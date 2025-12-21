El 'caso Koldo' en el Senado: el intento (fallido) del PP de acorralar a Sánchez con más de cien interrogatorios

El Partido Popular creyó haber hallado en el caso Koldo, una investigación dirigida por el juez Ismael Moreno acerca del supuesto cobro de comisiones, una vía para llevar a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa. Lo que en febrero de 2024 se creó como una comisión parlamentaria para indagar en los contratos de la pandemia "relacionados con la intermediación" de Koldo García, el antiguo asesor del Ministerio de Transportes, fue reconvertido solo dos meses después en una investigación más amplia. Es más, el PP modificó el objeto de la misma en cuatro ocasiones para extender la cobertura mediática y tratar de que el caso Koldo fuera el caso PSOE.

La mayoría absoluta del PP en el Senado le ha permitido introducir temas tan dispares como los contratos de mascarillas durante la pandemia, el rescate a la aerolínea Plus Ultra, el llamado caso Delcy, las supuestas fiestas en Paradores en las que habría participado el exministro José Luis Ábalos, las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés, el trabajo de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, y la financiación del PSOE. Desde la oposición han lamentado en varias ocasiones la utilización partidista de esta comisión, que el PP prevé alargar toda la legislatura.

El último en comparecer fue el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán el pasado miércoles. Cerdán se sentó por segunda vez en la sala que lo acogió en abril de 2024, aunque en aquella ocasión estuvo respaldado por los senadores socialistas, todavía como secretario de organización del PSOE. Ahora, tras pasar casi cinco meses en prisión, Cerdán trató de mostrarse como víctima de una investigación "sin justificación" y "propia de la Inquisición". El PP había citado dos días antes a su mujer, Francisca Muñoz, pero no acudió alegando enfermedad.

El PP no logró, sin embargo, arrancarle ninguna confesión, más allá de algún reproche puntual a su partido por haberle "dado la espalda" y no creer en su inocencia. "Más vale solo que mal acompañado", llegó a afirmar a preguntas de la senadora de UPN sobre su manifiesta soledad. Cerdán lanzó una advertencia al senador socialista Alfonso Gil, portavoz de la comisión y curtido en mil batallas políticas en Madrid y en Euskadi al decirle si estaba en condiciones de hacerle reproches. Sin embargo, el que fuera su partido evitó entrar en polémicas con él.

Aunque en varios momentos se acogió a su derecho a no declarar, Cerdán llevaba bien preparada la estrategia con su abogado, Benet Salellas, y se presentó como un damnificado por haber negociado con Junts y la izquierda abertzale. Negó rotundamente que el PSOE se financiara ilegalmente durante los siete años de su estancia en Ferraz. También aseguró que la campaña del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las primarias socialistas de 2016 se nutrió exclusivamente de aportaciones de los militantes.

Sánchez, ministros y presidentes autonómicos del PSOE

A esa supuesta financiación irregular se agarró el PP, pese a que en los informes de la UCO no se menciona en ningún momento –solo apunta a un desfase de 500 euros en la liquidación de gastos que el PSOE le abonó a Ábalos para cubrir dietas– y a que, hasta ahora, la investigación judicial no ha podido constar dicha irregularidad, para justificar la citación de Sánchez a finales del mes de octubre. Fue el primer presidente en activo en hacerlo. El PP tampoco logró ninguna declaración en ese sentido de la empresaria Carmen Pano, que evitó hacer declaraciones "por indicaciones" de su letrada tras conceder entrevistas a varios medios de la derecha mediática como El Español o The Objective en las que aseguró que en octubre de 2020 entregó dos bolsas con 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz. Lo único que consiguió el PP de ella fue un gesto de asentimiento cuando le preguntaron si había entregado ese dinero

Para el presidente del Gobierno la comisión fue "un circo". El socialista lo definió de ese modo cuando fue interrogado durante más de cinco horas por los grupos parlamentarios, que no lograron rascar grandes novedades al jefe del Ejecutivo sobre los supuestos casos de corrupción. Un fracaso en toda regla para las expectativas de la formación de Alberto Núñez Feijóo, que tampoco pudo arrancarle ninguna mentira con la que tratar de llevarle ante los tribunales, como era su objetivo. Vox, por parte, sí presentó una querella contra el socialista por "falso testimonio".

