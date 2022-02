Ayuso choca con Vox, que asocia las bandas con la migración: "Muchos son tan españoles como Abascal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha plantado este jueves ante Vox para decirles que la delincuencia "no está relacionada con el origen de las personas" y les ha pedido que dejen de mezclar a los menores acompañados con todos los problemas que ocurren en la región.

En la pregunta sobre la Agenda 2030, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, le ha vuelto a sacar a colación la "delincuencia en las calles de Madrid y la inseguridad", según ha informado Europa Press.

"Volvemos con el asunto de la seguridad, que no pierde oportunidad para estar con lo mismo. La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas. No vuelvan otra vez a mezclarlo. Madrid es una región segura", ha lanzado Ayuso entre los aplausos de las bancadas de la izquierda.

La dirigente autonómica ha defendido que se tratan de "hechos puntuales de inseguridad" y le ha pedido a los de Vox que dejen de "confundir a los menas con todo", ya que estos últimos hechos se han producido a "manos de bandas juveniles españolas".

"Muchas de esas personas en el caso de bandas latinas son inmigrantes de segunda generación tan españoles como Abascal, como usted o como yo", ha lanzado.

No obstante, sí ha reconocido que hay "problemas evidentes de seguridad" que tienen que "atajar" pero le ha pedido que mire primero a la Delegación del Gobierno, al Ministerio del Interior y a los que quieren cambiar la seguridad ciudadana.

Sobre la Agenda 2030, Monasterio le ha preguntado a la presidenta si están con la agenda de los "comunistas totalitarios" y "con el abogado de las FARC", al decir que no pueden usar el coche de gasolina, a los que dicen que no hay que tener hijos o la inmigración ilegal que está "causando verdadero terror" en los barrios.

Ayuso le ha indicado que lo que ha comentado no tiene nada que ver con "las competencias de la Comunidad de Madrid" y le ha pedido a que aprenda "un poco más para saber a qué aspira a estar en este Parlamento si reniega de la Comunidad, de las autonomías y las competencias que tienen".

Le ha dicho que en la Comunidad hay medidas como el acceso al transporte, la atención a a la discapacidad a de las personas mayores, que se pueden compartir con todas las agendas, pero que no está de acuerdo con algunas que tienen fondo ideológico.