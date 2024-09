Quién es quién en la constelación ultra que Desokupa despliega en redes

En su pugna por asumir las principales banderas de Vox, el PP ha comprado, desde 2023 el discurso del partido ultra que dibuja España como un paraíso de la okupación. La definición que la formación de Alberto Núñez Feijóo hace de ese concepto es engañosa y busca criminalizar el impago de la renta –motivado en la mayoría de los casos por problemas económicos del inquilino– equiparándolo al delito de usurpación de vivienda, el que realmente cometen los okupas y que, desde 2018, cuenta con un proceso de desahucio exprés. En ese contexto de alarma social ante el fenómeno generado por los partidos de la derecha, ha surgido con fuerza el nombre de la empresa Desokupa y de su polémico propietario, Daniel Esteve. Esteve y sus empleados actúan al borde de la ley y a menudo han sido investigados por supuestas coacciones y agresiones. La última denuncia contra él ha sido presentada por Atresmedia, después de que amenazara a periodistas del programa Equipo de Investigación con ocupar sus segundas residencias y asegurara que conoce "dónde llevan a la escuela a sus hijos".

Escraches contra inquilinos morosos, insultos racistas, asedio en Whatsapp y en redes sociales, parafernalia fascista, bulos... Esas son las señas de identidad de Esteve y de su empresa. Sin embargo, en muy pocos años, ha pasado de ser un mero personaje anecdótico en medios a un líder de opinión que ha llegado a expresar sus ideas ultras en programas de televisión de altísima audiencia. El mismo conglomerado televisivo que ahora le denuncia por amedrentar a sus redactores, le ha dado voz en numerosas ocasiones en el programa de Antena 3 Espejo público. También ha aparecido a menudo en Telecinco y Cuatro, las cadenas de Mediaset y, en 2023, copó titulares con sus enormes lonas desplegadas en el centro de Madrid con mensajes contra Pedro Sánchez –"Tú a Marruecos, Desokupa a la Moncloa", le decía al presidente en la precampaña del 23J–, los exministros de Podemos y Carles Puigdemont. Se trata de un personaje de perfil violento que actúa en los límites de la ley, pero el pasado 4 de agosto el Sindicato Unificado de Policía firmó un acuerdo con su compañía para formar en defensa personal a 30.000 agentes del cuerpo.

Su canal de Youtube cuenta con 231.000 seguidores y tiene 204.100 en X, la antigua Twitter, y otros 190.000 en Instagram. Marcelino Madrigal, investigador y experto en redes, ha elaborado un análisis de sus interacciones en Telegram, una de las redes favoritas de la derecha alternativa española. Su trabajo muestra quién es quién en la constelación de Desokupa y Esteve y qué personas y medios de ese mundo han sido las que le han ayudado a difundir su ideario extremista en los últimos años hasta darle la visibilidad con la que cuenta en la actualidad. "Desokupa es un actor más en el submundo de la desinformación y de la guerra cultural en España", sostiene Madrigal. "Pero además, tiene un importante interés económico de por medio", agrega.

Javier Negre, el mayor altavoz en Telegram

En el perfil de Telegram de Estado de Alarma, la plataforma ultra de Javier Negre, aparecen un centenar de referencias y redifusiones de Desokupa. Desde entrevistas "exclusivas" con su líder Daniel Esteve hasta supuestos reportajes con fenómenos que no tienen nada que ver con la okupación, como propietarios que han logrado el desahucio de sus inquilinos tras impagos de la renta. Entre sus mensajes se encuentran afirmaciones del dueño de Desokupa que carga contra el Gobierno "que ha disparado la okupación". En el canal de Negre, Esteve habla sin ningún filtro de cómo él y sus empleados son víctimas de los okupas que siempre actúan de manera violenta contra ellos lanzándoles adoquines o intentando apuñalarlos. Desokupa aparece en varios posts como verdaderos salvadores de ancianos. Negre, además, mezcla la apología de las acciones de la empresa con la difusión del ideario político de Esteve con titulares como "Las tres medidas del partido Desokupa: acabar con los chiringuitos, equiparación salarial y ayudas contra el cáncer" o "Desokupa contesta a los ataques de [Gabriel] Rufián: Desokupa no llora, Desokupa factura".

