Muchas preguntas y pocas respuestas: cuando los políticos no dan la cara ante la prensa en una gran crisis

Martes 29 de octubre, jornada de la catastrófica dana. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, preside el pleno del Consell y comparece posteriormente para explicar que "no hay constancia de daños personales" y que, según la previsión, el temporal se iba a desplazar hacia la Serranía de Cuenca, por lo que en torno a las 18 horas disminuiría previsiblemente su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. El mensaje en X fue borrado posteriormente. Horas más tarde, cuando protección civil ya realiza la advertencia, realiza dos comparecencias sin preguntas —solo había dos micrófonos, el de la radio televisión pública y el de la Generalitat— la primera sobre las 21 horas y la segunda sobre la 1 de la madrugada, en la que confirma que hay muertos tras el temporal.

Miércoles, 30 de octubre. Mazón comparece acompañado de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, desde el Centro de Coordinación de Emergencias donde da algunos detalles sobre los operativos y advierte sobre las noticias falsas que están circulando. Pese a que esa ocasión hay muchos más micrófonos que el día anterior, no responde a preguntas de la prensa y únicamente es Basset principalmente el que responde a las dudas de los medios, centradas en cuestiones más técnicas, y también Bernabé. Mazón la apoya pero nada más.

Ese mismo día a las diez de la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza una declaración institucional en Moncloa —sin presencia de la prensa— tras el paso de la Dana por la provincia de València. El socialista se compromete a poner "todos los medios necesarios el tiempo que haga falta" con el fin de que las zonas afectadas puedan "recuperarse de esta tragedia" y pide a la ciudadanía que extreme las precauciones. Una hora más tarde, a las 11 de la mañana, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza una comparecencia desde el Congreso —ante la presencia de la prensa— en la que se muestra muy duro con el Gobierno central y pide suspender el pleno que se estaba celebrando ese día en la Cámara. Ninguno de ellos se somete a las preguntas de periodistas. Horas más tarde y desde la localidad de Letur (Albacete), el líder del PP realiza más declaraciones pero tampoco admite preguntas.

Jueves, 31 de octubre. Tanto Sánchez como Feijóo acuden a València junto a Mazón para visitar el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) de la Comunitat Valenciana, desde el que se coordinan las labores de emergencia en las zonas afectadas. En esa ocasión, y a diferencia del president de la Generalitat y el del Gobierno central, Feijóo acepta dos preguntas de los periodistas. El conservador señala al al Gobierno de Pedro Sánchez como el responsable del fallo de prevención y sugiere que la Aemet, la agencia pública de meteorología, suministró a Mazón información inexacta y por ese motivo se tarda en avisar a la población. Unas afirmaciones que han demostrado ser falsas.

Sánchez y Feijoo evitan las preguntas de los medios con "declaraciones institucionales"

Esas primeras 48 horas tras el desastre configuran una estrategia de los principales líderes políticos, con Sánchez y Feijóo a la cabeza, han mantenido hasta la fecha, con comparecencias en las que los periodistas no pueden plantear las preguntas pertinentes sobre cuestiones más políticas y técnicas. En cambio, sí se han enfrentado a esas cuestiones miembros del Gobierno central como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el de Transportes, Óscar Puente, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska o la de Defensa, Margarita Robles. En el PP, tanto dirigentes autonómicos como nacionales, redujeron al máximo sus agendas.

En el caso del presidente del Gobierno realizó otra declaración institucional el sábado 1 de noviembre desde Moncloa tras presidir la reunión del comité de crisis en la que anunció el despliegue de cinco mil militares más en la zona tras la petición de Mazón. Tampoco aceptó preguntas. El domingo se volvió a desplazar a València junto a los reyes para visitar el Puesto de Mando Avanzado en la capital del Turia, donde saludaron a los policías y los efectivos desplegados sobre el terreno. Más hostil fue el recibimiento en la localidad de Paiporta, donde la comitiva fue recibida con barro, palos, botes de gasolina y piedras. Sánchez hizo unas breves después en las que tampoco aceptó preguntas.

Feijóo, por su parte, despejó su agenda el fin de semana, aunque diferentes cargos del PP difundieron mensajes en redes en los que culpaban al presidente del Gobierno por no declarar la emergencia nacional, pese a a que ello implica apartar a Mazón del mando. En una comparecencia el sábado por la tarde, el president valenciano defendió un modelo de "cogobernanza” con el Gobierno central, incorporando hasta a siete ministros en la gestión. Este lunes la dirección de comunicación del PP anunció una comparecencia en la sede de Génova (Madrid) a las 13 horas, tras la reunión de la dirección como es habitual. Sin embargo, veinte minutos antes de que comenzara, el PP anunció que no sería una comparecencia al uso, con preguntas de la prensa, sino una "declaración institucional" —aunque el líder del PP no representa a ninguna institución— de Feijóo, que no admitió ninguna pregunta .

Mazón: declaraciones en la calle y entrevistas en medios afines

El presidente valenciano, por su parte, sí ha respondido a preguntas de los medios en los últimos días pero lo ha hecho a cuentagotas. No ha convocado una rueda de prensa para que los periodistas puedan preguntar, sino que ha realizado declaraciones en la calle en las que apenas ha aceptado preguntas. Este lunes ha convocado al Consell de urgencia a las 19 horas y tampoco ha dejado que los periodistas le pregunten, refugiándose en la manida "declaración institucional".

Lo que sí ha aceptado son entrevistas, pero siempre en medios considerados afines para el PP. Este lunes ha hablado en los micrófonos de Cope y también ha entrado en directo en el programa de 'Espejo Público', de Antena 3. En ambos casos trató de trasladar la responsabilidad a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por el envío tardío de la alerta a móviles, “dependiente del ministerio de Teresa Ribera", según el valenciano. Unas declaraciones que ha tenido que salir a desmentir la propia CHJ, indicando que "son las autoridades competentes en materia de protección civil las responsables de evaluar las posibles afecciones de ese riesgo físico en la población y en el entorno, y, por tanto, de emitir los avisos que corresponda y adoptar las medidas de protección que consideren más adecuadas en cada caso". En ninguna de las dos entrevistas se le ha desmentido.

El día anterior, tras los sucesos en Paiporta, Mazón también respondió a las preguntas de la Cadena Cope —que lo vendió como una exclusiva— en la que le preguntaban sobre a quién iban dirigidos los insultos de los allí presentes. "Han gritado a todos, he escuchado de todo y creo que ustedes también", respondía este. El viernes 1 de octubre el president de la Generalitat respondía, únicamente, ante los micrófonos de Antena 3. En el Telediario de TVE tras la catástrofe, tras hablar con el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, afirmaron que habían tratado también de entrevistar a Mazón pero que lo había rechazado.