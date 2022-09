Podemos descarta diluirse en las elecciones de mayo como marca y se presentará en todos los territorios

Podemos se reivindica como un actor imprescindible para el futuro de la izquierda. Y la dirección del partido asegura que su papeleta estará en todas las capitales de provincia y comunidades autónomas, haya o no acuerdo con otras fuerzas progresistas. En ese sentido descartan la opción de renunciar a presentarse en algunos territorios y la de integrarse en las listas de otras formaciones como Más Madrid o Compromís. Esto, en palabras de un alto dirigente del partido, implicaría “diluirse” y, en la práctica, desaparecer.

Los morados únicamente contemplan una excepción, Zamora, donde Izquierda Unida gobierna con mayoría absoluta. “En Zamora a Podemos no nos votan ni nuestros familiares”, ironizan desde la formación. Por lo tanto, la dirección del partido sí estaría dispuesta a repetir lo que ya hizo en 2019 y no presentarse. Estas fuentes lo circunscriben a una “excepción zamorana” no aplicable a otros territorios,

En ayuntamientos como Madrid o València el partido liderado por Ione Belarra no tiene representación. En el primer caso los morados renunciaron a presentarse en 2019 para no entorpecer las opciones de Manuela Carmena, que se presentó bajo el paraguas de Más Madrid. En el segundo, su marca valenciana (Podem) no logró el 5% necesario para obtener representación en el consistorio y la alcaldía de Joan Ribó, de Compromís, se decidió por unos pocos votos. Lo que esgrimen en el partido es que en ambos territorios tienen “una base fiel de votantes” y su candidatura estará presente.

Los morados aseguran que entre sus máximas está la de “construir alianzas” con otras formaciones, pero siempre de “igual a igual”. Desde la máxima dirección del partido quieren evitar que suceda lo que pasó en las elecciones andaluzas, donde se cerró un acuerdo in extremis que ha acabado desembocando en una crisis con Izquierda Unida y Más País, que ya tiene sus ecos en la política nacional.

Podemos descarta prescindir de sus siglas

Tras dos años de gobierno, los morados son conscientes de que sus siglas no cotizan al alza. Es más, hace unos meses algunos dirigentes se mostraron dispuestos a prescindir de ellas. "Nosotros nunca hemos tenido el recelo de que apareciese el nombre o de que a toda costa tuviésemos que tener los colores corporativos", aseguró la secretaria de organización, Lilith Verstrynge, en una entrevista con infoLibre. Sin embargo, actualmente la dirección del partido no lo contempla. "Somos el partido fuerte de la izquierda".

A esto se añade que Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, no estará listo para las autonómicas y municipales. Desde el equipo de la vicepresidenta aseguran que Díaz tratará de "alentar y animar" para que se produzcan confluencias, pero en Podemos temen que la vicepresidenta se ponga de perfil durante la campaña y evite apoyarles a ellos frente a Más Madrid o Compromís.

Díaz es el principal activo de Unidas Podemos en el Gobierno, pero ya ha advertido de que no quiere que el proyecto que está impulsando acabe convirtiéndose en "una sopa ni una suma de siglas", lo que choca directamente con los planes de Podemos. La intención de Díaz es "construir desde fuera" con una propuesta más transversal que Podemos y caminar en sentido contrario a la tradicional fragmentación de la izquierda. En este sentido está por ver también cuál será el encaje de Más Madrid y Compromís, cuyos dirigentes han manifestado simpatía por el proyecto de Díaz, pero tampoco contemplan renunciar a su marca electoral.

La difícil alianza con Izquierda Unida

En un contexto en el que las relaciones con su principal socio electoral, Izquierda Unida, están mermadas, los morados preparan ya sus primarias con la vista puesta en las negociaciones preelectorales. Los de Belarra confían en preservar sus alianzas con el partido de Alberto Garzón allí donde ya gobiernan (Comunitat Valenciana, Baleares, Euskadi o Aragón) pero IU también quiere utilizar su fuerza a nivel municipal para llegar a acuerdos que le beneficien electoralmente.

Desde IU no tienen tanta prisa y señalan que estas alianzas se definirán por completo a partir de otoño, después de que tanto la formación a nivel nacional como las direcciones de cada federación ofrezcan unas directrices generales. Con todo, insisten: “La última palabra la tienen a nivel local”, aseguran.