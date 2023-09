Borrell fija como principal reto exterior de la UE garantizar la victoria de Ucrania en la guerra

El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, detalló este miércoles que el principal reto que tiene ahora la UE es garantizar la victoria de Ucrania en la guerra, aunque indicó que no ve a a Rusia dispuesta a acabar con el conflicto si no consigue los objetivos militares que se marcó.

Así se explicó Borrell en un encuentro con periodistas en Estrasburgo (Francia), hasta donde se trasladó con motivo del Debate sobre el Estado de la Unión como vicepresidente de la Comisión.

El jefe de la diplomacia europea no quiso entrar en temas políticos españoles. Preguntado por una posible ley de amnistía y su posición, señaló que tiene una postura pero que no iba a pronunciarse porque no era el momento ni el lugar, además de que ahora es el turno de Alberto Núñez Feijóo. Sí señaló que no le habían preguntado por este tema en su círculo ni en la Comisión, pero sí sobre cómo estaba la investidura en España.

La ampliación de la UE y la relación con China

Borrell incidió durante el encuentro en que la invasión de Ucrania es el principal desafío de la UE en materia exterior. Algo que ligó también a la petición de Kiev de entrar en la UE dentro de unos años, que no se puede quedar sólo en un sí de la Unión por estar en situación de guerra.

El Alto Representante también mencionó como otro de los grandes retos recalibrar el acercamiento a China asegurando los valores de la UE. Tiene pendiente un viaje a Pekín para tratar diferentes temas. Sobre ello se pronunció también la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, en Estrasburgo, al hablar de la necesidad de la relación con el gigante, pero a la vez comunicó que se va a abrir una investigación por el tema de los coches eléctricos baratos que llegan desde esa nación.

Otra de las obsesiones de Borrell, según detalló, es impulsar la política de defensa coordinada de la UE. No se trata de desvincularla de la OTAN, pero sí de dar pasos adelante. Lo que explicó es que unir a los ejércitos de los 27 es mucho más complicado que, por ejemplo, el lanzamiento del euro.

Además, se refirió al reto de la UE de la ampliación (en un momento en el que lo intentan los Balcanes Occidentales, Moldavia o Ucrania). Por eso, se tiene que afrontar, en su opinión, el tema de la votación por mayoría cualificada en esta nueva fase.

Borrell quiso incluir entre estos retos asegurar el cumplimiento de la Agenda 2030. Y puso mucho foco en el compromiso de la UE para asegurar la estabilidad en el Sahel, uno de los principales focos de inestabilidad internacional en estos momentos. El jefe de la diplomacia advirtió durante el encuentro que en este contexto nuevo internacional hay que fijarse mucho en la región indopacífica, que será clave en los próximos años.