Aumento del gasto en Defensa: se buscan culpables en Podemos

La subida del 25,8% del gasto en Defensa en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado —de los 9.791 millones de 2022 a los 12.317 millones previstos para el año que viene— ha generado un enorme malestar en Unidas Podemos, tras meses oponiéndose a este tipo de incrementos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió ante sus homólogos europeos y en la cumbre de la OTAN a incrementar ese gasto hasta el 2% del PIB en 2030, un compromiso que sus socios gubernamentales rechazaban de plano.

En realidad, el aumento en el ministerio competente es del 6,5%, un gasto que desde Podemos asumen, tal y como apuntan fuentes del espacio confederal. Lo que ha generado controversia es el resto del gasto previsto, que se aprobará a través de planes especiales, como el que salió adelante hace escasas semanas por un valor de más de 218 millones de euros.

Fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que desgranó la cifra durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, celebrado este martes. Unas horas después, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, publicó un tuit en el que aseguró que el PSOE les había "ocultado el aumento unilateral en el gasto en defensa" y lo calificó como "una vergüenza". Aun así, matizó que su formación no iba a "romper el gobierno" ante esa "deslealtad" del ala socialista.

Nosotros no vamos a romper el gobierno por una deslealtad del PSOE, porque sería muy irresponsable cuando tenemos a Feijóo y Abascal afilando los cuchillos. Pero quiero decir claramente que nos han ocultado el aumento unilateral en el gasto en defensa y que es una vergüenza. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) 4 de octubre de 2022

Este miércoles en las filas de Podemos se reafirman en el tuit de Echenique y le muestran "todo su apoyo". Aseguran que desconocían "la cuantía" y "las formas" en las que se iba a producir el incremento presupuestario en Defensa. Es más, las fuentes consultadas aseguran que desde Podemos preguntaron expresamente a Montero, y que la titular de Hacienda no les dio respuesta.

Sin embargo, fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, apuntan a que sí estaban al tanto del incremento, aunque no del porcentaje específico. En este sentido, los morados explican que su interlocutor, Nacho Álvarez (número dos de Ione Belarra en el ministerio) no tuvo constancia en ningún momento de este aumento.

Los morados también inciden en que, a diferencia de años anteriores, el PSOE no les proporcionó previamente el cuadro macroeconómico, el documento en el que aparecen desgranados todos los gastos partida a partida. De lo que sí que sacan pecho los morados es de lograr que el grueso del aumento en Defensa no se contemplara en el techo de gasto, por lo que quedaba garantizado que no se detraerían recursos de partidas sociales para cubrir el aumento militar.

Por su parte, desde el ala socialista se afirma rotundamente que los negociadores de Unidas Podemos conocían perfectamente las partidas que se van a destinar en defensa para el año que viene. La propia María Jesús Montero ha declarado en los pasillos del Congreso que "evidentemente" lo sabían en el otro lado de la coalición.

Además, los socialistas, creen que Podemos está "haciendo el tonto" y achacan el tuit de Pablo Echenique a críticas internas dentro del ala de UP. De hecho, en el PSOE creen que la postura de Podemos de decir que no lo sabía no les beneficia a los de Ione Belarra. No obstante, entre los máximos dirigentes socialistas y miembros del Gobierno no les molestan las palabras de UP porque ya están pensando en estos momentos en la negociación con ERC y PNV, informa Antonio Ruiz Valvidia.