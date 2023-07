Borrell, Almunia y Solchaga se suman a manifiesto de históricos de PSOE contra "satanizar" a Sánchez

Dirigentes históricos del socialismo andaluz han presentado este martes el manifiesto que han suscrito en defensa de la figura del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ante la campaña de las elecciones a Cortes Generales de 23 de julio, según informa Europa Press.

A ese texto, que tiene como subtítulo "No es Sánchez, somos nosotros" y se llama 'Manifiesto de veteranos militantes del PSOE de Andalucía', se han adherido personalidades relevantes del socialismo español, entre ellos el exsecretario general, Joaquín Almunia, el hoy responsable de la política exterior de la Comisión Europea, José Borrell, así como Carlos Solchaga, José María Maravall, Luis Atienza, Luis Carlos Croissier o Juan Manuel Eguiagaray.

Todos ellos con un pasado en común como exministros en los gobiernos de Felipe González, según ha señalado este martes en rueda de prensa su redactor, quien fuera presidente del Parlamento de Andalucía y consejero de la Junta de Andalucía, Manuel Gracia, y a quien ha precedido en el uso de la palabra el hoy presidente del PSOE de Andalucía, Manuel Pezzi, compañero de generación de muchos de los presentes que han acudido para avalar este acto público, entre ellos el exsecretario general de los socialistas andaluces, Carlos Sanjuán, el expresidente del Parlamento y exconsejero, Javier Torres Vela, o el exportavoz parlamentario y senador Pepe Caballos.

Gracia ha sostenido que el propósito de este manifiesto es contrarrestar "la deshumanización, satanización de Pedro Sánchez", una práctica de la que ha asegurado también se hizo contra Felipe González, "recuerdo lo que se decía de él, muchos de los que ahora lo celebran y alaban", o "como se hizo contra José Luis Rodríguez Zapatero o contra Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque no fuera primer ministro".

"Hoy se hace lo mismo: satanizar para deshumanizar al personaje", ha proclamado Gracia sobre esa práctica contra el actual inquilino del Palacio de la Moncloa, convencido de que la estrategia es que "cualquier cosa es buena con tal de que no siga", por lo que en consecuencia "denunciamos que de eso es de lo que se trata".

Gracia ha considerado que "la sociedad se enfrenta al dilema de avanzar o retroceder" en cuanto al bagaje que puede presentar el gobierno que encabeza Pedro Sánchez, en el que ha incluido "los avances en conquistas sociales, el progreso económico, el avance en derechos y libertades, el apoyo a trabajadores y autónomos para hacer frente a la pandemia, a las consecuencias de la guerra, el periodo en que España ha avanzado en materia laboral".

"Derogar todo eso", ha planteado Gracia, quien ha ahondado en que "las derechas no hacen otra cosa que derogar el sanchismo", y que con esa etiqueta se trata "de enmascarar, encubrir el proyecto de desmontar el Estado del Bienestar, contribuir a la privatización de la sanidad, de la educación" para propiciar entonces "llenar los bolsillos de los grandes fondos de inversión".

"Nos sentimos parte de un depósito histórico del socialismo democrático", ha proclamado quien fuera presidente del Parlamento autonómico, quien ha proseguido explicando que "no es Sánchez, somos nosotros", como dice el subtítulo del manifiesto, mientras que ha argumentado que "somos herederos de ese proyecto que puso en pie el PSOE", por lo que, en consecuencia, "somos parte concernida, afectada" ante el hecho de que "nos quieren derogar a los socialistas".

"El objetivo no es Pedro Sánchez, es el PSOE"

"El objetivo no es Pedro Sánchez, es el PSOE, una política al servicio de una inmensa mayoría de la sociedad", ha apuntado Gracia, quien ha planteado que "reclamamos el depósito de legitimidad de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, y de quien hoy encabeza y queremos que siga prestando sus servicios, Pedro Sánchez".

El redactor material del manifiesto ha reconocido que "me ha sorprendido la respuesta fuerte, espontánea" por cuanto ha explicado que la difusión de ese texto "no se ha hecho con la estructura del partido, no es San Vicente (calle donde se encuentra la sede del PSOE-A) quien lo ha movido", para explicar entonces que "hay personas que me llaman, que se quieren sumar", entre las que ha mencionado su relación "con personas como José María Maravall y Joaquín Almunia", quienes le transmitieron el deseo de la Fundación Alternativas de elaborar también un manifiesto y que entonces le plantearon "si nos podemos adherir gente que no estemos en Andalucía".

Gracia ha explicado que los expresidentes Rafael Escuredo y Manuel Chaves también han rubricado el manifiesto, que lo apoya pero no ha podido firmarlo el también expresidente José Antonio Griñán, quien afronta un cáncer.

Preguntado en la rueda de prensa por el pronunciamiento de Felipe González de propiciar que gobierne la lista más votada, así como las críticas de Alfonso Guerra hacia la figura de Sánchez, Gracia ha precisado que las afirmaciones del expresidente del Gobierno son "un artículo en una revista" donde dice que "en situaciones excepcionales en las que no haya otro remedio para conformar una alternativa" se deje a la lista más votada, pero que el propio González reconoce que "eso no es posible".

Sobre las críticas de Guerra, ha afirmado que "ni nos desmarcamos ni respetamos ni dejamos de respetar, se trata de expresar lo que sentimos y pensamos, dejar clara nuestra posición y el resto no tiene mayor importancia".

Cuestionado sobre el hecho de si el manifiesto llega tarde o la militancia está movilizada o no, ha señalado que "la movilizción del PSOE no es mi tarea" para precisar que "no considero que lleguemos tarde, si lo pensara, lo hubiéramos hecho antes", antes de esgrimir que "es muy difícil saber cómo está el electorado", para explicar seguidamente que "estoy en la vida civil como jubilado y lo que percibo es que la sociedad está muy polarizada, que hay una movilización importante en el conjunto de la sociedad, de activismo en redes sociales de personas turboconservadoras, que dicen cosas increíbles que se puedan decir y que no pase nada".

"La mentira es tan grande que había que salir", ha afirmado.