El PSOE de Cáceres pide la dimisión del concejal del PP tras destaparse el conflicto de intereses en la finca de su esposa

El concejal de Urbanismo de Cáceres, Tirso Leal, del PP, ha amenazado este viernes con querellarse por "calumnias" contra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la ciudad, Belén Fernández, por traer a colación la información que ha publicado infoLibre en la que se relataba que el edil conservador oculta un conflicto de intereses en unos terrenos que pertenecen a su esposa y que el consistorio adquirirá para realizar un polígono industrial en la ciudad, después de un cambio de ubicación a lo anteriormente acordado.

Para Leal, este movimiento es perfectamente legal y, de hecho, invita a los socialistas a acudir a los tribunales si tienen sospechas de alguna práctica delictiva, además de descartar abandonar el cargo pese a encontrarse "a disposición del alcalde" desde el primer momento.

El concejal llevó al pleno este asunto y, según ha relatado Fernández, él mismo fue quien propuso el debate, pero se ausentó sin precisar los motivos que le llevaban a hacerlo. Posteriormente, los socialistas conocieron la supuesta incompatibilidad y que esta no había sido comunicada al alcalde hasta 24 horas antes y, por tanto, "en todo este tiempo oculta la información". Una situación que llevó a los socialistas a presentar una pregunta al pleno para que Leal explicara el asunto y que, según ha criticado Fernández, aún no ha sido respondida "después de más de un mes"

Por ese motivo, el PSOE ha advertido de la gravedad del conflicto y ha pedido al alcalde que, si el concejal no dimite, lo cese y lo aleje de toda responsabilidad relacionada con Urbanismo, impulsando una investigación en la Fiscalía para aclarar los hechos. "El grupo socialista ha estado, a pesar de la falta de explicaciones, apoyando este procedimiento, porque entendíamos que era fundamental para el desarrollo industrial de esta ciudad. Pero quien lo ha puesto en riesgo el propio concejal, anteponiendo el interés particular al general", ha señalado la portavoz del PSOE en la rueda de prensa.

Sin embargo, en su comparecencia, Leal no ha hecho referencia a ninguna dimisión y, de hecho, ha pasado al ataque, acusando a los socialistas de activar "la máquina del fango", en una estrategia que "forma parte del manual de estilo de Pedro Sánchez". "Me ataca a mí personalmente y lo que es más grave, a mi familia. Por eso estoy estudiando presentar una querella contra la portavoz del PSOE, Belén Fernández, por atentar contra mi honor y el de mi familia, con bulos y calumnias", ha amenazado el concejal.

A su vez, ha defendido que su cargo no le supone ningún conflicto de intereses y ha comunicado que, en el momento de su designación, pidió un informe detallado sobre las posibles incompatibilidades en las que pudiera caer. En su opinión, siempre y cuando mantuviera su abstención en asuntos como el de la finca durante las votaciones en el pleno, no habría ningún problema en desarrollar su labor.

Además, ha defendido que en el caso del que informó infoLibre no existe ese conflicto de intereses. "Mi mujer no tiene ni terrenos ni parcelas en propiedad, no es dueña de terreno, solo una participación minoritaria en una empresa familiar que a su vez tiene otra participación en otra empresa de más familias. Y ni la dirige ni tiene capacidad de decisión", se ha defendido el concejal. En línea con ello, argumenta que el cambio de ubicación de los terrenos a la que hace referencia la edil del PSOE solo se debió a criterios técnicos. "Volvemos a los bulos, a las mentiras y a los infundios", ha continuado Leal, que además ha asegurado que la negociación de los cambios no fue llevada a cabo por él sino por la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano.