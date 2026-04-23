Salita de espera

Pocos son los momentos jocosos en la larga espera de los consultorios odontológicos, pero recuerdo un día en que la secretaria de la consulta del doctor Ferrer Auger de la calle Aribau, entre Diagonal y Travesera, en la ciudad de Barcelona, llamó a dos pacientes a la vez, uno para ortodoncia y otro para radiografías, y lo hizo con estas palabras: “Que pasen la niña Niño y el niño Gigante”. Mas nadie le vio la gracia.

Control de ociosos

El pajarero Ver más

Cuando vine a vivir a XXX, en 1984, la pandilla de los ociosos estaba formada por Mateo Lucas Pelayo, de 64 años; Nicanor Pérez González, de 61; Juan Benedito Castillo, de 58; Mateo Esparza Pérez, de 63; Francisco Blancas Blancas, de 84, y Mateo Sancho López, de 55. En 1990, falleció Blancas. En 1997, falleció Lucas. En 1998, falleció Esparza. En 2009, se incorporó al grupo Juan Rodrigues Soria, de 77 años. En 2010 se incorporó Pedro Santiago Gago, de 84. En 2011, fallecieron Pérez y Santiago. En 2012, falleció Sancho. Ahora acaba de fallecer Rodrigues. Benedito, con 87 años, vaga solo bajo los soportales.

De viaje

Debió de impresionarle lo bien que montaba y desmontaba la grapadora porque en seguida enlazó sus piernas con las mías. Íbamos en el 180, en el asiento trasero, echados, y tapados con una manta color café. El coche circulaba marcha atrás por un túnel ferroviario. No sé quién era el tipo que conducía y de las tres bulliciosas mujeres sentadas en el asiento del copiloto luego se dijo que eran portuguesas. De cintura para arriba, mi compañera recordaba a Le Coq Sportif.

*Francisco Ferrer Lerín (Barcelona, 1942) es filólogo, escritor, teórico de arte y ornitólogo de campo. Ha traducido a Flaubert, Claudel, Tzara, Monod y Montale. Cuenta con las siguientes publicaciones, entre otras: El bestiario de Ferrer Lerín (Galaxia Gutenberg, 2007. Premio Nacional al libro mejor editado), Fámulo (Tusquets, 2009), con el que obtuvo el Premio de la Crítica, Familias como la mía (Tusquets, 2011), Gingival (Menoscuarto, 2012), Arte casual (Athenaica, 2019) y Poesía reunida (Tusquets, 2023). Acaba de publicarse Metazoa. Presencias faunísticas (Jekyll & Jill, 2026).