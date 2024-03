El Congreso reubica a los diputados de Podemos lejos de Sumar tras la polémica de los despachos

Los diputados de Podemos disponen de nuevo despachos en el Congreso al ser reubicados durante esta semana a estancias de la ampliación tercera de la cámara, según han indicado fuentes parlamentarias recogidas por Europa Press.

Hasta la fecha y desde inicios de febrero, los cuatro parlamentarios de la formación morada en el Grupo Mixto estaban temporalmente en dependencias de la planta tercera bis en el edificio de la ampliación primera del Congreso, colindante con el grupo parlamentario Sumar que abandonaron a finales de año.

Ahora, en su nuevo emplazamiento están alejados de Sumar, dado que en la ampliación tercera están presentes otros grupos, como el caso de Bildu, y una parte importante de las instalaciones se reserva a salas para celebrar comisiones parlamentarias.

En febrero la formación que lidera Ione Belarra denunció ante la Policía y ante la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el acceso "irregular" a las dependencias que usaban sus parlamentarios cuando estaban en Sumar y la extracción de sus objetos personales a una zona común del Congreso.

Mientras, Sumar defendió que se trata de un movimiento "normal" en la Cámara por desalojo de dependencias, y, de hecho, explicaron que llevaban tiempo esperando la salida de los 'morados' para reubicar en esas estancias de la cuarta planta a personal del grupo plurinacional.

En su día, Podemos alegó que no recibió ninguna notificación oficial relativa al desalojo de sus despachos a principios de febrero y lo tildaron los hechos de máxima gravedad, por lo que pidieron amparo a Armengol para que garantizase sus derechos y demandó la extracción sin permiso de sus objetos personales por si fueran constitutivos de delito.

Por su parte, otras fuentes parlamentarias detallaron entonces que el 30 de enero el secretario general del Congreso, Fernando Galindo, elaboró un escrito dando cuenta del acuerdo de la Mesa de la Cámara para modificar la distribución de espacios y asignar al Grupo Mixto los despachos 53 y 56 de la planta tercera bis.

Podemos quiere que la reparación del daño no sea un atenuante en casos como el de Alves Ver más

A su vez, remarcaron que tampoco hacía falta hacer más menciones porque era notorio de que desde el principio de legislatura se les adjudicaron al grupo Sumar y les pertenecían.

Con ello hacían referencia a que los despachos del Congreso no son personales, sino que la Cámara los asigna a los grupos en función de un acuerdo de distribución que se cierra al inicio de cada legislatura. Y cuando hay relevos o cambios de un grupo a otro, se da un tiempo para desalojarlos y efectuar la mudanza.

No obstante, desde las filas moradas alegaron en que no tuvieron conocimiento de dicho escrito y que las estancias a las que fueron derivados no eran despachos individuales, como corresponde a los diputados, sino salas polivalentes.