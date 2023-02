La Cámara de Cuentas censura la gestión del dinero europeo de Juanma Moreno por opaca y "baja" ejecución

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha aplicado un severo correctivo a la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP), que suspende en transparencia y nivel de ejecución de los fondos y ve socavada su narración –y la de Alberto Núñez Feijóo– sobre el uso del dinero llegado de la UE.

En el ejercicio 2021, el grado de ejecución de los fondos con respecto a lo presupuestado ascendió en Andalucía al 10,37%. Un número "bajo", según el órgano fiscalizador, que le pide al Gobierno andaluz que tome medidas que "permitan una ejecución eficaz". El informe detecta incumplimientos de la normativa, falta de mecanismos de coordinación y una opacidad que impide "obtener una visión conjunta acerca de la gestión efectuada".

A preguntas de infoLibre, el Ejecutivo autonómico señala que ya está cumpliendo las recomendaciones de la Cámara, destaca que ha iniciado las actuaciones para adjudicar el 40% de los fondos y culpa al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE). Los socialistas creen que la auditoría desvela una gestión "ridícula" que Moreno ha intentado disimular atacando al Gobierno central.

Los grandes números

La fiscalización, aprobada por el pleno de la Cámara de Cuentas el 30 de enero de este año, examina las medidas adoptadas por la Junta para la gestión de los fondos de "recuperación y resiliencia" entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2022. Se trata de un fondo descomunal, la gran apuesta de la UE por mantener las economías nacionales a flote tras el impacto de la pandemia. En números a nivel europeo, son 672.500 millones. España podría llegar a recibir hasta 140.000 millones. Para canalizar este montante, que supone un gigantesco desafío de gestión, el Gobierno ha creado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con cuatro ejes: transición ecológica, transformación digital, cohesión territorial y social e igualdad de género.

La gestión y ejecución del plan recae en las administraciones estatal, autonómica y local, con la coordinación del Ministerio de Hacienda. En la Junta de Andalucía las entidades ejecutoras son las 11 consejerías, con las que colaboran 14 entidades instrumentales. A 31 de mayo de 2022, a Andalucía le correspondía un 17,24% del total de los fondos asignados a las comunidades: 3.484,2 de 20.205,3 millones. Es un poco menos de lo que le tocaría por población, 17,87%. A esta cuantía se suman 126,5 millones de transferencias provenientes de 2020 y asociadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europea. Por tanto, el total de los fondos vinculados a este programa europeo asciende a 3.610,81 millones.

Una narración en apuros

Hay grandes planes con ese dinero, que debe ser clave para impulsar el desarrollo de una comunidad que en 2021 volvió al último puesto de PIB per cápita, tras ser adelantada por Canarias. Su uso es todo un reto para el Gobierno andaluz en su conjunto. Y un reto que se desarrolla bajo presión autoimpuesta, ya que Moreno ha presentado su Ejecutivo como ejemplo de eficacia y transparencia en la gestión en contraste con la etapa socialista en Andalucía y con el Gobierno de España del PSOE y Unidas Podemos.

El esquema narrativo del Gobierno andaluz con respecto a los fondos ha sido este: Pedro Sánchez (PSOE) actúa con arbitrariedad y opacidad, lastrando a la Junta, que exhibe gestión para intentar exprimir el dinero. Estos son algunos de los mensajes de Moreno:

– "Confío en que los fondos europeos se distribuyan con equilibrio y sentido común. La anticipación [del Gobierno andaluz] no puede castigarse" (julio de 2020).

– "Estamos movilizando todos los recursos que tenemos, pero la claridad y la rapidez son necesarias en el reparto de fondos europeos" (septiembre de 2020).

– "Andalucía ha certificado casi 1.000 millones de fondos europeos en el primer semestre de 2021, una cifra jamás alcanzada en nuestra comunidad. Seguimos trabajando para gestionar con el mayor rigor y eficacia posible (octubre de 2021).

– "Es tiempo de arrinconar la pandemia y aprovechar al máximo los fondos europeos" (noviembre de 2021).

– "Falta [por parte del Gobierno] información y transparencia en el reparto de los fondos europeos" (enero de 2022).

