Diana Morant: “El PP se está convirtiendo en la nueva Inquisición con Vox como muletilla”

“La ciencia nos ha salvado la vida”. Tras esos duros años de pandemia, Diana Morant lanza esta reflexión desde su despacho en el conocido como complejo ministerial de Cuzco, en el madrileño Paseo de la Castellana. Una mole en la que ella ha colgado cuadros con colores vivos que le recuerdan a Valencia y a Gandía, localidad de la que fue alcaldesa. Pedro Sánchez se fijó en su gestión como alcaldesa y la fichó para su Gobierno en la remodelación del verano de 2021.

Ahora encara el final de la legislatura como ministra de Ciencia e Innovación y se muestra muy orgullosa de haber aumentado el presupuesto casi al doble del que había en 2020 y de recuperar el talento investigador que huyó durante años del país. Le gusta remarcar un dato: uno de cada cuatro nuevos empleos surge en su sector. Pone como gran ejemplo de país a los dos jóvenes de León que han sido seleccionados como astronautas por la ESA.

Pero Morant, ingeniera de Telecomunicación y nacida en 1980, también pone el foco en lo que ha pasado en Castilla y León, con el plan antiabortista que anunció Vox. Subraya que el Ejecutivo y la sociedad “han puesto freno”, pero advierte al mismo tiempo que esto ha hecho que aflore la "agenda oculta del PP”, con Vox como muleta. Alto y claro lamenta: “Alberto Núñez Feijóo no es un hombre de Estado ni un moderado".

España ha tenido un déficit histórico de inversión en ciencia, pero Sánchez hizo una apuesta decidida creando un Ministerio específico. ¿Qué balance hace de la legislatura? ¿Y qué se puede esperar de este año?

Ha habido una apuesta clara con el Ministerio, situando la ciencia como un espacio de prioridad política. La pandemia nos descubre a todos el valor de la ciencia. Nos ha salvado la vida. Eso hace que la ciudadanía reclame a los gobiernos un pacto para que nunca más haya vaivenes presupuestarios. Hubo una década en la que era prácticamente imposible hacer ciencia en nuestro país porque se aplicó la receta de recortes y austeridad por parte del PP. Ahora vivimos un momento dulce, tenemos el doble de presupuesto. Y hemos hecho una apuesta por el personal, pasando de la fuga de cerebros a reclutar talento. Estamos en tiempo de récord histórico de empleo, con más de 20 millones de empleados, y uno de cada cuatro nuevos puestos se está creando en el sector. Es revolucionario.

Ha anunciado un plan contra la burocracia y para la estabilización de 4.200 plazas de investigación. ¿Cuándo será una realidad?

El plan de talento ya está viendo sus resultados. Estamos reconstruyendo también el sistema de ciencia que fue recortado (en la primera legislatura de Rajoy desaparecieron 10.000 plazas de investigadores públicos). Ahora tenemos la oferta pública más grande de los últimos quince años. Pero no solo depende de nosotros. El 75% de la investigación se hace en las universidades, que dependen de las comunidades. Lanzo un mensaje de corresponsabilidad. Las dos comunidades que menos invierten en universidad son: Madrid, a la cabeza, y Cataluña. Ruego que les den oportunidades a los jóvenes. Y queremos aprobar el plan de lucha contra la burocracia.

¿Cuánto tiempo de la ministra de Ciencia ocupa hoy el coronavirus? ¿Cuándo va a estar lista la vacuna española?

El covid sigue ocupando un gran espacio, tanto para los científicos como para los gestores públicos. Nos ha ayudado también a superar deficiencias graves que teníamos en España y Europa. Habíamos abandonado sectores productivos. Ahora el plan de resiliencia invierte para tener esa soberanía estratégica. Estamos muchísimo más preparados que antes de la pandemia para afrontar crisis como esta y de otros ámbitos. Hipra ha sido una empresa capaz de desarrollar y fabricar una vacuna humana. Estamos esperando a que se apruebe, pero ese paso está siendo más lento de lo que esperábamos. Si eso sucede, entraríamos en el podio de los ocho únicos países que han tenido la capacidad de hacer eso. Sería de mucho orgullo tener esa vacuna propia.

¿No puede estimar fecha?

No. No está en nuestras manos, Lo que estaba ya lo hicimos. Pero esa investigación ya ha quedado como capacitación del sistema.

Es ministra de Ciencia y valenciana, ¿qué argumentos le convencen más en la guerra del agua? ¿Los de Teresa Ribera o los de Ximo Puig?

Hay que luchar contra el concepto de guerra del agua. Hubo un momento en el que en la Comunidad Valenciana nos metieron en esa guerra con el “agua para todos” del PP. Quiero hacer pedagogía. Es un bien muy preciado y cada vez más escaso. Se tiene que encontrar el equilibrio entre los distintos usos y territorios. No es fácil. Nuestra bandera es el diálogo. Tenemos que hacerlo compatible también con una sentencia que exige que haya un caudal ecológico porque se pueden encontrar problemas como en el Mar Menor y Doñana. Hay que ser responsables con el planeta. Hay un plan para que ese caudal no sea incompatible, se han pactado los plazos para alargarlos lo máximo posible y conseguir encontrar nuevas fuentes de agua a través de desaladoras. En la Comunidad Valenciana se van a invertir 700 millones de euros. En estos últimos cuatro años se ha trasvasado más agua que en la legislatura anterior. Nosotros no estamos por la guerra, sino por el diálogo y las soluciones para un problema complejo.

