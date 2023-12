No son "casos particulares": la ola de deserciones de Podemos por territorios

Podemos vive una de sus situaciones más críticas —sino la que más— desde que nació como formación, hace casi una década. La decisión de los cinco diputados morados de romper con Sumar en el Congreso para irse al Grupo Mixto llegó precedida de la marcha de su coordinador autonómico en Madrid, Jesús Santos, entre críticas por el "rumbo" de la organización. "Lo que en 2016 cabía dentro de Podemos, hoy ya no cabe debido al refuerzo de una línea política centrada en su autoafirmación y en levantar unas fronteras cada vez más gruesas. Un recorrido que es legítimo pero no comparto", lanzaba.

La dirección del partido minimizó esa marcha. En conversación informal con los periodistas, los diputados de la formación morada explicaban la pasada semana que Santos llevaba meses "más fuera que dentro" del partido —con la militancia reclamando su marcha— y deslizaban que su futuro ya estaba atado al de la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Tras formalizar su marcha, desde la secretaría de organización de Podemos, con Lilith Verstrynge al frente, anunciaban la creación de una gestora interina en Madrid como paso previo a convocar una asamblea —sin fecha prevista— para decidir la nueva dirección.

Sin embargo, la crisis madrileña esta lejos de zanjarse. Este lunes se han producido dos nuevas bajas. El que fuera su candidato en las pasadas elecciones autonómicas y municipales, Roberto Sotomayor, y su número dos en las listas, Carolina Alonso, han comunicado a la secretaria general del partido, Ione Belarra, que dejan sus cargos en el partido, según Sotomayor, por la "bunkerización de la dirección" estatal y su renuncia "a un frente amplio" con Sumar. La misma crítica que lanzaba Alonso: "No comparto el rumbo actual del partido, son demasiados meses de malos tragos absolutamente innecesarios".

Detrás de la decisión, además, hay motivos que no han trasladado de manera explícita. El exaspirante a la Alcaldía de Madrid se había presentado hace un mes a las primarias del partido en la capital tras la dimisión de Luis Nieto como portavoz municipal. Pero la dirección estatal de Podemos no ha querido abrir el proceso de votación interna porque "no era el momento" y desde el entorno de Sotomayor deslizan que Podemos quiere situar a la actual coportavoz del partido, Isabel Serra, en el cargo y que el núcleo duro de Podemos ha tratado de "alargar" el proceso porque tenían miedo de perder contra él.

Monedero: "O nos renovamos o nos morimos"

La formación, de nuevo, ha restado importancia a las críticas y les ha agradecido a ambos el trabajo realizado. El coportavoz del partido, Pablo Fernández, lo despachaba así en rueda de prensa: "Son tres casos concretos, tres casos particulares", argumentaba en referencia a Santos, Sotomayor y Alonso. Es más, Fernández se ha defendido de las críticas sobre al bunkerización: "Siempre que se ha convocado el Consejo Ciudadano Estatal ha habido debate, intercambio de propuestas y de ideas", resumía. Una consigna que no comparten algunos cargos de Podemos que han dimitido en los últimos meses e incluso otros miembros cercanos al partido como su cofundador, Juan Carlos Monedero.

En un mensaje difundido a través de sus redes ha lamentado las últimas salidas y ha afirmado que él no quiere "un grupo compacto donde todo el mundo piense idéntico", dado que eso es una "secta". Por tanto, ha opinado que es "obligado" profundizar en las cosas que "no se están haciendo bien" en la formación morada. "O nos renovamos o nos morimos", ha subrayado, recalcando que Podemos debe ser "más plural". Aunque Monedero lo ha focalizado en Madrid, al partido se le acumulan los problemas a nivel territorial. Además de la gestora madrileña —que se creará en los próximos días—, hay otras cuatro en Asturias, Aragón, Baleares y Comunitat Valenciana.

Esa situación se explica, en gran parte, por el resultado de las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo, que se saldaron con un fracaso para Podemos e Izquierda Unida —concurrieron conjuntamente en 10 de las 12 autonomías en juego—.Pasaron de tener 49 escaños a 18 en los parlamentos regionales. De los seis gobiernos autonómicos que aspiraban a revalidar, solo pudieron conservar Navarra mientras que desaparecieron de la Comunidad de Madrid, de la Comunitat Valenciana y de Canarias. En el ámbito municipal también se perdió la simbólica alcaldía de Barcelona, aunque IU capeó mejor el temporal y logró mantener algunos de sus bastiones, como Zamora o Rivas (Madrid).

Las cuatro gestoras de Podemos y su difícil situación territorial

Asturias. A finales de septiembre la coordinadora autonómica de Podemos Asturias y exdiputada en el Congreso, Sofía Castañón, dejó la política institucional —tanto su cargos autonómico como la Ejecutiva del partido, donde era responsable del área de cultura—. Y lo hizo lamentando "el ruido insidioso" que rodeó su etapa, en referencia a la convulsa situación con el sector crítico del partido a nivel autonómico. En la actual gestora, designada por el Consejo de Coordinación Estatal, está en coordinador interino de Podemos Asturias, Rafael Palacios, encargado de dirigir la formación tras la dimisión de Castañón. En los últimos meses ha sido él quien ha estado al frente de la organización y ha protagonizado sonoros desencuentros con la diputada Covadonga Tomé, la cabeza de cartel de los morados el pasado 28M, actualmente suspendida de militancia.

Aragón. Tras la dimisión de su candidata autonómica, Maru Díaz, por el "nefasto resultado" del 28M —también era la líder del partido en Aragón—, la formación nombró a una gestora para que se hiciera cargo del partido a principios de septiembre. Al igual que en Asturias, el Consejo de Coordinación Estatal apostó por la continuidad e incluyó en esta dirección transitoria al diputado autonómico y mano derecha de Maru Díaz, Andoni Corrales. Por el momento, no hay fecha prevista para elegir a una nueva dirección.

Baleares. En Baleares la candidata de la formación, Antonia Jover, también dimitió de todos los cargos tras los resultados cosechados, que calificó de "catastróficos". Actualmente lidera oficiosamente el partido Lucía Muñoz, exdiputada estatal y actual concejala en el Ayuntamiento de Palma. A nivel institucional, además de Muñoz, el partido solo cuenta con una diputada en el Parlament, Cristina Gómez, muy critica con las direcciones de la dirección estatal. También está pendiente de que se convoque un proceso asambleario para elegir una nueva dirección.

Comunitat Valenciana. La dimisión de Pilar Lima, la candidata de los morados al Ayuntamiento de València, tras el varapalo electoral, el partido nombró a una gestora el pasado mes de junio que sigue vigente. Entre sus miembros destacados, están personas afines a Belarra y que forman parte de la dirección estatal como Maria Teresa Pérez, coportavoz nacional y exdirectora del Injuve y Pau Vivas, exdirector de gabinete del portavoz parlamentario, Pablo Echenique.

Además de estas direcciones interinas, que no han sido avaladas por la militancia, la situación en otras autonomías es compleja. En Cataluña han dimitido siete diputados entre ellos la líder en el Parlament, Jéssica Albiach. Se apartó de la organización después de que la líder autonómica, Conchi Abellán, defendiera en la última asamblea la prohibición de la "doble militancia” en Cataluña al tiempo que reivindicaba la "soberanía" de Podem. Además, las direcciones de Extremadura y Navarra —con Irene de Miguel y Begoña Alfaro al frente— también se han mostrado críticas con Belarra y han apoyado en más de una ocasión a Díaz.