Arranca en el Senado el primer pleno de la XV Legislatura la misma semana que el Jefe del Estado inicia una nueva ronda entre los grupos parlamentarios para nombrar un candidato, después del fracasado intento de investidura de Feijóo.

En el Congreso quedó el eco de la ira de la bancada del PP y la profunda frustración de su candidato y esta semana en el Senado se va a volver a constatar que la derecha de este país vive instalada en la confrontación constante. Los únicos que quieren romper España son ellos. No entienden que su idea de país no existe, no conciben que España sea plural y diversa.

Ya están asomando en el Senado las primeras pinceladas de lo que quieren dibujar durante esta legislatura. La derecha de Feijóo solo tiene un objetivo, que esta cámara sea una batalla entre las dos Españas, la irreal y la real, la suya y la del resto de españoles y españolas.

La derecha de Feijóo solo tiene un objetivo, que esta cámara sea una batalla entre las dos Españas, la irreal y la real, la suya y la del resto de españoles y españolas

Esta institución como muestra de lo que habrían querido hacer si la izquierda no nos hubiéramos movilizado el 23J para evitarlo. Silenciar al discrepante en lugar de dialogar para convivir y avanzar en un espacio en el que quepamos todos y todas. Solo así se explica su política basada en obstaculizarlo todo: la dilación en la formación de los grupos parlamentarios, la nula proporción en la composición de las comisiones, la ubicación de los grupos en el hemiciclo expulsando senadores socialistas de la bancada en la que hemos estado todas las legislaturas, el recorte de recursos a los grupos pequeños mientras aumentan los del grupo popular…

Tenemos que hacer frente a la instrumentalización de la mayoría absoluta del PP. No vamos a permitir que el Senado se convierta en “su” cámara.

El Senado forma parte de un poder del Estado consagrado en la Constitución que tanto cita y poco practica el PP de Feijóo. Vamos a hacer valer el respeto y el prestigio institucional.

________________

Eva Granados es Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado.