dorado, la empresa JF Oil era alguien vinculado al PP: Evaristo Juncal Carreira. Un ingeniero y funcionario de la Xunta de Galicia que desde los años noventa fue socio de una decena de empresas. Un hombre muy polifacético.

Amigo de Feijóo, llegó a ser delegado de la Consejería de Medio Ambiente e Infraestructuras en Pontevedra. Nada había saltado a la luz pública hasta que, en el año 2010, el diario El País, publica una noticia bomba: "Evaristo Juncal vendió empresas a personas vinculadas a contrabandistas y capos históricos del narcotráfico como Marcial Dorado, Sito Miñanco y el fallecido Pablo Vioque. Este ingeniero técnico de obras públicas, muy amigo de Feijóo y Manuel Cruz, funcionario de la Xunta desde 1983, ha sido socio al menos de una decena de compañías para explotar gasolineras, minicentrales, piscifactorías, viñedos y negocios inmobiliarios. El primer negocio de Evaristo Juncal con la mafia gallega fue en 1996 con la empresa JF Oil, que había fundado con su esposa Mercedes Froján, para la construcción y gestión de estaciones de servicio. El matrimonio vendió la firma para blanqueo a Manuel Cruz, el chófer de la Xunta, fallecido en un extraño accidente de tráfico. En 1998, Cruz le traspasó la empresa JF Oil a otro testaferro de Dorado, Trías, y nombró inmediatamente apoderado de la empresa al hijo del narco, Marcial Dorado Fariña. Al cabo de los años, la empresa pasó a otro peligroso narcotraficante, Pablo Vioque. Estas empresas eran utilizadas por los narcos de la época para blanquear dinero procedente del contrabando y del narcotráfico".

¿Es posible que Feijóo, siendo tan amigo de Manuel Cruz y Evaristo Juncal, no conociera las actividades de Marcial Dorado? En mi opinión, con todos los datos que tenemos, es francamente imposible.

Cuenta El Plural que "la segunda venta hecha por el exdelegado del PP de Medio Ambiente e Infraestructuras en Pontevedra, Evaristo Juncal, fue en 2002 a José Alberto Aguín, número 2 de Sito Miñanco conocido como O Rubio de Aios que ya había sido procesado en los noventa en la Operación Nécora".

La empresa vendida fue Enxeñería dos Recursos Enerxéticos, dedicada a gestionar una gasolinera en la ciudad de Pontevedra. Es significativo que el matrimonio Juncal-Froilán había conseguido esta concesión hidroeléctrica gracias a un contrato adjudicado a dedo por la Xunta de Galicia. ¿Casualidad?

Podemos seguir leyendo en El Plural. “Aquel mismo año, hubo una tercera venta, de la empresa Tracidi, dedicada a la construcción y gestión de minicentrales, que cayó en manos de un peligroso capo, Manuel Abal Feijóo, “O Patoco”, ya fallecido. Cinco meses después de vender esas empresas, Evaristo Juncal fue designado candidato por el PP a la Alcaldía de Caldas de Reis para las municipales de mayo de 2003“.

Alucinante, ¿no les parece? Solo cinco meses después de esa venta, el Partido Popular considera que Evaristo Juncal es el hombre ideal para ser candidato en Caldas de Reis.

De ahí ascendió a delegado de la Consejería de Medio Ambiente e Infraestructuras en Pontevedra. En 2010 tuvo que dimitir porque salió a la luz pública la venta de empresas a narcos, pero Evaristo Juncal no volvió a su plaza de funcionario. ¡Ni mucho menos!

La Xunta de Galicia no lo apartó, sino que lo nombró responsable de Protección Civil en Pontevedra. Feijóo podría querer protegerlo. ¿Qué sabía Evaristo Juncal sobre Feijóo y el narco Dorado? ¿Cómo es posible que la persona que vende empresas, para que, bajo la apariencia de legalidad se blanquee dinero procedente del narcotráfico como ya fue acreditado en sede judicial en la sentencia por blanqueo de capitales de marcial Dorado, sea ya no reprobada, sino ascendida dentro del Partido Popular?