¿Qué le parece el plan antiabortista anunciado por el vicepresidente de Castilla y León?

Es pisotear los derechos de las mujeres, un plan ilegal, y me parece la clara evidencia de a qué ha llegado Vox a las instituciones: a revertir los derechos de la ciudadanía. El PP tiene una agenda oculta que ha aflorado ahora con Vox. El PP es un partido antiabortista en España. Feijóo es presidente del PP y hoy mantiene un recurso contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo que se presentó hace doce años. El PP va con guante blanco, pero lo que está haciendo Vox es aflorar el verdadero programa de Feijóo.

¿Le preocupa que ese discurso negacionista de Vox, tanto en violencia de género como en cambio climático, contamine también a la sociedad?

Me preocupa que el PP, utilizando a Vox como muletilla, se está convirtiendo en la nueva Inquisición española. Persigue los derechos que la sociedad española va conquistando (los de las mujeres, la reforma laboral, la eutanasia). Los persigue en los tribunales cuando los pierde en el Parlamento. Pasa como desapercibido, pero es su verdadero programa electoral. Si gobernaran con Vox, los únicos socios que encuentra, es su hoja de ruta y su plan porque lo están llevando al Constitucional.

¿Están en riesgo los derechos de las mujeres en pleno 2023?

Sólo hay que mirar a Estados Unidos. Por lo tanto, cuando hablamos de que el PP cumpla la Constitución y la necesidad de renovar el Constitucional y el Consejo General Podemos Judicial, hablamos de que el PP cuando no gobierna no reconoce a los gobiernos. No reconoce a Pedro Sánchez y su legitimidad, pero tampoco al poder legislativo, donde está representada la soberanía popular. No lo hace hasta el punto de querer que, por la puerta de atrás, los tribunales tumben lo que ellos no consiguen en las Cámaras. Eso ha ocurrido en EEUU, donde de repente el Tribunal Supremo decidió que ya no valía el aborto o ha avalado las expulsiones en caliente en contra del espíritu del gobierno de la nación. Cuando miramos allí y a Brasil, vemos que hay un modus operandi común: deslegitimar el resultado, generar ruido y el asalto. Me preocupa lo que veo en otros países, pero el presidente del Gobierno siempre ha dicho que en España prevalecerá la democracia y el Estado de Derecho. El Gobierno de España y la sociedad le hemos puesto freno al ataque en Castilla y León.

Feijóo se presenta con el talante de moderación y formas templadas y acusa gravemente su dependencia de Vox hasta extremos como los de esta semana. Tarda en reaccionar para luego desautorizar. ¿Le puede funcionar esa estrategia de diferenciación y que al final el electorado de Vox acabe volviendo al PP, que además está en una operación de fichajes más centristas?

Al señor Feijóo lo de moderado se queda en el discurso que hizo en el congreso del PP, y ya. A partir de ahí se cayó la moderación. Para esto ya teníamos al señor Casado. Había acuerdo para el CGPJ y sucumbió a las presiones mediáticas, judiciales y empresariales. No lidera el PP, no sé si nos tenemos que sentar con la señora Ayuso o incluso con algún periodista para discutir cuál es el plan del PP. No es un hombre de Estado ni moderado. Una persona que no cumple la Constitución y que lleva a una quiebra reputacional al Constitucional y al CGPJ no es un hombre de Estado. Se ha hecho una enmienda a sí mismo. Se ha dado tal cuenta que para blanquearse ha tenido que hacer fichajes de gente moderada. Ojalá el PP vuelva a la moderación y sea un partido de Estado.

Una de las propuestas que hace Feijóo es que gobierne la lista más votada, ¿qué le parece?

Una enmienda a la democracia. El señor Feijóo y el PP tienen un problema: o gobiernan ellos o no reconocen el resultado de las urnas. En nuestro país vivimos en una democracia representativa. ¿A quién defiende Feijóo cuando vota en contra de la subida de las pensiones, la reforma laboral y la bajada del IVA de la luz? Lo tengo claro. y lo dice el CIS, que hay mucho votante del PP a favor de las medidas que toma el Ejecutivo y el Parlamento. ¿Y por qué vota en contra también de los nuevos impuestos a la banca y las eléctricas? Que se preocupe más por estar en el espacio de la representatividad que por gobernar enmendando el sistema democrático de nuestro país.

De cara al 28-M ¿cómo ve al presidente valenciano Ximo Puig? ¿Cree que se puede reeditar el Pacto del Botánico? ¿Se ve algún día usted liderando la Generalitat?

