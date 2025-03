Ayuso tacha de "invento" la cifra de 7291 fallecidos en residencias que dio su Gobierno: "Fueron 4100"

El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha hecho público este miércoles, en el quinto aniversario de la pandemia del coronavirus, un comunicado donde afirma que "el número real de fallecidos en residencias fue de 4100" y no de 7291, cifra que, según la Comunidad de Madrid, "fue un invento del entonces consejero" Alberto Reyero, de Ciudadanos.

Como desveló infoLibre, el 18 de marzo de 2020 la Comunidad de Madrid aprobó y distribuyó la primera versión de su Protocolo de la Vergüenza, un documento que, literalmente, estableció "criterios de exclusión" que impidieron la derivación de miles de residentes desde los geriátricos madrileños hasta el hospital. Y que era de obligado cumplimiento, según ha declarado ante el juez, y en varias ocasiones, Reyero. Y también directoras de varios centros. Sin embargo, Ayuso y todo su Gobierno defendieron desde el primer momento que el documento no era más que un "borrador" que, por tanto, no se cumplió. Al menos no de manera obligada. Lo que ocurrió en las residencias de mayores, han defendido y todavía hoy defienden, ocurrió "en todo el mundo".

La cifra que Ayuso dice ser una invención se extrae por tanto de los datos que facilitó su propio Ejecutivo y facilitados a infoLibre por medio del Portal de Transparencia. Sin embargo, cada vez que la escucha termina atacando a las organizaciones de todos esos familiares. La última vez durante el pleno de la Asamblea en la que dijo a la oposición que siempre preguntan por "las mismas mierdas".

Con este informe, el gabinete de Díaz Ayuso (quien ha anunciado una declaración sobre este aniversario a las 17:00 horas) dice querer dar "los datos exactos" de su gestión, aunque no recoge ni el número de contagios ni la cifra global de fallecidos en la región.

Considera el Gobierno madrileño que la izquierda ha montado "un tribunal popular" que "juzga lo ocurrido en las residencias con datos falsos, utilizando a las familias que nunca han pedido ser recibidas por la Comunidad de Madrid".

En particular, señala a los integrantes de la llamada 'Comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid', que el Ejecutivo identifica como "destacados miembros o simpatizantes de la izquierda" que querían "construir un relato falso ante las continuas sentencias judiciales en contra de sus intereses partidistas".

Un informe elaborado por esta comisión afirmó que entre marzo y abril de 2020 murieron 9.470 usuarios de residencias, 7291 de ellos sin atención hospitalaria, pero el Ejecutivo regional insiste en que esta cifra es una "falsedad" que nació del exconsejero Reyero, que "tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz".

El Ejecutivo de Díaz Ayuso asevera asimismo que "nunca hubo protocolos firmados por políticos", aunque no aclara si con ello incluye a Carlos Mur de Víu, el médico que ejercía entonces como director general de Coordinación Socio-Sanitaria y al que se atribuye la firma de los protocolos que limitaban la derivación a hospitales de los mayores internos en residencias.

Sostienen también que "todos los mayores de estos centros que requirieron ingreso fueron trasladados a hospitales" y "no hubo orden que indicara lo contrario", y apunta que, durante la primera ola del coronavirus, el SUMMA 112 "trasladó a hospitales a 11.200 mayores procedentes de residencias".

Con todo ello, Madrid pretende responder a "la elaboración de documentales engañosos, centrados únicamente y de manera sesgada y politizada en la gestión madrileña", en alusión al documental 7291, dedicado a lo ocurrido en las residencias madrileñas y que será emitido en La 2 de RTVE.

"El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100, y nunca porque no se les ayudara", zanja el Gobierno madrileño, que agrega: "Por más que se empeñen las plataformas políticas de la izquierda, la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de peticiones de las víctimas para ser recibidas. Deben saber que estamos a su entera disposición".

Denuncia "desconcierto" y "opacidad" en la gestión de Sánchez

En el comunicado, la Comunidad defiende su gestión de la pandemia en contraposición a la que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez, marcada a su juicio por el "desconcierto" y la "opacidad".

"Todo en el Gobierno central era un descontrol", asevera el Ejecutivo madrileño, quien subraya que en Moncloa hubo "una plaga de rectificaciones" en los meses "más mortíferos" de la pandemia.

Madrid esgrime que "siempre fue por delante, con iniciativas novedosas", mientras Moncloa iba "a remolque de la gestión y de las decisiones aplicadas por la Comunidad de Madrid", y se ha queja de que el Gobierno "impuso un mando único con un supuesto comité de expertos que nunca existió".

La Comunidad presume igualmente de proyectos como el hospital de campaña de Ifema o la creación del hospital Enfermera Isabel Zendal, así como de abrir "grandes centros de vacunación en estadios" o analizar el coronavirus en las aguas residuales. Y lamenta que, cuando estaba "defendiendo la actividad económica", el Gobierno reaccionó "cerrando Madrid ilegalmente".

"Cuando todos deberíamos dedicar nuestro esfuerzo en ocuparnos de las víctimas, animar a quienes más han sufrido y decirles la verdad de lo ocurrido, el Gobierno central y la izquierda están empeñados en todo lo contrario: utilizar el dolor para sus intereses políticos", sentencia el Ejecutivo de Díaz Ayuso.