Evaristo, amigo de Feijóo desde los años noventa, gestionaba el urbanismo en la provincia de Pontevedra. Tan bien lo gestionaba, que llevaba al menos 24 años sin pagar el IBI de su chalé. Así lo publicó El País en el año 2010. Su vivienda la construyó con licencia para un galpón. Para quien no lo sepa, un galpón es parecido a un pequeño almacén. Su chalé está en una finca, rodeado de viñedos. No es sólo una vivienda sino también la sede social de su promotora inmobiliaria, Juncal-Froján, SL y de su sociedad vitivinícola, Lagar da Condesa, SL., cuya presidenta es Mercedes Froján, su esposa.

Feijóo habría premiado a Evaristo, fiel amigo y compañero de aventuras, con ascensos políticos, después de vender empresas a peligrosos narcos para blanquear dinero procedente del narcotráfico. ¿Y Feijóo quiere ser presidente del Gobierno con este currículo? ¿Esas empresas pasaban a manos de Dorado a través de Cruz para dar la apariencia de empresas legales y así contratar con la Xunta? Eso parece. La policía afirma que los narcos gallegos querían dar apariencia de legalidad y por eso compraban empresas inactivas para blanquear o invertían en inmuebles y hasta en viñedos en Portugal, como hizo el narco Dorado.

Pero esto no es todo. Hay otra persona más vinculada a Nuñez Feijóo y a Manolo Cruz: Juan Juncal, ex alcalde del PP en Ferrol, exdiputado y senador del PP hasta la última legislatura que finalizó en 2023. Juncal fue apoderado de un estrecho colaborador del narco Marcial Dorado y también amigo de Feijóo: Manolo Cruz.

¿Recuerdan a Manolo Cruz, “el cadenero”? El testaferro de Marcial Dorado y amigo de Feijóo le otorgó a Juan Juncal un poder el 11 de mayo de 1995 y al día siguiente firmó en su nombre, el acuerdo de compraventa de una sociedad.

El 30 de mayo de 2010, El País publica: "El ex alcalde de Ferrol fue apoderado en 1995 de un colaborador de Marcial Dorado”. “Sólo seis días después, Cruz, el chófer de la Xunta y testaferro del narco Marcial Dorado, inyectó cinco millones de pesetas en Anfra Sistemas con una ampliación de capital. Ese día, delante del mismo notario de Narón, municipio limítrofe con Ferrol, Manuel Cruz utiliza la empresa Anfra Sistemas para hacerse con JF Oil, la firma de Evaristo Juncal que gestionaba gasolineras en Caldas de Reis. Después, "vende” la empresa a Marcial Dorado. Juncal recuerda perfectamente a Manuel Cruz. El exsenador del PP asegura que el chófer de la Xunta acudió a su asesoría fiscal en Ferrol para comprar una empresa de un cliente suyo, Anfra Sistemas, una sociedad inactiva”.

Evaristo, Manuel y Juan. Amigos de Feijóo con intereses comunes y negocios de dudosa legalidad. “A Manuel Cruz lo conocía de Ferrol”, rememora Juncal en el periódico El País en 2010. "La sorpresa mía fue verlo relacionado en ese tema", explica en alusión a las relaciones del chófer de la Xunta con Marcial Dorado.”

No creo que le sorprendiese demasiado porque Cruz presentó a Feijóo y al narco Dorado mucho antes. Juncal atribuye su intervención como apoderado de Manuel Cruz en aquella operación a su “actividad profesional a través de su asesoría fiscal”. Los narcos usaban empresas legales de todo tipo para blanquear. ¿Y Juan Juncal no lo sabía? ¿Se lo pidió su amigo Feijóo, como favor hacia Manolo Cruz? Anfra Sistemas era una empresa inactiva y ¿se vendía al apoderado de un narco? ¿Con qué intención? ¿Nunca sospechó nada? Qué raro.

