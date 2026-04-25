El Ateneo de Madrid acoge un diálogo sobre el papel del periodismo en la Transición

El Ateneo de Madrid celebra el próximo 27 de abril a las 19:00 horas el debate ‘Narrar la Transición: crónicas del cambio democrático’, un encuentro que pondrá el foco en cómo se narró públicamente la Transición y qué papel desempeñó el periodismo en la construcción de una conciencia democrática.

La sesión, que tendrá lugar en la Cátedra Mayor, contará con la participación de los periodistas Karmentxu Marín e Iñaki Gabilondo, junto al historiador Francisco J. Leira-Castiñeira, autor del libro Retrato de la Transición. La memoria que escondimos en el desván (Siglo XXI Editores). El acto estará presentado y moderado por la periodista Ángeles Caballero.

Esta actividad forma parte de las iniciativas de presentación del libro de Leira-Castiñeira, una obra que se construye a partir de más de sesenta testimonios de protagonistas directos de la Transición —desde dirigentes políticos como Miquel Roca, Enrique Barón o Joaquín Almunia hasta figuras del periodismo como Soledad Gallego-Díaz, Nativel Preciado, Jesús Maraña o Miguel Ángel Aguilar— y plantea una mirada plural y crítica sobre aquel proceso, abordando tanto sus consensos como sus tensiones, límites y contradicciones.

En esta ocasión, el debate se centrará específicamente en cómo se narró públicamente la Transición y en qué medida el periodismo contribuyó a forjar una conciencia democrática en la ciudadanía. La conversación permitirá revisar el papel de la prensa y la radio no solo como narradores de un proceso político en marcha, sino también como actores clave en la pedagogía democrática que acompañó al cambio de régimen.

En un contexto en el que el relato sobre la Transición vuelve a ser objeto de revisión y disputa política, el encuentro propone recuperar voces y experiencias para analizar hasta qué punto los medios ayudaron a construir, y también a delimitar, el imaginario colectivo de aquel periodo.