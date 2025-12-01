El PP vuelve a citar a Santos Cerdán a la comisión del Senado en plena campaña extremeña

El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, volverá a comparecer el próximo 17 de diciembre en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. El encargado de anunciarlo fue el secretario general del PP, Miguel Tellado, en rueda de prensa desde Génova 13. El principal partido de la oposición da credibilidad a las informaciones que apuntan a que ofreció "un cheque en blanco en nombre de Sánchez a Ábalos para que no contara los secretos del sanchismo" y al informe de la UCO que habla de las "comisiones ilegales" que recibió a cambio de influir en la adjudicación de proyectos de obra pública.

Una cita que se producirá en plena campaña de las elecciones extremeñas, previstas para el 21 de diciembre. El PP va a tratar de aprovechar la ocasión para asestar un golpe al Ejecutivo de Pedro Sánchez pero también al PSOE, que según las encuestas estaría lejos de competir con María Guardiola por la primera plaza. Sin embargo, los conservadores corren el riesgo de que suceda lo mismo que en la comparecencia de Sánchez y acaben perdiendo su oportunidad.

Tellado también anunció la convocatoria de Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos —actualmente en prisión— que es quien acusa a Cerdán de hacerle esa oferta a su padre, y del secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, por ser antiguo trabajador de la consultora de asuntos públicos Acento. "Piezas clave de los tejemanejes de la corrupción sanchista", los definió el número dos de Alberto Núñez Feijóo. Según Tellado, el PP "va a subir el volumen" para que "toda España" escuche la "traviata".

A quien de momento el PP no cita a declarar es a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. "No lo descartamos, tiempo al tiempo. La comisión seguirá avanzando como corresponde", fue la respuesta del lugarteniente de Feijóo. La comparecencia de Gómez siempre ha sobrevolado aunque en un primer momento el líder del PP era reciente a involucrarla. Sí acudió, en cambio, a la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, en noviembre del pasado año.