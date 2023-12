Irene Montero encabezará la lista de Podemos para las europeas: "Lo mejor está por venir"

'Y no estaba muerto, no, no'. La música previa al inicio del acto era toda una declaración de intenciones. El anuncio, un secreto a voces. Ha sido la secretaria general de Podemos y exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien lo ha desvelado: Irene Montero será la candidata de la formación para las elecciones europeas. "Lo mejor está por venir", ha asegurado Belarra, en un acto celebrado en el Palacio de la Prensa de Madrid que ha congregado a más de 1.200 personas, según datos de la organización.

"Quiero pedirle a Irene Montero, una militante extraordinaria, que sea la candidata para las elecciones europeas si lo de dice la militancia", ha anunciado. "Quiero pedirte que nos ayudes a poner en pie la bandera de la justicia social. Nadie mejor que tú para poner en pie de nuevo un proyecto valiente y ambicioso. Hoy, Irene, te pido que volvamos a empezar con los motivos intactos y la fuerza renovada", ha lanzado

Belarra ha asegurado que nos encontramos "en una encrucijada histórica" y que en estos momentos "no nos podemos permitir la tibieza": "Por eso, porque nos estamos jugando el proyecto europeo, y con él, las posibilidades reales de transformación social aquí en España".

Montero ha aceptado el encargo y ha presumido del tándem que forma con Belarra. "Te doy gracias por confiar en mí y te respondo que sí. Me presentaré a las primarias de Podemos para ser la candidata a las europeas", ha afirmado la número dos del partido. "Europa se juega mucho en estas elecciones", ha proseguido, advirtiendo del peligro del auge de la extrema derecha. "A los fascistas se les frena garantizando derechos".

La exministra de Igualdad ha afirmado que "algunos" quieren "que pensemos que quizá se pudo pero que ya no se puede más": "Tenemos que reparar las heridas, necesitamos cuidarnos y cuidar esta herramienta política para la transformación que es Podemos. Nos necesitamos los unos a los otros".

Desde hace meses los morados venían apuntando a esa posibilidad. La formación insistía en que tienen posiciones "marcadamente diferenciadas" de Sumar en cuestiones como la OTAN, el envío de armas a Ucrania, el aumento del presupuesto militar o la política de alianzas europeas de Díaz y la "rama ICV", en referencia a la extinguida Iniciativa Per Cataluña, de la que proviene el portavoz de la coalición y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la portavoz adjunta y número uno por Barcelona al Congreso, Aina Vidal.