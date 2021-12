Ayuso reclama a Sanidad que exima de la cuarentena a los vacunados pese a que ya se aprobó en junio

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este martes al Gobierno que cambie un protocolo para incluir un cambio que ya se incluyó hace seis meses, en junio de 2021. En concreto, ha pedido que exima de cuarentena a los contactos estrechos de un positivo que ya están vacunados con la pauta completa. "Ahora se están mandando cuarentenas de manera masiva y entonces estamos viendo unas cuarentenas explosivas que están tirando abajo cenas de Navidad, están cerrando aulas completas, están mandando al teletrabajo a todo el mundo y creemos que esto se puede revisar perfectamente porque es innecesario", ha declarado.

Sin embargo, el documento titulado Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19, aprobado por el Consejo Interterritorial en el que participa la Comunidad de Madrid, exime de cuarentenas a los contactos estrechos que estén completamente vacunados. El cambio se produjo en junio y se ha mantenido hasta la última revisión, de principios de diciembre, con algunos cambios: cuando la variante delta no era predominante, se obligaba al encierro de las personas afectadas por un brote con estas mutaciones. Cuando pasó a copar la inmensa mayoría de los casos, también se les eximió. Actualmente, la cuarentena solo es obligatoria si el caso es provocado por la variante ómicron, pero esta confirmación no suele llegar, porque no se secuencian todos los positivos. Solo alrededor del 10%.

Se pide a estos contactos estrechos que eviten el contacto con personas vulnerables y eventos multitudinarios; además, se indica la realización de dos pruebas PCR para intentar encontrar una infección activa, aunque sea asintomática. Pero la cuarentena no es obligatoria desde hace meses. "La Consejería de Sanidad esta semana, también como novedad, va a proponer al Ministerio que las personas que hayan estado en contacto con un positivo, solamente en contacto, pero que esté vacunada con la pauta completa no tenga por qué estar haciendo estas cuarentenas", ha insistido este martes Ayuso.

El cambio del protocolo, probablemente, sea en sentido contrario, como ha pedido el Govern catalán: que los contactos estrechos sí tengan que quedarse en casa, habida cuenta de que la variante ómicron se está extendiendo con mucha rapidez y que es mucho más probable que las personas vacunadas con la pauta completa se contagien y transmitan el virus a otras personas con más facilidad que con la variante delta. El Ejecutivo madrileño va en contra de la evidencia científica y propone medidas que ya se han tomado en foros donde participa.