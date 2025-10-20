El Supremo cita a declarar como testigos del 'caso Koldo' al exgerente del PSOE y a una trabajadora

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado a declarar como testigos del caso Koldo al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a una trabajadora de la Secretaría de Organización de este partido el próximo 29 de octubre, informa EFE.

El magistrado que investiga el caso ha citado a ambos tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detectó pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García de los que no constaba "respaldo documental ni información alguna".

En la providencia dictada este lunes, Puente alude a las conversaciones recogidas en dicho informe sobre "posibles pagos en metálico de determinadas cantidades" que no constarían por sus fechas ni por sus importes en la información facilitada por el PSOE, "más allá de algún posible descuadre respecto de los que sí aparecen" de "mínima importancia económica".

En algunos casos hay correlación entre los mensajes y las liquidaciones de gasto, pero en otras "no se ha podido confirmar dicha correspondencia", agrega el juez, que por ello cita tanto al que fuese gerente del partido como a la trabajadora con la que Koldo García intercambiaba mensajes acerca de estos pagos en efectivo.

La trabajadora citada es la persona con la que Koldo García habló sobre gastos en 2019 y quien le dijo al asesor que el exministro, "el jefe", se había ido "sin que le diera el money (sic)" e instaba a que este dinero fuera recogido al día siguiente porque no le gustaba "tener tanto dinero en el cajón".

Junto a otra compañera, esta trabajadora era la encargada de hacer entrega de los sobres que contenían supuestas liquidaciones de gastos.

Tras conocerse el informe de la UCO, el PSOE sostuvo que estos pagos en efectivo correspondían a liquidaciones de gastos y negó la existencia de una contabilidad paralela, al igual que ha hecho en declaraciones ante los periodistas Ábalos, que en cambio optó por no declarar en su citación ante el juez.

Ábalos y Koldo no declararon y no esclarecieron los pagos

La UCO detecta gastos de Ábalos que superan los 95.000 euros sin justificación bancaria Ver más

En su providencia, el magistrado del Tribunal Supremo recuerda asimismo que el exministro Ábalos y su exasesor se acogieron la semana pasada a su derecho a no declarar y por tanto no aportaron "información alguna" a efectos de esclarecer estos extremos y deducir testimonios para su eventual investigación.

Tras citar a estos investigados y mantenerles en libertad, Puente continúa su instrucción basándose en el informe elaborado por la UCO respecto a la situación patrimonial de Ábalos, que también detectó pagos de 95.437 euros procedentes de ingresos sin declarar o ingresos en las cuentas bancarias de Ábalos, de las que durante años no se retiró dinero en metálico.

Tanto Ábalos como Koldo García están investigados por presuntos delitos de organización criminal o cohecho, entre otros, al igual que el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, cuyo caso se instruye en una pieza separada.