El relato no abarca sólo la la etapa del PP en el Gobierno. Es previo. Moreno aludía en la oposición a los "80.000 millones" de fondos recibidos por la Junta que no habían servido para sacar a Andalucía del furgón de cola. El reto de futuro era gastar "hasta el último céntimo".

Con un discurso centrado en la "gestión", el presidente no sólo consiguió en junio del año pasado una histórica mayoría absoluta. Además, el barón del sur es puesto como ejemplo de "gestión" por parte del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que con frecuencia critica al Gobierno de España por la ejecución de los fondos europeos. El líder del partido incluso lleva sus críticas ante las instituciones de la UE.

El Gobierno debe mejorar la ejecución de los fondos europeos para que lleguen a las empresas, deflactar el IRPF para devolver a las familias lo que han pagado de más y estudiar una reducción del IVA de los alimentos básicos. pic.twitter.com/ltvHshQpCl — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 13, 2022

10,37% con respecto a lo presupuestado

La gestión del Gobierno de Moreno no sale bien parada del informe de la Cámara de Cuentas. Ni en ejecución, ni en transparencia.

En el ejercicio de 2021, el grado de ejecución de los fondos con respecto a lo presupuestado ascendió al 10,37%. Y ello teniendo en cuenta que la Cámara considera "ejecución" las "obligaciones reconocidas", que no implican que el dinero haya llegado necesariamente al destinatario.

Se trata de un "bajo grado de ejecución de los gastos que produce una significativa desviación positiva de financiación a 31 de diciembre de 2021, que asciende a 1.681,69 millones", indica el órgano fiscalizador andaluz. A 31 de mayo de 2022 el grado de ejecución global del total presupuestado en 2021 y 2022 se situaba en el 4,99%. Suena muy bajo, pero hay que tener en cuenta que falta más de medio 2022 por computar.

La explicación de los números del Gobierno andaluz

¿Considera bajo el Gobierno andaluz este nivel de ejecución? A través de su canal oficial de comunicación, el Ejecutivo autonómico responde: "No se considera bajo. El motivo: la mayor parte de las cantidades asignadas derivan de lo acordado por las conferencias sectoriales, que, sobre todo, se celebraron en el último trimestre del año 2021 y principios de 2022. Las cantidades totales son para ejecutar entre 2021 y finales de 2026, pero las hemos ido incorporando al presupuesto en cuanto hemos tenido la certeza de las mismas, para iniciar cuanto antes los procesos administrativos para su ejecución".

"Hay –añade– actuaciones que se hicieron en 2021, otras que se han hecho en 2022, año especialmente complicado para Andalucía porque el Parlamento tumbó el presupuesto y tuvimos que volver a incorporar a lo largo del ejercicio los recursos planificados pero que no se habían aprobado, retrasando el inicio de las actuaciones; y otras se harán en 2023, en 2024, 2025 y 2026".

A juicio del Gobierno andaluz, "el logro es iniciar las actuaciones". Y aporta un dato: al cierre de 2022, un 40% de la programación ya estaba "activada", es decir, ya había empezado el proceso para acabar adjudicando las ayudas, procedimiento con plazos de entre siete y ocho meses.

Fotografiar la gestión de fondos europeos no es fácil, señalan fuentes conocedoras del proceso. Dos expertos consultados por infoLibre coinciden en que la imagen nunca es exacta. En este caso, recalcan, es probable que la ejecución esté despegando desde la segunda mitad de 2022 y que vaya cada vez mejor a mayor velocidad. Ahora bien, subrayan, eso es cierto tanto para Andalucía como para el resto de comunidades y el Gobierno central. Los dos consultados desaconsejan dar validez a la comparación directa entre las obligaciones reconocidas contabilizadas por Hacienda para el total de fondos europeos en España en 2021 (82,8%) y el dato andaluz (10,37%), porque es probable que los métodos de cálculo sean distintos o se detengan en instantes administrativos diferentes. Ambos consideran que el dato andaluz de "obligaciones reconocidas", 10,37%, es "bajo" sin necesidad de comparación, tal y como pone de relieve la Cámara de Cuentas.

