El PP critica la elección de Cascajosa en RTVE mientras elige afines para los medios públicos a su cargo

Una “mala noticia” y un “insulto” para la audiencia y para los profesionales “honestos”. Así calificó la semana pasada Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, la decisión del Consejo de Administración de RTVE de situar al frente de la corporación a Concepción Cascajosa, investigadora y profesora de comunicación audiovisual española especializada en series de ficción y televisión. ¿El motivo? Que, como ella misma reconoció cuando se sometió a las preguntas de los diputados en el procedimiento establecido para ser desganada miembro del Consejo, es “militante del PSOE”.

“Al frente de RTVE, Pedro Sánchez, a través de su grupo parlamentario, a través de la representación que ostenta en los órganos de dirección de la tele, ha puesto a una militante socialista con el carnet entre los dientes”, criticó Tellado precisamente en una entrevista en La 1 en la que concluyó que se trata de un ejemplo de más de la “colonización” de organismos, empresas públicas e instituciones por parte del Gobierno.

Lo cierto es que el PP ya sabía que era militante socialista cuando, el 24 de marzo de 2021, apoyó su nombramiento en el Senado. Pero ahora Tellado no lo tiene en cuenta. Y afirma, sin rodeos, que ha sido elegida por Sánchez …no por el Consejo de Administración de RTVE— “por su militancia política” y para “tratar de politizar todos los contenidos, especialmente todos los que tienen que ver con los informativos”.

La paradoja es que la política de situar a personas afines al frente de los medios públicos no es extraña al PP. Todo lo contrario. Ha sido y sigue siendo su práctica habitual allí donde tiene oportunidad de decidir quién dirige la radio y la televisión públicas, sea las del Estado —TVE y RNE— o las autonómicas. Aunque, es verdad, en eso no actúa de forma muy diferente a los demás partidos, incluidos el PSOE, el PNV, Esquerra Republicana o Coalición Canaria.

Los ejemplos son numerosos. Juan De Dios Moreno, el actual máximo responsable de la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), aterrizó en el cargo el 9 de julio de 2019 directamente desde el equipo de gobierno de Juanma Moreno (PP) en la Junta.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, con experiencia en prensa escrita y consultoría de comunicación, fue también profesor de periodismo, pero llegó a la RTVA desde la dirección general de Comunicación Social de Moreno.

Más revelador aún es el caso de Madrid de Radio y Televisión Madrid. José Antonio Sánchez es su director, por decisión del PP, desde julio de 2021, aunque ya había ocupado el mismo cargo entre 2011 y 2014. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y su carrera profesional estuvo muy vinculada a Luis María Anson. Nunca ha ocultado sus preferencias políticas: “Yo voto al PP. Voto al PP y seguiré haciéndolo”, reveló en junio de 2015.

No es ningún secreto. Fue director general de RTVE de 2002 a 2004, uno de los períodos más oscuros de la cadena pública, en la que contribuyó a impulsar el bulo de que los atentados del 11M habían sido cometidos por ETA y no por un grupo yihadista. Mariano Rajoy le devolvió a ese puesto en 2014, aunque tuvo que abandonarlo en 2018, con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Apenas dos meses antes, durante una comparecencia en la comisión mixta del Congreso y el Senado, reconoció estar “en los papeles de Bárcenas.

Paradigmático es también el caso de Alfonso Sánchez Izquierdo, director general de la gallega CRTVG desde que Alberto Núñez Feijóo le nombró en 2009, hace la friolera de 15 años. Titulado en 1973 por la Escuela de Periodismo de la Iglesia conserva su cargo por decisión unilateral de la Xunta pese a que una ley de 2011 cambió el modelo de elección del consejo de administración de los medios públicos gallegos.

Sus prácticas censoras y su férreo control de los informativos, diseñados cuidadosamente al servicio del PP, le han valido una movilización de los trabajadores de la radio y la televisión conocida como DefendeAGalega que, desde hace 308 semanas denuncian la utilización de los medios públicos “como instrumento de propaganda partidista”. La iniciativa, galardonada en 2019 por los periodistas gallegos con el XV Premio José Couso, llegó esta semana al Parlamento de Estrasburgo.