No. Como valenciana, quiero a Ximo Puig. Lo ha hecho muy bien, ha supuesto un cambio de paradigma abriendo puertas, ventanas y cajones. Levantando alfombras y sacando a la luz lo que había sido la gestión del PP, que fue un auténtico descalabro y nos llevó a la peor situación económica, pero también reputacional. Le ha devuelto la dignidad a los valencianos. Los parámetros socioeconómicos están mejor que antes y es un territorio clave con el plan de fondos. Lo mejor que le ha pasado a la Comunidad Valenciana se llama Ximo Puig, larga vida al president.

Allí se habla mucho del espacio de la izquierda para mantener el Gobierno, pero también a nivel nacional. Está la plataforma que ha lanzado Yolanda Díaz, a ver cómo acaba la situación con Podemos. ¿Le preocupa que no lleguen a un acuerdo?

Como progresista, le deseo siempre mucha suerte a todas las fuerzas progresistas. Le deseo suerte a Podemos y a Yolanda Díaz. Lo deseable, la verdad, sería tener un proyecto fuerte que aglutinara y no dividiera. Este ha sido el primer Gobierno de coalición progresista, se ha demostrado muy estable y ha sido efectivo. Hemos sido un buen Gobierno y estoy segura de que vamos a ser capaces de repetirlo después de diciembre de este año. Pero eso va a ser seguro si conformamos a la izquierda espacios fuertes donde la gente se vea representada.

¿Se siente cómoda con la reforma de la malversación y la sedición?

Sí. Los políticos no podemos elegir entre la responsabilidad y la convivencia, y menos cuando estamos en lugares de responsabilidad. Nosotros no elegimos la pandemia, la guerra de Ucrania ni el conflicto que había en Cataluña, ni lo generamos nosotros. Vivimos como espectadores cómo unos y otros hacían irrespirable la convivencia dentro de Cataluña y entre catalanes y el resto de España. Y, por tanto, este era un problema que sabíamos que teníamos que arreglar. Lo dijo el presidente desde el primer día. Y ahí están los hechos: desde la vía política hemos arreglado un conflicto. Con el PP y sus recetas, tuvimos la declaración unilateral y la fuga de Puigdemont.

¿El procés ha muerto como se dice? Hemos visto tensión entre el independentismo en las calles de Barcelona esta semana.

A nadie se le escapa que el PSOE y el Gobierno de España no queremos la independencia de Cataluña. Pero eso no significa que no reconozcamos que en el pasado se hicieron cosas mal desde el Estado que hacían que Cataluña se despegara de España. Lo que hemos hecho es mantener diálogo. Nadie puede negar que la situación en Cataluña y España es radicalmente distinta a la que heredamos en 2018. Esto se debe a las decisiones valientes que ha tomado Pedro Sánchez, pasando por los indultos y la reforma del Código Penal. Dejando fuera un delito que no se ajustaba tampoco a lo que había ocurrido en Cataluña. De hecho, los jueces tuvieron muchas dudas de si se podía aplicar el delito de sedición. Estaba obsoleto y no estaba homologado en ningún país europeo, por eso no hemos podido juzgar a Puigdemont. Por otro lado, en cuanto a la malversación, hoy los que roban están peor en este país que antes. Se ha incluido el delito de enriquecimiento ilícito. El PP no quiso tipificarlo en 2015. Es un partido de sobres y de dinero que aparece de manera espontánea. Tengo el convencimiento de que el PSOE tenía que dar estos pasos para arreglar un problema y favorecer la convivencia.

¿Qué se puede esperar de la Agencia Española Espacial?

España tenía que tener una Agencia Espacial, era una anomalía. Para la ciudadanía el espacio es cuando nos levantamos y cogemos el teléfono, cuando consultamos el tiempo, cuando vemos las televisión… Un ciudadano pasa por una interacción de 200 satélites al día de media. También es otras cosas muy interesantes como la ciberseguridad y el transporte aéreo. La sede va a coordinar los trabajos que están en ministerios independientes. Además, se ha sometido al plan de desconcentración del Gobierno de entidades, porque entendemos que los organismos tienen que servir de vertebradores. Tenemos la voluntad de seguir haciéndolo.

Qué pensará de esto la presidenta Ayuso…

Le parecerá muy mal. Quiero recordar a la señora Ayuso que cuando miramos la inversión por territorio en I+D+i Madrid es la segunda de España y la primera en inversión pública. Pero cuando empezamos a quitar la inversión que hace el Gobierno del Estado, se queda la tercera a la cola. Lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid son los deberes y mantener con su dinero lo que significa hacer también Estado del Bienestar y no vivir de las rentas del resto de ciudadanos. Hacemos una mejor España desde toda España.

¿Qué significa para España la elección de dos jóvenes astronautas españoles?

Son el mejor ejemplo. Vienen de la universidad pública de León: una es biotecnóloga y otro es ingeniero aeronáutico. Es un hito para nuestro país, hacía treinta años que no teníamos astronautas. El anterior fue Pedro Duque. Me encanta escuchar a Pablo Álvarez decir que estudió la ingeniería precisamente por Duque. Y pienso cómo van a ser la inspiración de tantos y tantas jóvenes, sobre todo Sara García, que es fantástica. Muchas mujeres van a decir “yo también puedo viajar al espacio”. Es un mensaje precioso y un orgullo de país. Queremos más Saras y más Pablos.