Almeida dice que "Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid" pero que hizo la "cesión" para aprobar los Presupuestos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado este lunes que la escritora Almudena Grandes, fallecida el pasado 27 de noviembre, ha sido su moneda de cambio para conseguir la aprobación de los Presupuestos de la ciudad. Tal y como ha defendido en distintas ocasiones, ha insistido que Grandes, una de las figuras más importantes de la literatura española, "no merece ser Hija Predilecta" de la ciudad, pero nombrarla le ha servido para aprobar las cuentas.

"Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid pero yo he sacado unos Presupuestos que son buenos para los madrileños. Yo he ponderado: un buen presupuesto para Madrid de 5.600 millones y Almudena Grandes. Ya tengo los Presupuestos", ha dicho en una entrevista concedida a OkDiario.

Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes, no ha querido entrar en polémicas y simplemente ha respondido en Twitter a Almeida, cuyas declaraciones ha tachado de "mezquinas". "Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta", ha escrito, en referencia a ese mensaje de Almeida en el que el alcalde vuelve a mostrar su sintonía con Vox.

El dirigente conservador ha recordado que el pasado 27 de diciembre consiguió el sí del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid para sacar adelante sus cuentas a cambio de que la escritora madrileña fuera declarada Hija Predilecta, algo a lo que su partido se había negado en repetidas ocasiones. "El personaje no lo merece. Yo, motu propio, no lo hubiera hecho. En toda negociación hay que hacer cesiones. Nos gustarán más o menos. Pero he sacado unos Presupuestos que prevén una rebaja fiscal de 400 millones consolidada en los tres años de gobierno. [...] Hice un equilibrio. En la ponderación de intereses, si esto es lo que la izquierda pedía, compensaba aprobar estos Presupuestos", ha asegurado.

El PP de Almeida consiguió de esta manera superar el escollo de la negativa de Vox a darle sus apoyos para aprobar los Presupuestos y sacar adelante las cuentas para Madrid. En cualquier caso, ha negado que Grandes haya sido una moneda de cambio, al menos para su partido. "El problema lo tiene una izquierda que para aprobar un acuerdo presupuestario tiene que pedir que se declare Hija Predilecta a Almudena Grandes. Yo no lo hubiera hecho de ser ellos porque no creo que Almudena Grandes deba formar parte de un acuerdo presupuestario. No es una muestra de debilidad nuestra, sino de debilidad argumental suya que para aprobar unos Presupuestos tengan que imponer a Almudena Grandes. No se lo merece ni la memoria que ellos defienden de la escritora", ha añadido.

Ninguno de los dirigentes del PP acudieron a dar el último adiós a la escritora. El día de su funeral, celebrado en el cementerio civil de La Almudena, el alcalde de la capital se encontraba en la Gala de los Premios Marca, entregando un galardón al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Una ceremonia a la que llegaba tras la inauguración de un nuevo parque en Madrid, acto en el que, por primera vez, hizo mención a la escritora. "Por supuesto, mostrar mis condolencias. La duda ofende. Mis condolencias por el fallecimiento de Almudena Grandes, sobre todo y especialmente a Luis García Montero, hijos, familiares y seres queridos".

Críticas desde la izquierda

Poco después de que se publicaran sus declaraciones, distintos dirigentes de la oposición han criticado duramente las palabras de Almeida. Para la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, sus alusiones a Grandes no son más que la muestra de "lo grande que le queda Madrid" a su alcalde. Hugo Martínez Abarca, su compañero de partido, ha considerado por su parte que el conservador ha mostrado "su radical falta de principios" y su "catadura moral e intelectual", algo que debería replantearse "no 'manchar' Madrid".

Por su parte, la concejala socialista en el Ayuntamiento Mar Espinar ha señalado que "quizá el que no merezca ser alcalde de Madrid" es el propio Almeida. "Lamentable", ha definido sus declaraciones.

Y ahora toca mensajito para contentar a los suyos. Quizá el que no merezca ser alcalde de Madrid es él.



Pero las críticas no solo han llegado desde Madrid. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha considerado "un signo distintivo de la nueva (ultra)derecha trumpista" exhibir, como a su juicio ha hecho Almeida, su "inmoralidad con petulancia jactanciosa". "De este modo, atraen el voto de los que disfrutan odiando al prójimo y les dan permiso público para odiar abiertamente, enseñándolo y sacando pecho", ha añadido. En la misma red social, la diputada del grupo confederal Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso, ha comentado que "Madrid no se merece un alcalde asustado que necesita arrodillarse y pedir perdón ante las cloacas del poder...".

Un signo distintivo de la nueva (ultra)derecha trumpista en todos los países es exhibir su inmoralidad con petulancia jactanciosa.



La diputada por León y secretaria de Igualdad de la Ejecutiva del PSOE, Andrea Fernández, por su parte, le ha llamado "miserable". "Con una familia aún rota por el dolor, el alcalde de Madrid dice que Almudena Grandes no merecía ser hija predilecta de Madrid y que solo lo ha aceptado para tener Presupuestos. Es de ser un político miserable y una persona despreciable", ha escrito Fernández en su cuenta personal de Twitter.

El diputado del PSC en el Congreso José Zaragoza ha tachado a Almeida de "mala persona" y el presidente de Asturias, el también socialista Adrián Barbón, ha dicho que la escritora, "por su trayectoria, persona y obra, merece ser Hija Predilecta de Madrid y de España entera". "El sectarismo político sobra. Y más, tratándose de una persona fallecida. Si perdemos la humanidad, ¿qué nos queda? Los hay que se llaman cristianos pero no, no lo son", ha escrito en sus redes sociales.

Almudena Grandes, por su trayectoria, persona y obra, merece ser hija predilecta de Madrid y de España entera.

El sectarismo político sobra. Y más, tratándose de una persona fallecida. Si perdemos la humanidad, ¿qué nos queda?

Aristócratas como Hijas Predilectas

El Ayuntamiento de Madrid ya rechazó antes nombrar a Grandes Hija Predilecta. No solo gracias al PP, sino también a Vox y a Ciudadanos. La escritora no forma parte de lo que el Consistorio de la capital suele condecorar con tal título. Como publicó infoLibre hace un mes, solo dos nombres femeninos han sido nombrados hijos predilectos y ambos eran procedentes de la aristocracia.

La primera a la que se le concedió, según la información oficial del Ayuntamiento de Madrid, fue Fabiola de Mora y Aragón. Era octubre de 1960, plena dictadura franquista. Treinta años más tarde la distinción llegó a manos de otra mujer. En este caso, de la madre del actual rey emérito. El 29 de marzo de 1990, esta vez sí en democracia, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid concedió por unanimidad el título de Hija Predilecta de la ciudad a María de las Mercedes de Borbón y Orleáns, condesa de Barcelona.