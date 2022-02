El cardenal Osoro marca distancias con el resto de obispos y exige una investigación de los abusos

La Archidiócesis de Madrid marca distancia con la Conferencia Episcopal Española (CEE) en relación a los testimonios de víctimas por abusos sexuales dentro de la Iglesia española. Repara, la oficina de atención a víctimas del arzobispado dirigido por el cardenal Carlos Osoro, vicepresidente de la CEE, ha publicado este lunes un vídeo en el que desmiente "las diez falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias". Y en él son claros: "Un solo caso es una monstruosidad".

La institución dirigida por el cardenal Osoro contradice así el discurso marcado por la CEE, que se ha negado revisar el pasado. "Que no haya denuncias no significa que no haya casos. Los casos del pasado son casos del presente", ha respondido Repara en el vídeo. La Archidiócesis madrileña, de este modo, se muestra partidaria de una investigación exhaustiva que esclarezca los abusos sexuales a menores de edad durante las últimas décadas.

El vídeo, de apenas cuatro minutos, destaca "la importancia de denunciar" o "el doble dolor que puede suponer no creer a las víctimas". Algunas de las “falsas creencias” que se denuncian son la afirmación de que “en la actualidad no hay casos de abusos en la Iglesia” o “sostener que las personas que denuncian pretenden dañar a la Iglesia”.

Este vídeo llega dos meses después de que la Iglesia española haya decidido iniciar una investigación interna a partir de un informe publicado por el diario El País.

Algunos prelados españoles —como los obispos de Santiago de Compostela, Burgos o Zamora— ya se han mostrado de acuerdo durante las últimas semanas con la formación de comisiones parlamentarias independientes que investiguen lo sucedido. Las contundentes declaraciones del cardenal Osoro apremian así la gravedad del problema, que apunta a ser mucho mayor de lo que se conoce. En la actualidad hay registrados en torno a 1.200 casos de pederastia, los cuales quedarían muy lejos de la cifra real, se estima que por miles.