Feijóo y Juncal. Juncal y Feijóo. Se han apoyado mutuamente dentro del PP para llegar a donde han querido

“Son empresas inactivas, que se compran y se venden", explicaba en El País el ahora exsenador por el PP Juan Juncal. Lo que no dice es que es una forma habitual para hacer fluir el dinero negro del narcotráfico.

Feijóo y Juncal. Juncal y Feijóo. Se han apoyado mutuamente dentro del PP para llegar a donde han querido. Tal vez les una el secreto de cómo murió su amigo Manuel Cruz, quien no pudo declarar ante la Audiencia Nacional después de fallecer en aquel extraño accidente. Juan Juncal siempre apoyó a Feijóo, aun cuando Fraga no apostaba demasiado por él. Juncal ha tenido varios cargos públicos, como diputado en el Congreso o senador. También ha ostentado cargos orgánicos dentro del PP de Galicia con su amigo Feijóo. No le ha ido mal con su amigo como jefe del PP gallego. En octubre de 2012, El País publicaba que en su gestoría falsificaban facturas para cobrar subvenciones de la Xunta de Galicia. ¿Tampoco recuerda Feijóo a su íntimo amigo y senador, Juan Juncal?

Entre 1994 y 2003, la etapa en la que Feijóo y Dorado fueron amigos, el narco llegó a tener hasta 47 cuentas abiertas en siete bancos suizos. A raíz de su detención comenzaron las investigaciones sobre su patrimonio. Así lo contaba El País: "El potente entramado financiero del narcotraficante gallego Marcial Dorado quedó reflejado en el escrito de acusación de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional que tardó casi dos años en hacerlo público. Según la investigación que analizó los movimientos bancarios y societarios entre 1994 y 2003, año en el que fue detenido Dorado por tráfico de cocaína, éste llegó a tener hasta 47 cuentas abiertas en 7 bancos suizos”.

Hay grabaciones telefónicas entre Feijóo y el narco hasta 2003. Mientras Dorado trataba de extender y consolidar sus relaciones con hombres de negocios y “políticos de la época” amasaba un enorme patrimonio económico y empresarial, según informe de la Fiscalía. En 1997, en un solo mes, ingresó 3,2 millones de euros en una cuenta suiza del BNP Paribas. El dinero era llevado en efectivo al país helvético, bien directamente o a través de ingresos en otros países intermediarios como Andorra.

Feijóo “no recuerda” haber viajado a Andorra con el narco Dorado. Sólo recuerda un lugar que “había nieve” y montañas. En pleno apogeo de sus negocios ilícitos, entre 1989 y 2003, la investigación pudo certificar diez entradas de dinero de distintas cuentas suizas a entidades bancarias españolas por más de 13 millones de euros. La Fiscalía desgranó a lo largo de 90 folios una compleja trama societaria que tiene su epicentro en Suiza y ramificaciones en los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes, Bahamas, Belice y Panamá, así como en otros más cercanos como Liechtenstein. Desde ahí el dinero retornaba debidamente purificado a cerca de 30 sociedades mercantiles radicadas la mayoría de ellas en España, y con domicilio fiscal en un emblemático inmueble ubicado en las inmediaciones de la plaza de España de Vilagarcía de Arousa: la casa Jaureguizar. Otras sociedades en el norte de Portugal, así como también en Andalucía y una en Marruecos (recordemos que, en la época de Aznar, una empresa del narco se utilizó para entrar en Marruecos).