El afán del senador del PP, Alejo Miranda de Larra, en obtener respuestas rápidas a sus preguntas le obligó en varios momentos a retirar algunas que Sánchez contestaba explayándose, lo que también provocó que el presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP), llamara la atención al senador de su propio grupo. Aunque los conservadores presumieron de haber "logrado su objetivo" de ver al presidente del Gobierno "respondiendo a preguntas sobre la corrupción de su familia, su partido y su Ejecutivo", Sánchez no aportó ninguna novedad al caso y logró salir vivo del encuentro.

Esa ha sido la tónica habitual en una comisión en la que, hasta ahora, han comparecido un centenar de personas al más alto nivel político. Además de Sánchez, han tenido que acudir otros ocho ministros: Pilar Alegría (Educación), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Óscar López (Transformación Digital), María Jesús Montero (Hacienda), Luis Planas (Agricultura) o Elma Saiz (Seguridad Social). Algunos han han hecho en varias ocasiones, como el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y el de Transportes, Óscar Puente —tres y dos veces, respectivamente—.

Además de los citados ministros y otros exaltos cargos del Ejecutivo central como Reyes Maroto, antigua titular de Industria, Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica, y el propio José Luis Ábalos, también han pasado por el Senado otras autoridades, la mayoría vinculadas al PSOE, como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa y la presidenta de Navarra, María Chivite. Los llamados a comparecer tienen la obligación de acudir pero no de contestar. Un recurso del que hacen uso algunos de ellos.

El listado de comparecientes la convierten en una de las comisiones más numerosas de la historia de la democracia. Sin embargo, y aunque el PP presume de que la comisión está siendo "un éxito" porque evidencia que la "corrupción acorrala a Sánchez", lo cierto es que la investigación política promovida por el PP apenas ha aportado nuevos avances respecto a lo ya determinado por los tribunales. Esto supone una diferencia significativa con lo que está sucediendo en la comisión del Congreso sobre la dana, en la que la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha incoado nuevas diligencias tras escuchar algunas declaraciones.

Zapatero, llamado a declarar tras reclamarlo Ayuso

El PP fracasa en su estrategia de arrancar a Sánchez alguna mentira para llevarlo ante los tribunales Ver más

El último en ser requerido ha sido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fue la encargada de anunciarlo el jueves bajo la premisa de que debe dar explicaciones por su papel en el rescate de Plus Ultra. La formación de Feijóo quiere saber "si participó directa o indirectamente en el 'chivatazo' y si supo que iba a haber detenciones" en el marco de la investigación de la Policía Nacional a propósito de un posible blanqueo de capitales en la aerolínea. Fuentes del PP no concretan si le llamarán en el mes de enero o más adelante. Quieren esperar a saber cómo evolucionan "las informaciones" tras hacerse eco de una publicación de El Debate.

Es más, el anuncio de esta comparecencia llegó solo un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arremetiera contra el expresidente en su balance político de 2025 y reclamara a los suyos esa situación. "Es el perejil de todas las salsas, le vemos en muchas noticias, cada vez más llamativas y sería bueno que diese explicaciones en Congreso y Senado, si va a hacer concesiones que comprometen la seguridad de toda España". El expresidente del Gobierno niega a través de su entorno tanto estas "insinuaciones" como otras sobre su implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra o sobre su patrimonio.

A principios de la pasada semana, además, el PP también anunció que llamaría a Francisco Salazar a comparecer en la citada comisión porque, según su portavoz en el Senado, "sabe de las primarias, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugeot de la que formó parte". Salazar fue parte del círculo más estrecho de Pedro Sánchez desde 2017 hasta julio de 2025, cuando se conocieron varias denuncias por acoso de mujeres contra él. En las últimas semanas ha estado en el centro del debate público después de que el PSOE no investigara las denuncias, un "error" que Sánchez asumió "en primera persona" el pasado seis de diciembre.