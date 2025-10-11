El movimiento feminista reclama una ley para abolir la prostitución en España

El Movimiento Feminista de Madrid (MFM) ha exigido este sábado al Gobierno y a los grupos políticos del Congreso de los Diputados la aprobación de una ley abolicionista en una concentración en la plaza del Callao de Madrid bajo el lema “Ley abolicionista, ya”.

Decenas de personas se han sumado a la convocatoria en la que el colectivo ha denunciado la inacción del Gobierno y ha reclamado la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP) para “proteger a las mujeres y poner fin a la impunidad de proxenetas y demandantes, los puteros”.

"Es incompatible una sociedad basada en el principio de igualdad entre hombres y mujeres si no se desarticula y se desmonta el sistema de la prostitución", ha asegurado Rosario Carracedo, portavoz del Movimiento Feminista de Madrid.

Según el colectivo, la LOASP recoge el derecho de reparación integral de las mujeres víctimas de prostitución, la desarticulación del proxenetismo y "la intervención frente a los puteros, que son los que con su dinero mantienen esta industria criminal".

El Movimiento Feminista de Madrid ha acusado al Ejecutivo de incumplir un modelo abolicionista en esta legislatura y ha enviado una carta a los grupos parlamentarios, excepto Vox, con las razones para abolir la prostitución en España, de la que "sólo hemos recibido un acuse de recibo y no de todos", aseguran.

Para la portavoz del Movimiento Feminista de Madrid, Ana de Blas, "la izquierda de este país tiene que entender que no se puede aprobar una Ley del 'solo sí es sí' y dejar fuera al contingente de mujeres más vulnerable".

Además, de Blas ha añadido que los grupos parlamentarios "no han hecho nada en todos los años de democracia para ayudar a las mujeres víctimas directas" de la prostitución.

Desde el colectivo Supervivientes en Acción han denunciado el sostenimiento del sistema prostitucional en España y los discursos de captación velada, que "será lo que hará el día de mañana que nuestras jóvenes más vulneradas sean pasto de la trituradora que es el sistema prostitucional".

"Lo que sucede en las habitaciones con los puteros siempre es una auténtica aberración. No es sexo, es una violación pre pago", ha señalado Carlo L., cofundadora de Supervivientes en Acción.

Por otro lado, el MFM ha puesto el foco de atención en la "hipocresía del Gobierno y del resto de grupos políticos" al rechazar la prostitución de mujeres tras la publicación de los audios con conversaciones entre el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, pero luego "no hacer nada por estas mujeres".

Además, aseguran que una ley sólo contra la trata es insuficiente para luchar contra la prostitución y que en los países en los que la trata es delito –como España– pero no hay una estrategia abolicionista de la prostitución, "no sólo no se reduce la trata, sino que aumentan trata y prostitución".

El movimiento denuncia que en España, donde se estima que hay entre 300.000 y 400.000 mujeres en situación de prostitución, es uno de los países europeos con más consumo de prostitución. De esta cifra, el 90 % son extranjeras y coaccionadas por su vulnerabilidad.

Además, señalan que el 34% de los hombres cree que la prostitución no es una forma de violencia contra las mujeres y que el consumo de los cuerpos de las mujeres a través de la prostitución genera ocho millones de euros al día.

La concentración de este sábado también ha sido el escenario en el que MFM ha lanzado una nueva campaña de sensibilización bajo el lema "La prostitución no es un juego: putero, game over", con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la banalización de la violencia sexual y del consumo de pornografía.