Los primeros nexos financieros de Dorado con Suiza, según el relato acusatorio de la Fiscalía, se remontan a 1989, cundo que se constituyó una sociedad llamada Adlanta AG. Era una empresa que carecía de actividad, pero ese año adquirió las acciones de Inmobiliaria Marli, de Dorado, por 24 millones de pesetas y después, en 1993, le inyectó un préstamo de otros 16 millones, sin intereses y a devolver en el plazo de 20 años. Cuatro años más tarde, siempre según el relato que documentó la Fiscalía, Marcial Dorado, que hasta entonces operaba fundamentalmente desde Lugano, contactó en Ginebra con un gestor de fortunas llamado Vicenzo Liparulo, Enzo, “con antecedentes por tráfico de drogas”. El Correo Gallego se hizo eco del juicio por blanqueo de capitales del narco.

El juez Vázquez Taín reveló la existencia de pinchazos telefónicos de la policía entre Feijóo y Dorado “en un contexto amistoso, como felicitaciones por Navidad”. El juez de la Audiencia Javier Gómez Bermúdez señaló que esas escuchas “nunca aparecieron”

El tribunal que juzgó al narco Marcial Dorado concluyó que no sólo del contrabando, si no que la mayor parte de su fortuna procedía del tráfico de drogas. “Las inmensas cantidades de dinero que acumuló” desde los años ochenta. ¿Todos sabían quién era menos Feijóo? Una parte de los millonarios movimientos de capitales que documenta la sentencia contra Dorado se registraron a mediados de los noventa, la época en que Feijóo comenzaba su relación de amistad con él. Feijóo aseguró primero que rompió la relación con Dorado alrededor de 1997, pero luego, tras conocerse la existencia de grabaciones policiales, admitió que continuó hablando con el narcotraficante hasta 2003. ¿Por qué mintió?

El juez Vázquez Taín reveló en un medio la existencia de pinchazos telefónicos hechos por la policía en el marco de la investigación entre Feijóo y Dorado “en un contexto amistoso, como felicitaciones por Navidad”, dijo el juez. Sin embargo, y ojo a esto, el magistrado de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez, que retomó la causa, confirmó a El País que las supuestas escuchas fueron buscadas y “nunca aparecieron”.

¿Dónde están esas grabaciones? ¿Por qué se consideran irrelevantes si ni siquiera consta en el expediente la transcripción de las conversaciones telefónicas gravadas entre Feijoo como Presidente de Correos y el narco Dorado? Marcial Dorado afirmó ante Jordi Évole que en una de esas llamadas que Feijóo le hizo, quedaron para comer. ¿Por qué no aparecen esas grabaciones?

Feijóo declaró que había viajado a Andorra con Dorado, pero después dijo que no. ¿Por qué reculó? Debió darse cuenta de que saldría la información de que Dorado transfería dinero desde Andorra a sus cuentas en Suiza: “Me confundí porque había mucha nieve"

Todo está en los escritos de acusación de la Fiscalía y en la sentencia condenatoria. El modus operandi del narco Dorado era el siguiente: tenía constituidas sociedades en el país helvético con sus correspondientes cuentas bancarias, a nombre de las mismas o bien del propio Dorado. Se hacían ingresos regularmente. Son cantidades de dinero que blanqueaba a través de diversos mecanismos. Dinero en efectivo que era llevado directamente a Suiza o a través de ingresos en otros países intermediarios, como Andorra, y era transportado por personas del círculo de Dorado.

¡Andorra! Feijóo declaró a El País que había viajado a Andorra con Marcial Dorado, pero después dijo que no. ¿Por qué reculó Feijóo? Porque debió darse cuenta de que saldría la información de que Dorado llevaba dinero en efectivo para ingresar en Andorra y transferirlo a sus cuentas en Suiza. Fue cuando dijo: “Me confundí porque había mucha nieve”.

Blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, viajes a Andorra, Portugal, Ibiza… Contratos con la Xunta que Feijóo oculta y se niega a enseñar porque dicen que fueron destruidos a causa de una inundación, incumpliendo así el Reglamento. ¿Por qué nos miente tanto, señor Feijóo?

Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

