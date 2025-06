¿Y si la empresa fuera de quienes trabajan en ella?

Las sociedades laborales cumplen cuarenta años desde su reconocimiento legal en España. Y aunque probablemente sigan siendo las «grandes desconocidas» de la economía social, su historia merece ser contada. Porque en un país donde hablar de economía social puede sonar «excéntrico», esta fórmula empresarial ha demostrado que es posible hacer empresa de otra manera: con las personas trabajadoras como propietarias, tomando decisiones compartidas y comprometidas con el entorno. En este contexto, el libro Sociedades Laborales: 40 años de innovación social es el relato de cómo, quiénes y por qué apostaron, y apostamos, por otra forma de pensar la economía, el trabajo y la sociedad. Es nuestra historia y es nuestro compromiso.

Pero esta historia no empieza en un despacho, sino en unas cocheras de Valencia. Allí, en los años 60, un grupo de conductores y conductoras de tranvía se enfrentó a la desaparición de su empleo por una decisión empresarial unilateral ―fundamentada en motivos económicos equivocados―, y decidió hacer algo (aparentemente) imposible: quedarse con la empresa. Así nació la primera sociedad laboral de España. Desde entonces, miles de personas han replicado este gesto de valentía y rebelión: cuando una empresa decide cerrar por los motivos equivocados, los y las trabajadoras pueden y deben asumir la responsabilidad de transformarla y convertirla en una sociedad laboral. Y cuando no hay quien herede la empresa, no «venderla al mejor postor»; cederla a quienes la sostienen cada día, las personas que mejor la conocen, las personas que trabajan en ella.

Sociedades Laborales: 40 años de innovación social recopila todas estas historias de innovación empresarial y compromiso social. Pero no lo hace con nostalgia, sino con la urgencia de quienes sabemos que nuestro compromiso es siempre con el futuro desde el presente. Porque lo que antes fue una solución de emergencia, hoy, más que nunca, es una estrategia de futuro. En un país con una crisis de despoblamiento en sus entornos rurales, negocios que cierran por falta de relevo generacional y una juventud que quiere trabajar duro, sí, pero sin renunciar a sus valores y sus derechos, el modelo de las sociedades laborales ofrece respuestas empresariales concretas y realistas, viables y eficaces, funcionales y comprometidas.

Porque las preguntas son siempre las mismas: ¿Qué pasaría si, en lugar de cerrar empresas viables, facilitáramos que sus trabajadoras y trabajadores las actualizaran y se ocuparan de ellas? ¿Y si emprender no fuera un salto individual al vacío, sino un proyecto colectivo, un proyecto social y comprometido con el entorno? Las sociedades laborales demuestran que esto no solo es posible, sino que ya ocurre... ¡y funciona!

Sociedades Laborales: 40 años de innovación social no es un manual jurídico ni una guía para especialistas. Es una invitación a conocer historias reales de empresas con alma. Un recorrido por cuatro décadas de iniciativas que combinan eficiencia y democracia, rentabilidad y dignidad, beneficio y compromiso. Y también una hoja de ruta para quienes quieran sumarse a este proyecto colectivo.

Porque frente a un modelo que separa los beneficios empresariales del bienestar social, las sociedades laborales nos recuerdan algo esencial: que las empresas pueden (y deben) ser también un proyecto de vida compartido. Que emprender, es más, mucho más, que «hacer dinero», es cambiar las cosas desde la base, desde abajo, desde el día a día del mundo del trabajo y la empresa.

Cuarenta años después, el reto no es inventar las sociedades laborales de nuevo. Eso es tan absurdo como inútil. El reto del futuro es hacerlas más potentes, más resilientes y multiplicarlas.

Trabajamos para que las sociedades laborales sean una alternativa socialmente responsable dentro del mundo del trabajo y la empresa.

Jone Nolte y Julián Menéndez son presidenta y Vicepresidente, respectivamente, de la Federación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de España (LABORPAR).