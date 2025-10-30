El PP fracasa en su estrategia de arrancar a Sánchez alguna mentira para llevarlo ante los tribunales

Fue, finalmente, el senador Alejo Miranda de Larra el encargado de llevar a cabo el interrogatorio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado. Génova no había querido revelar su nombre hasta que comenzó el turno del PP, el último grupo en intervenir, para no dar ventaja a Sánchez, que contestó de manera calmada todas las preguntas. Miranda aseguró nada más comenzar que iba a respetar la “presunción de inocencia” del presidente , pero no aflojó en ningún momento, interrumpiendo de manera constante al socialista mientras trataba de responder a las preguntas que éste le planteaba.

Preguntas de todo tipo, ajenas incluso al objeto de la comparecencia sobre el caso Koldo: desde si Venezuela "es una dictadura" hasta si el juez Juan Carlos Peinado "es un facha con toga", pasando por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, por la visita al aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez o el crowdfunding para financiar la campaña de Pedro Sánchez contra Susana Díaz a la presidencia del PSOE. El afán del senador del PP en obtener respuestas rápidas a sus preguntas le obligó en varios momentos a retirar algunas que el presidente del Gobierno contestaba explayándose, lo que también provocó que el presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP), llamara la atención al senador de su propio grupo.

Miranda llegó, incluso, a proponer a Sánchez que se sometiera a un careo en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado con el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, que presuntamente intermedió de manera ilegal en la pandemia con la compraventa de mascarillas al ministerio de Fomento y otras Administraciones. "¿Se sometería a un careo con Aldama y Ábalos?", le inquirió el senador del PP. "Se responde usted mismo con su pregunta. Responde a su desesperación", contestó el presidente del Gobierno.

El senador del PP trató de buscar contradicciones en la comparecencia de Sánchez y centró gran parte de su alocución en las conversaciones sobre mujeres y prostitución entre Ábalos y Koldo García destapadas por el informe de la UCO. "¿Es moralmente aceptable para un socialista, para alguien de su organización, que alguien haga negocio con la prostitución o se lucre de las mujeres usándolas como mercancías, señor Sánchez?", preguntó Miranda de Larra. "Lo considero un hecho que tenemos que abolir. Y ojalá contemos con los votos del Partido Popular", le replicó el secretario general del PSOE, que desde que se conocieron esas conversaciones ha marcado distancias con esas actitudes machistas.

Miranda de Larra, responsable político del Zendal

Sánchez confrontó directamente con el senador del PP —que, en tono chulesco, le recordó que las preguntas las hacía él— por su rol de director general de Infraestructuras Sanitarias de Madrid durante la pandemia. Miranda de Larra fue el responsable político del Hospital Isabel Zendal, el fallido "hospital de pandemias" que mandó construir la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez le recordó que costó más de 150 millones de euros y se ha tenido que repensar como centro para enfermos de ELA.

Sánchez criticó el estado de la sanidad madrileña y atacó a la que fuera su jefa de filas cuando le preguntó sobre el supuesto enriquecimiento de José Luis Ábalos y Koldo García con la compra de mascarillas durante la pandemia. "Solo diré una cosa", respondió Sánchez. "No fui yo quien dijo: 'la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermano y recibir 283.000 euros de beneficio por vender mascarillas", en alusión a la frase del exlíder del PP, Pablo Casado, que propició su caída política.

A la salida de la comisión, Miranda de Lara aseguró ante los periodistas: "Hemos visto a un presidente completamente arrinconado por la verdad. Visiblemente molesto porque le hiciésemos preguntas. Él no está acostumbrado a responder".

PP y Vox acusan a Sánchez de mentir

Tras acabar la comparecencia, y pese a que el senador del PP se mostraba muy ufano con su interrogatorio, fuentes del partido recalcaron que Sánchez no había respondido a sus preguntas, conscientes de no haber logrado ninguna declaración polémica del socialista. "Ya contábamos con que el presidente del Gobierno intentara evadir todas las preguntas del senador del PP. Buscar verdades en cualquier testimonio de Pedro Sánchez sería ingenuo. Decir la verdad no se le da bien. Pero sí buscábamos sentarle en la comisión de investigación y hacerle las preguntas que muchos españoles querrían que respondiera. No lo ha hecho, pero todos los españoles han visto la nula vocación de colaborar del presidente", señalaron.

Desde el PP llevan semanas repitiendo que, si Sánchez mentía este jueves, lo llevarían ante los tribunales. Y tanto PP como Vox le han espetado a Sánchez que faltaba a la verdad en el interrogatorio, lo que en teoría les convierte en depositarios de esa obligación de denunciar. Sin embargo, las fuentes consultadas en Génova no han anunciado por ahora un movimiento en ese sentido. Tendría que ser, en todo caso, el Senado el que denunciara la comisión de algún delito ante el Ministerio Fiscal, según la ley de comisiones de investigación. Por su parte, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su artículo 502.3 recoge que: si "el convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses".

El PP ansiaba la comparecencia de Sánchez, ya que creen haber hallado en el caso Koldo el atajo definitivo para llevar a Alberto Núñez Feijóo hacia La Moncloa. Un caso que fue rápidamente convertido en comisión de investigación en el Senado hace ya un año y medio, en abril de 2024. Los conservadores buscaban utilizar la sede parlamentaria para ampliar todo lo posible la cobertura mediática de la investigación judicial abierta en torno al antiguo asesor del Ministerio de Transportes y ha querido que el caso Koldo sea el caso PSOE. Porque, en realidad, lo que quieren es un 'caso Pedro Sánchez' que haga caer al presidente del Gobierno. Este jueves, sin embargo, no lo han conseguido.