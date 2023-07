Belarra reivindica el legado de Irene Montero frente a Díaz y cierra filas con Sumar: "Es el voto seguro"

Primera foto de la campaña de la vicepresidenta y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, con la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra en la tierra natal de esta última. Las tensas negociaciones entre el equipo de Díaz y el de Podemos para conformar la coalición se zanjaron con la exclusión de la número dos de Belarra y ministra de Igualdad, Irene Montero, de las listas. Se trata de una herida que sigue abierta dentro del espacio, tanto es así que la secretaria general de Podemos ha reivindicado las leyes aprobadas por el departamento de Montero esta legislatura durante el mitin celebrado en Pamplona.

"Hemos construido el primer gobierno de coalición que ha subido el SMI como nunca antes, hemos avanzado en una generación de derechos feministas, como la ley del aborto, la ley del sí es sí o la trans y también hemos aprobado la ley de vivienda", ha afirmado Belarra. La líder de Podemos y número cinco por Madrid en la candidatura de Sumar ha señalado que en esta legislatura se ha demostrado "que se puede hacer una crisis protegiendo a la gente": "Eso no es solo lo más humano, sino que es lo mejor".

Con todo, Belarra ha asegurado que "quedan muchas cosas por hacer" y ha pedido que los indecisos entre Sumar y el PSOE se decanten por la primera opción. "Es normal dudar en una campaña electoral en la que estamos recibimos un bombardeo de mensajes mediáticos, pero es importante decir que el único voto seguro para frenar a la derecha y seguir avanzando en derechos es el de Sumar". Se trata del mismo mensaje que ha trasladado la número uno por Pamplona, Idoia Villanueva, y la propia Díaz.

Es más, la ministra de Derechos Sociales ha sugerido que los votos que vayan al PSOE el próximo 23J pueden acabar facilitando la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque ya hay quien está pidiendo la abstención de los socialistas para no depender de Vox. "En esta tierra sabemos muy bien que el PSOE se abstuvo para que gobernara el PP de Mariano Rajoy", ha advertido, señalando a continuación que podrían optar por la misma estrategia.

La líder de Podemos también se ha dirigido a los que dudan entre Sumar y las fuerzas nacionalistas como EH Bildu o Geroa Bai. "Poca gente ha defendido tanto como yo la construcción de una mayoría progresista y plurinacional, que ha sido condición de posibilidad en todos los avances más importantes de la legislatura, pero si Sumar no esta fuerte no va a haber gobierno de coalición que apoyar", ha señalado.

Díaz pide no votar "por miedo" y apela a la movilización de las mujeres

Díaz, al igual que Belarra, ha asegurado que Sumar necesita fuerza y ha pedido votar "con ilusión" y no "con miedo". En esa línea ha señalado que "parte de la lucha" del PP "está en hacer creer que van a ganar las elecciones": "Os pido de corazón que toméis la democracia por vuestra mano, no os creáis el relato de la derecha por que no van a ganar, el futuro de este país lo van a decidir las gentes progresistas", ha insistido.

Es más, la candidata de Sumar ha precisado que esa "fuerza progresista" está en el voto femenino, clave tanto para la coalición magenta como para los socialistas. En la izquierda han tratado de aprovechar la coyuntura de los pactos entre PP y Vox para reivindicar la importancia del feminismo como eje central de la política. A juicio de Díaz, el feminismo "no es una guerra de sexos como dice Vox" sino que "es un movimiento emancipador".

El discurso de la vicepresidenta segunda ha girado en torno a las mentiras del líder del PP y se ha referido, concretamente, a las palabras de Núñez Feijóo este lunes en TVE, donde ha asegurado que su formación siempre ha actualizado las pensiones conforme al IPC, una afirmación falsa que ha tenido que matizar después. "Desde aquí me dirijo a él y le digo que rectifique", ha solicitado Díaz, y a renglón seguido ha añadido que los pensionistas navarros tienen que votar a Sumar, que promete no aumentar la edad de jubilación más allá de los 65 años.