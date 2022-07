Un ataque en 2018 al cine por vivir "de las ayudas" pasa factura al nuevo consejero andaluz de Cultura

Sobresalto vía hemeroteca para el nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno. El consejero andaluz de Turismo, Deporte y Cultura, Arturo Bernal, escribió –y borró– en febrero de 2018 en Facebook un comentario claramente despreciativo hacia el mundo del cine, al que acusó, haciendo uso de un extendido tópico especialmente molesto en el sector, de vivir "de las ayudas". "Todos podemos cometer un error", afirma ahora.

En referencia a la gala de los premios Goya, Bernal escribió en 2018: "Solo hay una cosa que me dé más pereza y hartura que lo de los separatistas catalanes y es la infumable e impresentable 'pantomima' del cine español que cada año tenemos que aguantar de una cuadrilla de ingratos que viven o han vivido de las ayudas de un país al que no paran de denostar porque eso es ser progre y moderno. Me niego".

El comentario de quien era alto cargo de Turismo en la Diputación de Málaga, que ya causó polémica entonces, fue borrado por el propio Bernal, que rectificó y pidió disculpas, como recoge esta información de 2018 de La Opinión de Málaga. En conversación con infoLibre, Bernal se remite ahora a su reacción de entonces: "Creo que borrar el comentario y pedir disculpas como lo hice demuestra mi posición. Todos podemos cometer un error y en ese momento pedí disculpas. Creo que no procede ningún comentario más".

¿Puede entorpecer su interlocución con el sector del cine? A juicio de Bernal, no. "Mi posición –afirma– es de gestión por Andalucía en un tema que es capital, que es la cultura. Mi criterio es dejarme la piel por que tenga una adecuada cobertura por parte de la Junta de Andalucía. Eso está por encima de todo".

La ceremonia de los Goya se celebrará en 2023 en Sevilla.

El pasado post de Bernal fue criticado este lunes por representes de fuerzas políticas como el PSOE y Adelante Andalucía, que acusaban al presidente Moreno de falta de sensibilidad con la cultura. El objeto de crítica no fue sólo la elección de Bernal, sino también haber privado a Cultura de su consejería exclusiva, quedando agrupada ahora con Turismo y Deporte, además siendo la tercera en el nombre.

Y en cultura, ¿no podría haber nombrado a alguien que apoyara a los profesionales del sector y no a quien los desprecia abiertamente?https://t.co/qWeAs6MJWI — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) July 25, 2022

➡️ Pone de Consejero de Cultura a alguien que dice esto de los Goya: "una cuadrilla de ingratos que viven o han vivido de las ayudas públicas"



➡️ El encargado de Medio Ambiente será el alcalde Almería, el mismo que quiso talar árboles centenarios y se lo tuvo que impedir el TSJA — Adelante Andalucía (@AdelanteAND) July 25, 2022

Arturo Bernal (Málaga, 1966), presentado por Moreno como un independiente, está especializado en el sector turístico, no en el cultural. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y Master de Dirección y Administración de Empresas. Desde septiembre y hasta el momento actual, ha sido consejero delegado de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Anteriormente, Bernal fue director general de Turismo y Planificación Costa del Sol, entidad dependiente de la Diputación de Málaga. Fue en aquella etapa cuando publicó su comentario.