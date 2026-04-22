El Congreso rechaza la moción de Vox sobre "prioridad nacional" con el 'no' del PP

La moción sobre "prioridad nacional" que ha defendido este miércoles Vox en el Congreso ha sido rechazada por la Cámara Baja con los votos en contra del resto de partidos políticos, entre ellos el Partido Popular. La moción sólo ha recibido el sí de los 33 diputados de Vox y el no de otros 310 diputados.

Los de Alberto Núñez Feijóo han votado no porque el partido de Santiago Abascal ha rechazado la enmienda presentada por los populares. Fuentes del PP han precisado a EFE que habían ofrecido a Vox varias aportaciones para transaccionar el texto de su moción pero que las han rechazado. Vox también se ha negado a que el texto de su iniciativa fuera votado por puntos, como habían pedido los populares.

El PP ha explicado que está a favor de la prioridad nacional, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado en Extremadura la semana pasada, es decir, que esté basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y a la ley.

Por ello el martes presentó una enmienda a la moción de Vox —que defendía que los españoles tienen prioridad en cualquier prestación— para proponer que se adecuara al texto aprobado por ambos partidos y que aspira a replicarse en otros territorios.

Vox, contra el arraigo

La moción de Vox ha sido presentada este miércoles por su diputado Ignacio Hoces, quien ha acusado al Gobierno de haber olvidado lo que debería ser su "prioridad", los españoles, y de practicar un "odio a lo propio".

El diputado ha asegurado que Vox va a seguir defendiendo el principio de prioridad nacional en todas las regiones de España. Y, ha insistido, esto se traduce en la defensa de algo "sencillo, justo y necesario", la prioridad para los españoles en las ayudas públicas, en las prestaciones sociales y en la vivienda.

Hoces ha hecho alusión además al término "arraigo" y le ha recordado al PP que el partido de Abascal quiere modificar una ley orgánica para eliminar esta figura, "que es un coladero de entrada" e "impide la expulsión del inmigrante delincuente".

El PP insiste en el arraigo

La diputada popular Carmen Navarro ha utilizado su intervención principalmente para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de querer tapar su "corrupción" con "cortinas de humo" como la inmigración.

Entre las prioridades del Gobierno, ha dicho, "no ha estado ni España ni los españoles" sino que han sido "robar" y "tapar a los que robaban". Navarro ha acusado además al Gobierno de querer "armar el relato" con temas como los pactos del PP.

La diputada del PP no se ha referido directamente a la moción de Vox aunque ha dicho que el "marco irrenunciable" para el Partido Popular es la Constitución, la ley y el Estado de derecho.

"Una propuesta nazi"

La moción de Vox ha sido duramente criticada por los partidos de izquierda. La diputada de Podemos, Martina Velarde, ha sido de las más duras y la ha calificado como "una propuesta nazi".

Priorizar las ayudas públicas para los españoles "es una enmienda a la totalidad, a la convivencia, a la igualdad y a la propia Constitución", ha afirmado la diputada, quien le ha dicho al PP que es una "vergüenza" enmendar la moción.

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El diputado socialista Juan Francisco Serrano también se ha dirigido al PP y ha dicho que el pacto de Extremadura "es una vergüenza" que pone a los populares en el "papelón" de defenderlo.

Lo más peligroso de la coyuntura actual, ha afirmado, es que el PP acuerde con Vox y con ello esté "llevando a los gobiernos autonómicos al partido de la extrema derecha".

La diputada de Sumar, Candela López ha dicho que Vox ha vuelto a mostrar "lo peor de la condición humana" con sus propuestas "racistas, xenófobas, totalitarias y totalmente excluyentes", mientras que el diputado del PNV, Mikel Legarda, ha afirmado que la propuesta de Vox es una política pública "de inhumanidad".