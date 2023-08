Los pactos de la vergüenza del eje del mal

No se atreven a salir en público a comunicar e informar de los acuerdos territoriales rubricados clandestinamente en el verano del 23 por los jefes de PP y de Vox. Ese tándem del mal, Feijóo-Abascal, que han pactado aplicar el tardofranquismo y el adoctrinamiento españolista de épocas pretéritas, donde los hombres mandan y las mujeres obedecen (patriarcado puro y duro) tal y como han acordado en los municipios y comunidades autónomas que gobiernan en coalición. Eso sí, las reuniones del 'eje del mal', las hacen a escondidas, sin luz ni taquígrafos. Deberían decir por qué les da vergüenza ir de la mano ante la prensa y contar la verdad aunque sea por una sola vez. Deberían explicarnos lo acordado y dejar de hacer trampas a la democracia española y engaños a las españolas y españoles. Solo tenemos que fijarnos en lo sucedido en Extremadura desde el 28 de mayo. Allí se ha cumplido lo impuesto por el partido político ultraderechista y la Presidenta ratificada tras obedecer las órdenes del PP desde Génova, sin dar la cara.

La prensa de derechas, los poderes fácticos y las fuerzas vivas, que creen que la Patria es suya y que el pueblo español hace lo que ellas y ellos dicen, se han equivocado y no han acertado una.

El pacto del dúo reaccionario se está cumpliendo. Están hundiendo a España desde las comunidades autónomas en las que gobiernan PP y Vox, aunque les falta valor, les falta entereza de enfrentarse a sus miedos de ir juntos de la mano en público. En privado hablan y se reúnen para preparar las estrategias contra España, ese es el criterio de las derechas del PP y las ultraderechas de Vox. No les importa empobrecer Madrid, Andalucía, Valencia, Galicia, Extremadura, Aragón, Murcia, Baleares, Canarias y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Están recortando derechos civiles, sociales y laborales, van a aprobar normas autonómicas contrarias a la normas del Estado y derogar (no olviden esta palabra, repetida en los mítines de las derechas y ultraderecha) el progreso para imponer el retroceso. Dicen que eliminarán todas las leyes autonómicas que los líderes ultras subjetivamente entiendan que no van con su ideología. Ojo, de aquí nace el adoctrinamiento, que ya han iniciado donde gobiernan, como prometieron Feijóo y Abascal en la campaña de las municipales y autonómicas e insistieron para las generales. Van juntos de la mano a escondidas y están contaminando la convivencia en la España plural y diversa, sembrando el odio, la mentira y la manipulación. Están muy cabreados ambos caudillos o jefes del movimiento nacional ultraliberal. Querían imponer, pero las españolas y españoles no les han dado el poder absoluto. El pueblo no les ha votado y no aceptan la España parlamentaria.

España es un Estado constitucional parlamentario (artículo 99 de la Constitución de 1978), por tanto, quien obtiene más votos en la votación de investidura gobernará la Nación española y Pedro Sánchez tiene más apoyos. Con el dúo del mal nadie quiere hablar por las propuestas anti demócratas, anti españolas y contrarias al interés general que han presentado y que están acordado en los territorios donde gobiernan: contra la igualdad, contra la memoria histórica, contra la protección del medio ambiente, contra las personas de otros países, contra las personas sin recursos y, todo ello, perdonando el pago de impuestos a los ricos y poderosos.

Lo más grave es que, donde gobiernan PP y Vox, enchufan a todos los hermanos, amigos y familiares posibles para que cobren un salario público, sin saber nada, sin profesión reconocible, simplemente lazos de sangre o amigos de la derecha y ultraderecha. Nepotismo y caciquismo puro y duro, eso sí, a costa de los contribuyentes patrios. Más las subidas salariales que se están produciendo con descaro y las están escondiendo para que no se sepa la verdad de lo que cobran, en los municipios y comunidades autónomas donde gobiernan PP y Vox, cobran más que el Presidente del gobierno de España.

La prensa de derechas, los poderes fácticos y las fuerzas vivas, que creen que la Patria es suya y que el pueblo español hace lo que ellas y ellos dicen, se han equivocado y no han acertado una. Las españolas y españoles les han dado una lección de campeonato y han dicho alto y claro que NO quieren volver a los tiempos del PP de Aznar, M.Rajoy y menos aún al eje del mal Feijóo/Abascal. Todos son lo mismo, ultraliberales inhumanos y negacionistas absolutos. No quieren a la Nación, solo quieren el poder por poder.

Con el eje del mal, lo público está en peligro, quieren recortar el Estado del Bienestar y privatizar para las empresas amigas. En consecuencia, el Estado español con PP y Vox, está en peligro y resquebrajándose.

Por España, por las españolas y españoles.

Victorio Martínez Armero, sindicalista de la UGT y empleado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.