En algunas de las entrevistas reposteadas por Negre, Esteve lanza mensajes racistas. Como su queja de que los medios solo hablen de los menas (Menores no acompañados). "Los de esta mañana [en relación a una de sus polémicas acciones] no eran suecos, ni noruegos ni españoles. Al final la gente se va a tomar la justicia por su mano", llega a afirmar. También aprovecha la plataforma que le concede el experiodista de El Mundo para difundir bulos: "Ahora mismo no se puede pasear por las Ramblas [en Barcelona] porque te van a apuñalar, a vosotras, chicas y mujeres, os van a violar o os van a dar un tirón o simplemente por un reloj, sea bueno o sea malo, te van a dar cuatro puñaladas". En Estado de Alarma, la entrega al ultra Esteve llega a presentarlo como un benefactor que dedica fondos al "cáncer infantil".

Alvise Pérez y las concentraciones ultras en Ferraz

El 7 de noviembre de 2023 se produjo la manifestación más violenta de las convocadas por Vox ante la sede central del PSOE en Madrid. En las horas previas, el activista elegido ahora eurodiputado Alvise Pérez y Daniel Esteve estuvieron animando en las redes a la participación. Ese día, 30 de los policías que protegían el inmueble resultaron heridos y Pérez y Esteve abandonaron la concentración de Ferraz para tratar de llevar a parte de los asistentes a través de la Gran Vía hasta el Congreso de los Diputados. El actual eurodiputado ultra y jefe de Desokupa también participaron juntos en la manifestación antiokupa –a la que también acudieron Vox y Ciudadanos– en el barrio barcelonés de la Bonanova difundiendo bulos sobre un supuesto conflicto con los vecinos, de los que aseguraban que estaban aterrorizados por los diez jóvenes que, desde 2016, se habían instalado en las casas okupadas del Kubo y La Ruïna, pertenecientes a la Sareb. Durante los últimos dos años, Alvise Pérez, con más de 700.000 seguidores en Telegram, se ha dedicado a través de su canal a difundir y defender las ideas reaccionarias y las acciones violentas de Esteve al que se refiere como "analista".

Muy relacionado con Pérez –es su jefe de prensa y formó parte de su candidatura al Parlamento Europeo–, el agitador ultra Vito Quiles también está entre los principales promotores de Esteve. Quiles le ayudó a difundir el bulo de la supuesta okupación de la casa de una anciana en un piso del centro de Madrid que lanzó a Desokupa a los medios mainstream. La joven marroquí que vivía en ella pagaba puntualmente su renta y tenía un contrato en vigor, pero Esteve no paró de atosigarla con amenazas al móvil y concentraciones a la puerta de su casa pese a que la policía les había advertido de que la inquilina tenía todo el derecho a residir allí. Quiles ha ofrecido su cuenta de X a Desokupa cuando se la han cerrado por difundir su propaganda ultra para que siga subiendo sus vídeos. Considera que la actividad del empresario de extrema derecha es "admirable" y publicita todas sus acciones con mensajes racistas presentando a Esteve y sus empleados como "víctimas" de agresiones de magrebíes y latinoamericanos.

El diario de Eduardo Inda, negacionistas y conspiracionistas

Como Negre, Alvise y Quiles, el digital Ok Diario ha difundido ampliamente las actividades violentas y racistas de Daniel Esteve y su empresa Desokupa. Entre los medios tradicionales, el diario de Eduardo Inda es el que más ha recurrido a Telegram para multiplicar su discurso con una treintena de mensajes en su canal. El medio digital carga contra los políticos de izquierda que anunciaron en su día su intención de ilegalizar la empresa, como Gabriel Rufián (ERC) o Ione Belarra (Podemos). Javier Cárdenas, uno de sus colaboradores, anima a participar en sus actos: "¡Hoy salimos a la calle con Desokupa para echar a Ada Colau!", dice un titular que promociona su audio. Bajo el pseudónimo de Liberal Enfurruñada, otra colaboradora firma un artículo titulado "¡Desokupa manda!" en el que asegura que Esteve "tiene dos carreras y habla cinco idiomas", y, obviando cualquier referencia a la violencia con que actúa, afirma que con su labor "ayuda al jubilado que no puede pagar su residencia porque unos okupas le impiden cobrar el alquiler de la vivienda que constituye todos los ahorros de su vida". Julio Ariza, el propietario de El Toro TV, la antigua Intereconomía, ha difundido sus mensajes, así como el medio de derechas El Debate. Los canales conspiracionistas y negacionistas también están entre sus mayores promotores. Entre ellos destacan El Diestro, Rafapal y Espíritu Templario. Y, como no, Forocoches.