El vínculo con el PP es también evidente en el caso de la Radiotelevisión de Murcia. El PP de Fernando López Miras acaba de situar al frente de los medios públicos de la comunidad —con el respaldo de Vox— a Juan Antonio de las Heras, que formó parte durante ocho años de dos gobiernos del Partido Popular en la época de Ramón Luis Valcárcel, primero como jefe de gabinete en las consejerías de Ciencia, Tecnología, Economía, Industria y Comercio y, después, como consejero de Presidencia y Portavocía. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense y en Derecho por la UNED.

El caso de Aragón es tan claro como peculiar. La mayoría que aupó a la presidencia regional a Jorge Azcón (PP) decidió en noviembre situar como directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) a Raquel Fuertes Rodrigo.

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, y con experiencia profesional en televisión, fue responsable de comunicación del Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón durante la presidencia de Luisa Fernanda Rudi, en la que ejerció también como jefa de gabinete de quien hoy es consejero de Hacienda de la comunidad, Roberto Bermúdez de Castro.

Empleada pública por oposición de la Delegación del Gobierno en Aragón, se vio obligada a dejar su cargo en marzo, cuando no se habían cumplido tres meses de su designación parlamentaria, porque el Gobierno central le denegó la excedencia forzosa.

La nueva mayoría de PP y Vox en la Comunitat Valenciana todavía no ha procedido al relevo del actual director general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. En el puesto sigue Alfred Costa i Folgado, licenciado en Periodismo y con una larga trayectoria en el sector de la radio y la televisión, que incluye varios años como concejal socialista responsable de Comunicación, Cultura, Transparencia y Turismo en el Ayuntamiento de Torrent.

A los ejemplos citados, que afectan al PP y al PSOE, se suman los de Cataluña, País Vasco y Canarias, que interpelan a Esquerra, el PNV y Coalición Canaria.

Al frente de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals está desde marzo de 2022 una publicitaria especializada en la dirección estratégica transformación digital,marketing y creatividad. Rosa Romá, considerada próxima a ERC, fue elegida con los votos de PSC, Esquerra y Junts (estuvo vinculada al Ayuntamiento de Barcelona durante la etapa de Xavier Trias).

El caso de Jon Andoni Aldekoa, director general de EITB desde noviembre de 2020, tampoco esconde su relación con el partido hegemónico en Euskadi. Graduado en Radio y Televisión, fue asesor y director de Comunicación de la Lehendakaritza del Gobierno Vasco, desde abril de 2015 hasta febrero de 2017, con Iñigo Urkullu. Antes fue consejero Delegado adjunto a la Alcaldía del Ayuntamiento de Bilbao y coordinador de Política Económica y Planificación, desde 2011 hasta mayo 2014, y así como director de Gabinete de Alcaldía, desde 1999 hasta 2015, siempre con los nacionalistas vascos.

En Canarias es María Méndez Castro, una profesional muy vinculada a la gestión en departamentos bajo responsabilidad de Coalición Canaria, quien se convirtió en julio en administradora general del Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC). Durante nueve años ejerció como directora gerente de Promotur Turismo de Canarias. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna.

Sin vínculos aparentes con los partidos de los que dependen sus cargos están los responsables de los medios públicos de Castilla-La Mancha, Asturias y Balears.

El Gobierno de Emiliano García Page (PSOE) ratificó en octubre a Carmen Amores como directora general del ente público de Radio Televisión Castilla-La Mancha, un cargo que ocupa desde 2015.

Licenciada en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, trabajó en Canal Sur, dio clases en la Universidad Francisco de Vitoria y trabajo en los medios públicos castellano manchegos como subdirectora de Programas de Producción Propia y directora de Programas y Contenidos.

El director general de Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), Francisco González Orejas es licenciado en Periodismo, Filología Hispánica y cuenta con más de tres décadas de experiencia como guionista, productor y gestor de empresas audiovisuales, además de haber ejercido como redactor y jefe de programas entre los que están los servicios informativos de TVE en Asturias (1984-1989).

Está al frente de los medios públicos asturianos desde 2019 con el apoyo de PSOE, IU, PP y Foro.

Más reciente es el caso del periodista Albert Salas, elegido en noviembre nuevo director general de IB3 en Balears. Su candidatura, impulsada por PP, Vox, consiguió el respaldo de Més per Mallorca y Més per Menorca, pero no el de PSIB y Unidas Podemos.

Salas es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla , trabajó en IB3 entre 2005 y 2017 como redactor de deportes, presentador y más tarde responsable de ese área dentro del ente público. En julio de 2017 se incorporó al Real Mallorca como director de Comunicación, cargo que seguía desempeñando hasta su nombramiento.