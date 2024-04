Especulación, precariedad y destrucción ambiental: Canarias se rebela contra el turismo salvaje

“Canarias tiene un límite” y lo gritará este sábado 20 de abril de manera simultánea en las ocho islas del archipiélago en una manifestación apoyada por numerosos grupos sociales y organizaciones como Ben Magec–Ecologistas en Acción. Así quieren denunciar que la actividad turística ha alcanzado un punto insostenible.

Según el manifiesto de la marcha, el 35% de la población canaria se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, con un desempleo del 20% y una creciente dificultad para acceder a una vivienda digna. Es “una sociedad que ha sido dejada a la deriva”, explica Eugenio Reyes, miembro de Ecologistas en Acción. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca llevan denunciando esta situación desde 2012. "Es un modelo que sigue la misma pauta de especulación" que existe desde el boom inmobiliario de la década de los 2010, declara Inma Évora, miembro de la la asociación. "Se invirtió todo en viviendas protegidas que quedaron a merced de los bancos", señala.

Ahora, la apuesta por el turismo ha puesto en riesgo a la población local que se ha visto obligada a aceptar fundamentalmente trabajos que "relacionados con la hostelería y el turismo y están muy mal pagados", añade Évora. "Para los canarios, vivir en Canarias se está volviendo imposible, llevamos años viviendo bajo el umbral de la pobreza" y desde el Gobierno, dicen, no llegan soluciones.

Pablo Díaz, desde Ecologistas en Acción explica que la situación se ha vuelto insostenible. Especialmente en territorios como La Palma, donde la situación de la vivienda es ya especialmente difícil, tras la explosión del volcán Tajogaite en 2021, que arrasó con muchísimas viviendas. Una "situación que todavía ha recrudecido más el problema".

Dentro de este malestar generalizado, la población joven se ha visto especialmente afectada, sin posibilidades de encontrar un trabajo digno al margen del sector. Muchos de ellos se han sumado a una huelga de hambre que permanece activa desde el pasado jueves, “están poniendo su cuerpo por el territorio”, dice Reyes. Piden que se detenga la construcción hotelera y que desde el gobierno pongan en marcha la ecotasa y la moratoria turística. Pero, "hacen oídos sordos", dice Díaz. Hace solo un par de días una de las manifestantes tuvo que ser atendida por una hipoglucemia grave.

Los proyectos turísticos también comprometen la conservación de espacios naturales protegidos. Entre estos proyectos polémicos se encuentran los hoteles Oliva Beach y Tres Islas en Fuerteventura, construidos sobre las Dunas de Corralejo, las últimas dunas de Canarias que se extienden a lo largo de 18 kilómetros cuadrados. Ambos tienen una orden de demolición "una victoria del colectivo ecologista", dice Díaz. Sin embargo, el Gobierno de Canarias "en vez de proteger el espacio público y natural, han presentado un recurso para defender los intereses de la cadena RIU".

El Hotel La Tejita y el Hotel Cuna del Alma en Tenerife, aun en construcción, también han sido objeto de controversia por su impacto ambiental y su posible incumplimiento de las regulaciones. Pero, a pesar de las advertencias sobre la insostenibilidad del modelo actual, las asociaciones denuncian que la clase política y el empresarial continúan impulsando un crecimiento turístico sin límites, “el nuevo gobierno sigue liberalizando suelo" y priorizando los intereses comerciales sobre el bienestar de la población local y el respeto al medio ambiente, dice Reyes. La situación en las islas es crítica con “espacios naturales saturados y casi colapsados hay un sentimiento de sobrecarga general” en el territorio.

Una problemática que no afecta solo a las zonas costeras, donde el sector turístico es especialmente importante, el territorio rural del interior también esta comenzando a vivir las consecuencias de la expansión hotelera. "Vienen y se construyen villas rústicas, casi todas con capital de personas no residentes", explica Díaz. "Al residente tampoco se le dan facilidades para construir, pero para inversores extranjeros siempre hay puertas abiertas"

Todo esto “podrá generar riqueza, pero esa riqueza no se queda aquí” afirma Isabel Ramos, miembro de Ecologistas en Acción. Las grandes empresas hoteleras compran los terrenos que antes se usaban para la agricultura "para construir grandes hoteles y villas". La realidad es que “la agricultura no puede competir contra el turismo”. Díaz denuncia que no hay una planificación seria para fomentar este sector", priorizándose siempre al sector turístico y descartando las quejas de los muchos que se están viendo afectados por la situación de masificación en las Canarias, "hay que cambiar el rumbo".

Muchas islas se enfrentan, además, a cortes en el suministro del agua en un contexto de emergencia hídrica, “en Lanzarote son semanales y hay pueblos que se han pasado semanas sin agua”. La solución que se propone es crear desaladoras que "son totalmente insostenibles", afirma Díaz. Todo esto para sostener una saturación de población y “llevar agua a campos de golf que ni siquiera están construidos”, añade Ramos.

A estas reivindicaciones se han querido unir también otras ciudades tanto del ámbito nacional como internacional como Málaga, Granada, Madrid, Barcelona, Berlín o Londres, que también celebraran sus respectivas manifestaciones.