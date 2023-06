El acuerdo en Extremadura no habla de "violencia machista" y sólo condena "los discursos machistas"

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha justificado el acuerdo cerrado para formar gobierno con Vox tras realizar un "profundo proceso de reflexión" tras el cual ha decidido anteponer el "interés de los extremeños" a su propia palabra.

"Mi palabra no es tan importante como el futuro de Extremadura", ha señalado Guardiola para defender la firma de un acuerdo de gobierno compuesto por 60 medidas, que incluye que Vox gestione la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, así como la cesión del senador autonómico que corresponde al PP, ha recogido Europa Press.

En una comparecencia junto con el candidato de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, tras la firma del acuerdo en el parlamento regional, Guardiola ha defendido la independencia de su decisión, que asegura que se ha tomado "en Extremadura".

Un acuerdo de gobierno que, ha aclarado la dirigente conservadora, está "por encima de cualquier diferencia ideológica", porque "lo primero es y es siempre Extremadura".

Así, y sobre las últimas opiniones de concejales de Vox sobre el Día del Orgullo LGTBI, ha señalado que no las comparte, y que "siempre" va a defender los derechos del colectivo. "No asumo los postulados de Vox, y Vox no asume los del PP", ha dicho Guardiola, que ha añadido que, a pesar de ser partidos "diferentes" se van a "entender" porque han puesto "en el centro el interés de los extremeños".

Para llegar a este acuerdo, ha reconocido Guardiola, ha realizado un "profundo proceso de reflexión" en el que se ha "obligado" a sí misma a ir al "origen" de los motivos por los que se presentó para liderar el PP y su candidatura a la Presidencia de la Junta, y que no era otro que "cambiar la vida de extremeños".

Así, ha dicho que comprende que haya "mucha gente decepcionada" con el cambio de postura que permitirá que Vox entre en el Gobierno, pero ha pedido que se le juzgue "como presidenta de la Junta", al tiempo que ha señalado que el cambio de opinión llegó cuando su posición se ha "usado de forma torticera" por quienes quieren "enfrentar" a los ciudadanos.

Principios "intactos"

De hecho, ha defendido que sus "principios" siguen "intactos", de modo que velará por los "derechos de los extremeños y extremeñas", al mismo tiempo que ha defendido que ello no afectará al entendimiento con Vox en el seno de su partido.

"Es preferible que me frustre yo a que se frustre el futuro de Extremadura", ha argumentado la dirigente conservadora, quien asegura que el acuerdo suscrito con Vox "va a garantizar que la voz de los extremeños" el pasado 28 de mayo se materialice en "un nuevo gobierno que termine de una vez por todas con las políticas que nos han llevado a últimos puestos" del país.

Sin entrar en los detalles del acuerdo, ha dicho que contempla "menos impuestos", así como se centra en el apoyo a empresas y autónomos, a las familias, a cuidar campo y tradiciones, además de "alzar voz para unas infraestructuras dignas y frenar la despoblación".

El documento del acuerdo, consultado por infoLibre, no dice una palabra sobre violencia machista y se limita a hacer referencia a los “discursos”: “Defenderemos los derechos de las familias. Trabajaremos para erradicar los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”.

Un "buen acuerdo" para Vox

Por su parte, el diputado de Vox en la Asamblea y candidato a la Junta, Ángel Pelayo Gordillo, ha señalado que es un "día histórico" porque "por fin" los extremeños verán "un cambio político" que se "verifica" en este acuerdo.

Un "buen acuerdo", ha señalado, que se desarrollará "siempre buscando el bien" de Extremadura "sin estridencias", con la mano tendida, con lealtad y espíritu de colaboración, ha dicho.

Gordillo ha apuntado que la "responsabilidad" de ambos partidos no podía truncar el interés mostrado por los extremeños en las urnas, a fin de lograr que Extremadura sea "un lugar atractivo por la inversión, para que vengan proyectos".

Para ello, se ha referido a la puesta en marcha de una reforma fiscal "en profundidad", y para que "la convivencia se solidifique y se mejore" de la mano de un gobierno "para todos los extremeños".

"Se ha impuesto la sensatez por ambas partes", ha dicho Gordillo sobre el desarrollo de unas negociaciones en las que PP y Vox, a su entender, han sido "generosos". "La cordura ha llegado y Extremadura va a tener lo que se merece".

Con respecto a las divergencias ideológicas entre su formación y el de Guardiola, ha señalado que si estuvieran "completamente de acuerdo" no representarían a dos partidos diferentes, al tiempo que ha querido reiterar, sobre las declaraciones de concejales extremeños sobre el colectivo LGTBI; que Vox "respeta cualquier tendencia sexual".

Vox no estará en otras consejerías

Con respecto al futuro gobierno, Guardiola ha señalado que primero se tiene que producir la investidura, sobre la cual no ha podido avanzar fechas, dado que depende de los plazos que maneje la presidenta de la Asamblea, la socialista Blanca Martín.

En este punto, ha lamentado el "ejercicio de soberbia" la presentación de la candidatura del socialista Guillermo Fernández Vara, al no atender la petición de PP y Vox de que retrasara la convocatoria a la espera de que ambos partidos cristalizaran su acuerdo.

Un futuro Ejecutivo regional en el que Guardiola ha limitado la presencia de Vox a la citada Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, cuyo titular será decidido de forma consensuada entre ambas formaciones, dado que, tal y como ha recordado, su nombramiento depende directamente de la presidenta de la Junta.

Así, y tras confirmar que Vox no tendrá presencia en otras consejerías, ni como titulares ni tampoco en cargos intermedios, ha aclarado que la consejería que dirigirán los de Gordillo tendrá las competencias de gestión forestal, incendios forestales, infraestructuras rurales y naturales, pesca, caza y toros.

Guardiola ha negado que haya presentado su dimisión aunque ha reconocido que es consciente de que hay "mucha gente" que hubiera querido que lo hiciera, pero con ello hubieran "salido ganando quienes no quieren que esta tierra prospere".