El PP cita a Ábalos a la comisión Koldo del Senado el 8 de enero

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, en la que el PP tiene mayoría para tomar decisiones, citará al exministro José Luis Ábalos a comparecer el 8 de enero, pese a encontrarse actualmente en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid), según recoge EFE.

El anuncio lo ha hecho la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa este martes.

Ha explicado que la solicitud para que pueda celebrarse esa comparecencia se trasladará tanto a Soto del Real e Instituciones Penitenciarias como al Tribunal Supremo, que instruye el caso en el que es investigado y que ordenó su ingreso en prisión preventiva.

La comparecencia, si fuese autorizada, podría celebrarse mediante un traslado policial hasta el Senado o bien por vía telemática, según han apuntado fuentes del PP.

Han recordado, en este sentido, el precedente del pasado febrero en el Congreso de los Diputados, cuando compareció Mohamed Houli en la comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, trasladado para ello desde la cárcel de Córdoba.

De producirse en esa fecha, la comparecencia de Ábalos sería la número 99 en la comisión Koldo, tras veintiún meses de trabajos.

Y sería la segunda declaración de Ábalos en esta comisión, pues fue ya uno de los primeros en comparecer, el séptimo, cuando lo hizo el 6 de mayo de 2024.

García ha dicho en la rueda de prensa que el Gobierno está "respondiendo con silencio" a las imputaciones sobre corrupción y a las acusaciones de acoso sexual, por lo que el PP del Senado replicará "con más control" parlamentario.

Ha evitado concretar la fecha en que será citado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuya comparecencia fue anunciada por el PP para que explique si tuvo participación en el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Tampoco ha ofrecido García fechas sobre otras comparecencias pendientes, como las del exdirigente socialista Francisco Salazar, la del primogénito de Ábalos o la de Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, más allá de recordar que enero fue habilitado en el Senado para que continuaran activas las cuatro comisiones de investigación abiertas.

Preguntada por la auditoría forense que el PSOE encargó a dos catedráticos, que ha descartado financiación ilegal en ese partido, la portavoz del PP en el Senado ha restado valor al resultado: "Es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre el acoso sexual".