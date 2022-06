Los barones del PSOE arropan a Espadas: "El milagro andaluz no es de los últimos tres años"

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio, Juan Espadas, ha recibido este domingo en Córdoba el apoyo y el calor de siete presidentes autonómicos socialistas. En un acto, denominado Gobernanza socialista en las comunidades autónomas, el líder andaluz ha contado este domingo con el apoyo de los presidentes de Asturias, Adrián Barbón; La Rioja, Concha Andreu; Aragón, Javier Lambán; la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Baleares, Francina Armengol, y Canarias, Ángel Víctor Torres.

Espadas ha escuchado mensajes donde el denominador común ha sido remarcar la relevancia del socialismo andaluz en el conjunto de este partido en España, en el diseño del rumbo del Estado autonómico y se le ha alentado a volver a las políticas socialistas practicadas en Andalucía por cuanto, como ha sostenido el presidente aragonés Javier Lambán "no vengo a enseñaros nada, porque los sabéis todo y sois vosotros los que nos habéis enseñado a los demás en 40 años".

Lambán ha sostenido que "el milagro andaluz no es de los últimos tres años, se debe a los 40 años de gobernanza del PSOE, en la que va de Escuredo a Susana Díaz", momento en que ha instado a "Juan Espadas a ser digno continuador" de sus antecesores, "pertrechado en sus habilidades y saberes".

El presidente valenciano Ximo Puig se ha preguntado "qué hubiera sido del Estado de las Autonomías sin Andalucía" tras considerar que "el 28F fue fundamental para Andalucía y el Estado de las Autonomías, la España que queremos", por cuanto ha esgrimido que el escenario alternativo hubiera sido "una España de varias velocidades", mientras que ha hecho un reconocimiento expreso al socialismo andaluz para proclamar que "Andalucía estuvo ahí" y que el partido que "estuvo impulsando a Andalucía fue el PSOE". "Es la gran aportación que habéis hecho el socialismo andaluz", ha proclamado Puig.

El presidente extremeño Guillermo Fernández Vara ha puesto el foco en lo que ha descrito como "ahora toca estar en un momento crítico de vuestras vidas", para lo que se ha valido de su propia experiencia sobre "gobernar después de gobiernos del PP". "Lo peor es lo que no se ve", ha esgrimido Fernández Vara, para apelar entonces a "lo más sútil, que toca luego mucho tiempo para cambiar", en alusión al diseño de políticas para avanzar hacia la privatización frente al modelo público, y aun cuando ha asegurado que "no me quiero poner dramático", ha trasladado que "es un momento importante por un cruce de caminos". "Esta semana no hagáis caso de las encuestas, la encuesta es la del día 19, la válida, la real, la que importa", ha afirmado el presidente de Extremadura.

Rodríguez sostiene que Moreno es "del PP de Bárcenas y del que se abraza a la ultraderecha"

En este acto también ha estado presente la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha querido trasladar a Espadas que cuenta "con la fuerza del PSOE de todos los rincones de España" para que gane las elecciones, para lo que ha pedido a los andaluces que se movilicen y voten al candidato socialista y que así Andalucía "no se quede atrás" del "proceso de transformación" de España.

Rodríguez ha dedicado parte de su intervención a criticar la gestión del candidato del PP-A, Juanma Moreno, al frente de la Junta de Andalucía, denunciando la "desidia de un presidente que no trabaja por los andaluces", y que, aunque "oculte sus siglas" en el material electoral de su candidatura -al hilo de lo que ha ironizado que a este paso "cualquier día" se le verá por la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid "afiliándose" al partido- es "del PP de (Mariano) Rajoy, de (Alberto Núñez) Feijóo, de (Pablo) Casado, de (María Dolores de) Cospedal, de (Luis) Bárcenas, del que se abraza con la ultraderecha".

Isabel Rodríguez ha concluido emplazando a los socialistas andaluces a salir "con orgullo" a las calles y decir que son socialistas, del proyecto de los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y del presidente Pedro Sánchez, y llamando a los votantes indecisos que "se levanten el domingo" que viene para votar a Juan Espadas, porque "se lo merece Andalucía", según ha finalizado la ministra.