Recomendaciones e incumplimientos

La Cámara, que sí ve "bajo" el grado de ejecución, pone tareas a la Junta de Andalucía, a la que recomienda "establecer medidas que permitan una ejecución eficaz y mayor agilidad" para "agotar la financiación extraordinaria" europea, "maximizando" su "impacto". ¿Qué medidas? Entre ellas, una "simplificación y racionalización de todas las fases de los procedimientos" y una "implantación de actuaciones administrativas automatizadas". El informe señala que, salvo en el caso de la Agencia de la Energía, la Junta no ha desarrollado los instrumentos jurídicos entre las entidades ejecutoras y las entidades instrumentales para transferir los recursos y las obligaciones, incumpliéndose con ello una resolución de Hacienda. Y no es el único incumplimiento detectado.

"No se han elaborado guías, manuales u orientaciones que regulen, normalicen y coordinen la aplicación de criterios uniformes y homogéneos para todas las entidades ejecutoras sobre materias tales como subvenciones y convenios, publicidad y transparencia, instrumentos de planificación estratégica de gestión y autoevaluación del riesgo", señala el informe. Los documentos de planificación no vinculan sus actuaciones con los objetivos del plan. La información en la sección sobre los fondos en la web de la Consejería de Hacienda no permite "obtener una visión conjunta acerca de la gestión efectuada", es decir, sobre las asignaciones, los proyectos, el desarrollo de las reformas y las inversiones, el grado de ejecución y los avances en el cumplimiento de los objetivos e hitos. No hay ningún instrumento de planificación estratégica de gestión de recursos humanos en relación con el plan en el que conste un análisis de las cargas de trabajo y las necesidades de personal, incumpliéndose lo que impone la propia normativa autonómica. En 2021 no se llevó a cabo ninguna formación organizada por la Junta relacionada con el plan, a pesar de las previsiones de la propia Junta.

Los órganos de la Junta –continúa la Cámara de Cuentas– no han realizado la autoevaluación de los procedimientos, incumpliéndose la exigencia prevista en la orden estatal de gestión del plan. Tampoco hay mecanismos para introducir los principios de gestión del plan "de una manera homogénea y normalizada en la tramitación de subvenciones y convenios". En cuanto al Plan de Medidas Antifraude de la Junta para la gestión de los fondos, fue aprobado en abril de 2022, fuera del plazo establecido por orden estatal. La Junta no cuenta con "información global agregada sobre el seguimiento de hitos y objetivos" a nivel autonómico. Todo ello lo detecta la Cámara de Cuentas.

El Gobierno andaluz culpa al Ejecutivo central

El Gobierno andaluz se defiende y ataca. "Seguimos a rajatabla lo que nos indica el Gobierno central", alega la Junta. "A pesar de que hemos solicitado la cogobernanza en numerosas ocasiones, el destino del dinero viene marcado desde los ministerios, y la Junta está cumpliendo escrupulosamente con las obligaciones que le marca el ministerio", añade. En cuanto a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas –hay una por cada déficit encontrado–, el Gobierno andaluz señala: "Ya venimos trabajando en corregir algunas de estas deficiencias, que ya habíamos detectado nosotros. Por ejemplo, estamos rediseñando la página web e implementando herramientas de búsqueda de ayudas vinculadas al plan".

La Junta señala que se ha visto forzada a trabajar "a ciegas" porque, entre otros motivos, "la conferencia sectorial general del plan, que lidera el Ministerio de Hacienda, no se reúne desde agosto de 2021". "No hemos tenido información ni fluidez en la comunicación. No ha habido una verdadera cogobernanza, no se ha dado participación en el diseño a las comunidades autónomas", lamenta.

Alicia Murillo, portavoz del PSOE en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento, afirma que el informe pone de relieve una gestión "ridícula" y "catastrófica" por parte del Gobierno andaluz, tanto por el "bajísimo" nivel de gasto –peor todavía, incide, al distinguir entre "obligaciones reconocidas" y "ejecución"– como por la "total y absoluta opacidad".

"Esta falta de transparencia ya la venimos sufriendo en la oposición parlamentaria", señala Murillo, que acusa a Moreno de estar "malgastando una oportunidad única para transformar la economía de Andalucía". "No hacen más que pedir cogobernanza, pero ni saben gestionar lo que tienen. En realidad, sólo levantan la voz para distraer de su pésima gestión", concluye.